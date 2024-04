SRBI IZ SUVOG DOLA UZNEMIRENI: Policija privela dvojicu sa automatskim naoružanjem (VIDEO)

Tzv. kosovska policija uhapsila je sinoć dve osobe u Suvom Dolu, kod Lipljana, zbog posedovanja nelegalnog oružja i uznemiravanja meštana, potvrđeno je za Kosovo onlajn u policijskoj stanici u Gračanici. Hapšenje je usledilo po prijavi stanara koji su sinoć oko 22 časa prijavili da su u blizini zgrade videli kretanje nepoznatih osoba sa oružjem.

Stanari su se danas zabrinuti za bezbednost okupili ispred zgrada u Suvom Dolu, a predsednik kućnog saveta Mladen Spasić ističe da je policijska akcija trajala do jutra.

„Sinoć oko 11 sati uveče komšija me je pozvao i saopštio da je njegov maloletni sin video jedno lice kako se kreće sa automatskom puškom u selu, da bi ja nakon toga pozvao ostale komšije koje su to sve videle i pozvali smo Kosovsku policiju u Gračanici. Njihova operacija trajala je do jutra, videli smo policijska vozila da su tu, u stanu. Saopštili su nam da su uhapsili dva lica, da su našli dve automatske puške“, ističe Spasić.

On je dodao da je jedan od privedenih korisnik stana u Suvo Dolu, međutim, da se sa Kosmeta odselio pre dve godine, ali da se sada vratio sa još jednim nepoznatim licem.

„Okupili smo se ovde kao vid protesta da kažemo opštini Gračanica da ubuduće, kada neko ne živi u tanu, da se ne dovode razna lica, nego da se ta lica provere, da li imaju kriminalni dosije ili ne. Jer smo ovde imali situaciju da se 20 dana kreće lice i živi u stanu, a da ne znamo ko je on, da li ima kriminalni dosije, da li je činio neka krivilna dela, na kraju, ispostavilo se da se kreće sa automatskom puškom po selu. Vidite da su žene i deca uplašeni. Ovde smo se doselili 2019. godine, tako da nas je selo prihvatilo lepo, bilo je ovo mirno naselje, lepo nasilje. Deca se ovde igraju do kasno uveče, do 21-22 čas, kada se desio taj incident, vidite i sami da su roditelji uplašeni za bezbednost svoje dece i nadamo se da više ovakvi slučajevi nee da se ponavljaju“, rekao je Spasić.

Svetlana Krsić je stanar zgrada u Suvom Dolu sa dvoje dece i ističe da je događaj od protekle noći uznemirio nju i decu.

„S obzirom da se ovo sve dešavalo jesam uplašena i zbog dece stvarno, jer deca se igraju do kasno i sada je rizik da pustiš dete van dvorišta. Ne znam kakvo je ovo vreme došlo da ljudi šetaju puškama. Ne znam kako da objasnim taj osećaj i ne znam šta se konkretno izdešavalo sinoć, ali da je strašno, jeste“, rekla je ona.

Zamenik predsednice opštine Gračanica Igor Aritonović u pratnji saradnika i predsednik Privremenog organa opštine Lipljan Milana Joksimovića obišli su danas stanare zgrada u Suvom Dolu.

Iz Opštine Gračanica potvrđeno je za Kosovo onlajn da jedno od uhapšenih lica ima ugovor o stanu sa opštinom do 28. 6., ali da je prekršio ugovor zbog čega će mu stan biti oduzet.

„U ugovoru piše da ne sme da otuđi stan i pusti lice pod kiriju. Opština će da raskine ugovor sa licem. 90 dana unapred smo izdali saopštenje da ćemo raskinuti ugovor sa njim“, rečeno je iz opštine.

Kurir.rs/Kosovo online

Preneo: R.J.