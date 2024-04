"POSLE 33 GODINE LETIMO ZA MOSTAR, GRAD ISTORIJE I PESNIKA" Vučić se oglasio iz aviona - prvi let na liniji Beograd - Mostar VIDEO

Er Srbija od danas uspostavlja direktnu avio-liniju između Beograda i Mostara, a na prvom letu na ovoj liniji je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić obratio se iz pilotske kabine sa prvog leta Er Srbije ka Mostaru.

"Posle 33 godine, letimo za Mostar – grad istorije i pesnika, mesto ukrštanja različitih kutlura i tradicija", napisao je Vučić na Instagramu.

Predsednik Vučić prethodno se ukrcao na prvi let za Mostar, koji je bio popunjen, a među putnicima bili su i ministri Goran Vesić i Tomislav Momirović.

foto: Kurir

Kako je ranije najavljeno iz ove kompanije, srpski nacionalni avio-prevoznik će do Mostara leteti tri puta nedeljno i to ponedeljkom, petkom i nedeljom. Do Mostara će se leteti avionom tipa ''embraer 175'', let traje 50 minuta, a karte koštaju od 56 evra po smeru, odnosno od 104 evra za povratno putovanje u ekonomskoj klasi.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek rekao je ranije prilikom potpisivanja ugovora o uspostavljanju linije da će to pozitivno uticati na ekonomski i privredni rast, olakšati kulturnu razmenu i doprineti još boljoj saradnji na Zapadnom Balkanu.

Dvodnevna radna poseta BiH Predsednik Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj radnoj poseti Bosni i Hercegovini 15. i 16. aprila 2024. godine. Prvog dana posete predsednik Vučić prisustvuje ceremoniji povodom prvog redovnog leta Beograd-Mostar na međunarodnom aerodromu Mostar. Tokom posete, predsednik Vučić prisustvovaće večeri sa liderima iz regiona koji učestvuju na mostarskom sajmu, sastaće se sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Nakon susreta, predsednik će prisustvovati otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede i obići štand Republike Srbije, kao i štandove drugih izlagača.