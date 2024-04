MILAN КRKOBABIĆ : Zloslutni sumrak Saveta Evrope

Milan Кrkobabić, predsednik PUPS - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, oglasio se povodom odluke Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da usvoji preporuke o prijemu tzv. države Кosovo u članstvo u toj organizaciji.

- Na delu je zloslutni sumrak Saveta Evrope i potpuni triumf novih principa u međunarodnim odnosima nezavisnih država, članica UN. To su, bez sumnje, nametnuti ili dobrovoljno ograničeni suverenitet i narušeni, do sada neprikosnoveni, teritorijalni integritet. To je neprihvatljivo za Srbiju i sve naše građane - izričit je Кrkobabić.