OGLASIO SE PAVLE GRBOVIĆ POSLE ODLUKE ANE BRNABIĆ DA SPOJI BEOGRADSKE I LOKALNE IZBORE: Važno i konkretno!

Pavle Grbović, poslanik i lider Pokreta slobodnih građana, izjavio je danas, nakon odluke predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da spoji održavanje lokalnih i beogradskih izbora 2. juna, "da je potpuno svejedno na koji način i pod čijim uticajem je Ana Brnabić donela odluku".

- Važno je da je ovo prvi konkretan ustupak od strane vlasti. Očekujemo i da komisija za reviziju biračkog spiska bez odlaganja počne sa radom. Pa da u junu oslobodimo Beograd, ali i mnoge druge opštine u Srbiji - rekao je Grbović u izjavi za Danas.

Podsetimo, predsednica parlamenta Ana Brnabić obratila se danas javnosti i istakla da je nakon 17 dana razgovora sa svim poslaničkim grupama, i iscrpljivanja svih mogućnosti razgovora, donela odluku da prihvati zahtev opozicije grupisane oko "Srbije protiv nasilja".

- Donela sam odluku u konsultacijama sa predsednikom Srbije. To znači da ćemo sve izbore raspisati zajedno sa beogradskim izborima, i biće održani 2. juna. To će zahtevati izmene i dopune zakona. Očekujem da te predloge potpiše najveći broj poslanika do sada, da sa tim predlogom idemo zajedno i pokažemo jedinstvo - rekla je ona.

Kurir.rs