AKO SE REZOLUCIJA O SREBRENICI USVOJI BIĆE MNOGO VEĆE POSLEDICE PO SVET Uživo Brnabić: Ne postoji pravilo koje nisu prekršili

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se danas javnosti.

- Želim da obavestim javnost da je predlog Izmene i dopuna zakona o lokalnim izobrima upućen u skupštinsku proceduru. Mora da bude uključen najmanje 24 sata pre početka sednice. Zakazala sam sednicu za ponedeljak od 11 časova, a od 9 časova ću držati kolegijum. Drago mi je da kažem da je više od dve trećine narodnih poslanika podržalo predlog o izmeni i dopuni zakona o lokalnim izborima. Zahvaljujem svima koji su pokazali želju za razgovorom, što smo pokazali građanima da možemo da se dogovorimo o važnim stvarima.

- Sve poslaničke grupe vlasti su podržale predlog. Još jednom želim da izrazim zahvalnost svima, što smo postigli dogovor. Pokazali smo ozbiljnost i odgovornost i da možemo da razgovaramo, da nađemo kompromis oko ciljeva koji znače stabilnost naše zemlje i da nastavimo rad. Srbija se suočava sa ozbiljnim pritiscima i treba zajedno da radimo na tome i treba konačno da napravimo jedinstvenu branu tim pritiscima.

- Nadam se i sigurna sam da će i drugi da se urazume i molim ih da prihvate moju preporuku i da konačno 2. jun dočekamo, predstavimo građanima planove i programe, viziju za budućnost i da zamolimo građane da oni odluče.

Odgovori na pitanja novinara

- Oko toga da 2. jun kao datum izbora odgovara Vučiću i meni, to kažu oni koji su predložili taj datum. Mi nismo birali datum izbora nego smo se rukovodili zakonom i ustavom. Dražali smo se time da se 2. održe beogradski izbori kada im je i zakonski rok, a da možemo da se dogovorimo o svim lokalnim izborima. Opozicija je prvo insistirala na objedinjavanju da sve bude 2. juna, onda su dali predlog da se sve odloži za neki trenutak krajem godine. Oba predloga su bila na stolu, izabrali smo onaj koji nije bio u suprotnosti sa Ustavom. Odlaganje beogradskih izbora bilo bi u suprotnosti sa Ustavom. Zahvaljujem onima koji su pokazali ozbiljnost i odgovornost. Sa druge strane ne razumem one kao što je Đilas, Tepić, Miloš Jovanović koji je to tražio, ali dobro, neka oni to objašnjavaju građanima. Građani sve i uvek vide, znaju da cene, nisu glupi i slepi.

O Srebrenici

- Što se tiče Rezolucije o genocidu, posledice po Srbiji biće, mnogo više i veće posledice biće po svet, po UN, po međunarodne odnose, u kratkom roku, srednjem a svakako u dugom roku. Ne postoji pravilo koje nisu prekršili da dođu do ove rezolucije o Srebrenici. Zaobišli su SB, BiH je tretirana kao zemlja koja može da ugrozi mir i stabilnost zbog čega i postoji visoki predstavnik. Sva pitanja koja se tiču BiH moraju da idu na SB. Ako ćete to da prekršite u redu, veliki ste i silni. Veličina vaša se kruni jer nemate obzir prema procedurama, sve više zemalja su frustirane, ne žele da ih tretiraju kao žemlje drugog reda i onda se menja svetski poredak. Taj presedan koji prave će i drugi koristiti. Ako to sebi dozvoljava Nemačka, Velika Britanija, što to sebi ne bi i drugi dozvolili.