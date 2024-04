ALEKSANDAR VULIN: Rezolucijom o Srebrenici žele da završe sa srpskim narodom! Srbi više nego ikada moraju da POKAŽU JEDINSTVO

Ako postoji nešto što je dobitak u političkom i strateškom smislu za srpski narod posle Drugog svetskog rata, onda je to Republika Srpska. Republika Srpska je izraz potrebe srpskog naroda da se sačuva od ponavljanja jasenovačkog genocida", izjavio je Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink i poručio da Srbi više nego ikada moraju da pokažu svoje jedinstvo, baš kao što su to pokazali na skupu u Banjaluci.

Vulin je istakao da Srbi nemaju jedinstvenu državu, ali da moraju da imaju jedinstvenu politiku.

"Neće nas biti, nestaćemo. Oni će više-manje rezoluciju o Srebrenici sigurno doneti, ali kad se donese, ako je ne budemo jedinstveno primili, nećemo izdržati. Vidite kako to pokvareno i lukavo rade. Kažu - ma to se odnosi na Republiku Srpsku, vi u Srbiji ste mirni, to nema veze sa vama, pa nije Srbija učestvovala u Srebrenici, šta vi imate sa tim. I šta, mirno ćete gledati da milion naših sunarodnika preko Drine da ih dave, da ih prvo proglašavaju genocidnim, pa da im ukidaju platni promet, pa da im ukidaju nadležnosti, i mi ćemo to mirno da gledamo? Ne. Jedini način je da budemo zajedno, da budemo jedno. Srbija ne sme, nema luksuz, da izgubi milion sunarodnika. Gde će ti ljudi da odu ako ne mogu da žive u svojoj Republici Srpskoj, a neće da žive razbacani po Federaciji, neće da žive u nekoj državi u kojoj se ništa ne pitaju. Hoće da odlučuju o sebi. Pa šta je tu neprirodno? Šta je pogrešno u tome? ", kazao je Aleksandar Vulin.

foto: screenshot Pink tv

Vulin je podvukao da Zapad sa rezolucijom o Srebrenici želi da konačno završi jednom za svagda sa srpskim narodom.

"Rezolucija o Srebrenici, o genocidu, kako god da se zove, nije rezolucija ni o jednom zločinu, ni o jednom napadu, nije rezolucija ni o ratu, to je rezolucija o srpskom narodu, da taj narod koji je preživeo dva svetska rata, NATO bombardovanje, razbijanje Jugoslavije, da već jednom završe sa nama. Ovo je prvi korak, važan korak. Prvo će nas proglasiti genocidnim, ceo svet će za dve tri godine zaboraviti i ratove, ostaće samo ono što smatraju istinom, a to je da su Ujedinjene nacije rekle da ima tamo neki srpski narod, koji živi na Balkanu, u Evropi, i da je genocidan. To nije nemački narod, to nije hrvatski narod, to nisu Šiptari, to su Srbi. Da li će se sećati neko Jasenovca? Pa neće. Bombardovanja? Pa reći će da je bombardovanje opravdano, zaboga bombardovali ste narod koji je počinio genocid. Posle toga će se naravno krenuti na smanjenje Republike Srpske i na konstantne pritiske da prihvatimo državnost i nezavisnost lažne države Kosovo. Kada nađu nekog Srbina koji će tako nešto da potpiše, ima ih u opoziciji, kada to uspeju da nađu onda će ići dalje, neće stati jer ne može Srbija da se pita ni za šta. Srbija jednom za svagda mora da bude uništena, jednom za svagda mora da bude u političkom smislu svedena na nivo teritorije kao što je većina zemalja Evropske unije", poručio je Aleksandar Vulin.

Vulin je istakao da Zapad hoće jednom za svagda da završi sa Srbima i da se svako rešenje Zapada za Balkan svodi na rešenje ukidanja srpskog faktora.

"Hoće Balkan u Evropi, ali da Srbi budu razbacani da im se ni ime ne zna. Sva rešenja Zapada za Balkan su rešenja bez takozvanog srpskog faktora, rešenja u kojima se završava sa srpskim faktorom. Sve do jednog, i to moramo da razumemo i prihvatimo. Onda shvatate kakva je muka i kakva je borba predsednika Srbije koji se sada nalazi u Njujorku, i verujte nije okružen prijateljima. Sva njegova snaga i podrška je u srpskom narodu, nije ni u bombama ni u nafti, on ima samo srpski narod iza sebe", poručio je Aleksandar Vulin.

