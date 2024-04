"SRBIJA TREBA DA RAZMISLI O IZLASKU IZ BRISELSKOG SPORAZUMA" Nestorović: Ko misli da je kraj Kurtijevom nasilju u zabludi je

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na sednici Saveta bezbednosti u Njujorku da je naša zemlja ispunila sve teške obaveze iz Briselskog sporazuma, ali da ni posle 11 godina formiranje Zajednice srpskih opština nije ni na vidiku. Kako je rekao, 11 godina slučajne ili namerne nesposobnosti Evropske unije da kao garant tog sporazuma stvari pomeri sa mrtve tačke.

Povodom sednice Saveta bezbednosti u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke, Dejan Bulatović, narodni poslanik i Veljko Nestorović, urednik na portalu Kosovo onlajn.

Bulatović je konstatovao da je najbitnije da Srbija istrajava u borbi za prava Srba na Kosovu i Metohiji:

foto: Kurir televizija

- Ono što je bitno jeste da je usledio nastavak jedne ozbiljne diplomatske kampanje predsednika Aleksandra Vučića koji se sureo sa brojnim zvaničnicima evropskih zemlja. Jedan od njih je svakako i francuski predsednik Emanuel Makron. Pravac koji je srpska država odredila jeste da se brani srpski narod na KiM. Nastojimo da što je moguće više približimo problem Srba na Kosovu i Metohiji zemljama zapadne Evrope kako bi oni shvatili šta Kurti radi na Kosovu. Da im objasnimo da na delu jeste sistematska priprema građanskog rata, da se sprema etničko čišćenje i koliko je dole težak život Srba, ali i nealbanskog stanovnoštva.

Gajić je mišljenja da Srbija treba da izađe iz briselskog sporazuma:

foto: Kurir televizija

- Za nas se postavlja pitanje da li i dalje treba da pristanemo da budemo u zabludi. Kod krivičnog dela prevare suština jeste da onaj koji vas vara kako bi bili u zabludi da vi njemu pomažete da ostanete u toj zabludi. Ja mislim da su se stekli uslovi da Srbija treba ozbiljno razmisli da li da ostane u Briselskom sporazumu. Taj sporazum je inače neustavan. Naš ustavni sud o tome nikad nije hteo da raspravlja iz razloga što je smatrao da je to politički akt. Kao što vidimo to nije tačno. To je pravni akt. On 12 godina proizvodi štetne posledice po srpski narod na Kosovu i Metohiji. Srpski narod je tamo sveden na život u getu.

foto: Kurir televizija

- Nismo pričali o onome šta se dešavalo u prethodnih šest meseci nego o tme kako ona vidi ono što se dešavalo pre 25 godina. Ona priča da je i dalje 1.600 nestalih iz ratnih sukoba na Kosovu i da se svi oni nalaze u grobnicama u s Od tih 1.600 više od 500 su Srbi i nealbanci. Više od 500 njih ubila je OVK. Njihovi grobovi su na Kosovu i Metohiji. rekao je Nestorović i dodao:

- Ona je uspešno uradila to što je naumila. Svi mediji pišu o prisustvu tih žena. Ne zaboravimo da je njoj prvo bilo zabranjeno da uđe sa njima. Onda je ona rekla neću da učestvujem i onda su joj dozvolili. Da li je moguće da su predstavnici vlade u Prištini toliko moćni da mogu sve da odbijaju.

Smatra da bi Srbi možda s obzirom na okolnost trebalo selektivno da primenjuju briselksi sporazum:

04:56 SRBIJA TREBA DA RAZMISLI O IZLASKU IZ BRISELSKOG SPORAZUMA Nestorović tvrdi: Ko misli da je kraj Kurtijevom nasilju u zabludi je

- Možda bi Srbija trebalo selektivno da primenjuje neke delove Briselskog sporazuma. Samo one koji joj odgovaraju. Skoro godinu dana je zabranjena srpska roba na Kosovu. Sa zapada kažu da na svakom sastanku sa Kurtijem kažu da bi on trebalo da ukine taj embargo. I šta on kaže? Ne može. Tu se priča završava. Zajednica srpskih opština treba da posluži za ostanak Srba na Kosovu i Metohiji. Ako neko misli da više neće biti nasilja nad Srbima od strane Kurtija u velikoj je zabludi.

