VIZNA LIBERALIZACIJA JE ISPRAVLJANJE NEPRAVDE PREMA SRBIMA NA KiM! Dačić: Naši građani ne smeju biti kažnjeni zato što su ostali

Evropski parlament usvojio je danas odluku o viznoj liberalizaciji za nosioce pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava za Kosovo i Metohiju, a vršilac dužnosti predsednika Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić tim povodom kaže za Kosovo onlajn da očekuje da će takvu odluku podržati i Savet Evropske unije i da će ona brzo stupiti na snagu. Kako ističe, ovo je ispravljanje nepravde koja je odavno napravljena i veoma dobra vest za sve građane Srbije koji imaju pasoše koje je izdala Koordinaciona uprava.

- Ne mogu biti kažnjeni naši građani koji su ostali da žive na KiM zato što nisu napustili teritoriju KiM ili nisu uzeli nelegalna kosovska dokumenta jer pitanje statusa apsolutno nije međunarodno priznato. U tom pogledu ovo je ispravljenje nepravde koja traje već desetak godina jer naši građani koji su imali pasoše koje je izdala Koordinaciona uprave za KiM nisu imali pravo na viznu liberaliziju kao što su to imali drugi građani Srbije - kaže Dačić.

Kako objašnjava, Srbija je i tada ukazivala na ovu nepravdu, ali je stav mnogih zemalja, ukljućujući Nemačku, tada bio da je prostor KiM crna rupa u smislu kriminala i da zbog toga ne dozvoljavaju viznu liberalizaciju. Po njihovom tumačenju to tada nije bilo pitanje statusa već više pitanje kriterijuma da li neka teritorija može da dobije viznu liberalizaciju.

- Imajući u vidu da je u međuvremenu tzv. Kosovo dobilo viznu liberalizaciju, po našem mišljenju nezasluženo, a ovo pitanje je ostalo nerešeno, mi smo tu temu pokrenuli zato što bi to bila poslednja grupa naših državljana koji nemaju pravo na viznu liberalizaciju za EU. Pozitivna je stvar što je Evropska komisija sagledala to na korektan način, a predstavnici Prištine su protiv ovog rešenja jer oni naravno sve gledaju da urade kako bi promovisali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova - kaže Dačić.

Komentarišući jučerašnju redovnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj se razmatrala situacija na KiM i na kojoj su pojedni predstavnici zapadnih zemalja, među njima i Francuska i Velika Britanija, ocenile da ZSO treba da se formira i da se ona predugo očekuje, Dačić je naveo da misli da bi Savet bezbednosti mogao i nešto drugo da učini po tom pitanju.

- Mogao bi da donese i neke druge akte, kao što su rezolucije, kojima bi naterao prištinske vlasti da formiraju ZSO. Zašto? Zato što je posle potpisivanja Briselskog sporazuma bila sednica SB UN na kojoj sam ja učestvovao i na kojoj su svi pozdravili to potpisivanje i istakli obavezu formiranja ZSO. Prošlo je već 11 godina i za to vreme Priština je jasno pokazala da to ne želi i jasno je pokazala da želi da nastavi politiku etničkog čišćenja Srba sa KiM. Sa druge strane, međunarodna zajednica je stalno nagrađivala Prištinu umesto da je kažnjava i natera da formira ZSO. U tom pogledu dobro je što se ta tema i dalje nalazi u govorima nekih zapadnih misija, ali od verbalne komunikacije mi nemamo ništa. Sa druge strane imate aktivnosti u Savetu Evrope gde se želi da Priština bude primljena kao član SE, a da su pri tome zaboravili na obavezu formiranja ZSO - kaže Dačić.

On je konstatovao da je jučerašnja sednica bila prilika, a koju je, kaže, predsednik Srbije Aleksandar Vučić na briljantan način iskoristio, da se svetskoj javnosti predstavi šta se dešava na KiM i ko je glavni krivac i uzrok svih problema.

- Kao i uvek do sada predstavnici Prištine su pokušavali da manipulacijama još jednom iskrive sliku o realnoj suštini problema, a uzrok svih problema na KiM je separatizam, secesionizam, želja za stvaranjem posebne države, ujedinjenje sa Albanijom, stvaranje “velike Albanije” i želja za etiničkim čišćenjem Srba sa KiM. U tom pogledu, oni na sednici SB govore da treba da se ukine mirovna misija UN na KiM, za razliku od nas koji govorimo da prisustvo UN treba da se pojača. To je velika razlika, a između ostalog, jasno se vidi kakve su trenutne međunarodne pozicije. Srbija je članica UN, zemlja koja je bila u okviru Jugoslavije među osnivačima UN, a predstavnici Prištine sede sa svojim imenom i prezimenom kao građani kada po pozivu dođu na sednicu SB. To je razlika u statusu i takva će razlika sigurno ostati i dalje - ističe Dačić.

Na pitanje kakav je efekat postigla prištinska predsednica Vjosa Osmani koja je na sednicu SB na kojoj je tema bila stanje na KiM u prethodnih šest meseci, povela i žene koje su pretrpele seksualno nasilje tokom rata pre 25 godina, Dačić kaže da kao i uvek predstavnici Prištine imaju neke iracionalne i zlonamerne poteze.

- Ti potezi su s namerom da se svetskoj javnosti predstavi iskrivljena slika o događanjima na KiM u prošlosti, bežeći od problema u sadašnjosti i nasilja koje se sprovodi nad srpskim narodom. Svaki takav pokušaj i način izlaganja i ovaj potez Osmanijeve sigurno mogu samo da naiđu na osudu čak i predstavnika zapadnih zemalja kojima se takvo ponašanje ipak ne dopada - ocenio je Dačić.

Što se tiče daljeg toka evrointegracija Srbije, nakon što je u pregovaračko Poglavlje 35 sa EU uvršćen i sporazum iz Brisela i njegov Ohridski aneks od prošle godine, srpski šef diplomatije kaže da Srbija nije članica EU i da ne može da utiče na pregovarački okvir koji utvrđuje EU, ali da je na Srbiji da istakne šta je njen pristup svemu tome.

- Ovo je jedna kompromisna varijanta koja je predložena i od strane Francuske i drugih zemalja koje su želele da se sve to svede na neki plan, da se navede na zaključak da bez formiranja Zajednice srpskih opština, što je prema planu implementacije prva obaveza, nema ničega dalje, a s druge strane naše crvene linije ostaju kao što smo rekli i kako je predsednik Vučić uvek naglašavao mi ćemo ispunjavati ono sa čim smo se saglasili. To je još jedna formulacija koja će se različito tumačiti. Kada imaju tešku situaciju, obično se nađe neko rešenje za koje niko ne može precizno da definiše kako će je ko tumačiti. Što se nas tiče, mi znamo šta smo se dogovorili i sa čim smo se saglasili. Ono što se nismo saglasili, to svakako nećemo primenjivati - napominje Dačić.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.