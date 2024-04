"ŠOKANTNO JE ŠTA SU URADILI, PA SU MORALI DA LAŽU" Vučić o nameštaljci za Srbiju: Ne znam ko je bio odvratniji, ali smo IZDRŽALI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Njujorka povodom diplomatske borbe Srbije za povlačenje nacrta Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Vučić je istakao da je Srbiji u UN napravljena nameštaljka.

- Videli ste juče kakvu su nameštaljaku napravili. To je šokantno šta su uradili, pa su morali ida lažu da su te žene, a žao vam je kad vidite silovane žene, ali vam niko nije rekao da će to uraditi. A onda shvatite da je to bila zamka, da ne možete da ragujete. Videli ste da nisu brinuli, već su bili veseli. Pitao sam se o čemu je reč, a onda smo shvatili da su to dogovorili i sa Amerikancima, Slovencima, Švajcarcima. Ionako se ne zna ko je bio odvratniji, rekao je Vučić i dodao da je Srbija izdržala i pokazala kako jedna mala zemlja ume da se bori za svoj integritet.

- Kad imate toliko toga na vašem tanjiru i morate da razmišljate unapred oko ekonomije, onda vam je jasno koliko nije lako, zaključio je Vučić.

Podsetimo, na sednici SB UN došlo do nameštaljke za našu delegaciju koju je predvodio šef države Aleksandar Vučić.

To potvrđuje spisak zvanica i proslava nakon sednice na kojoj su bili gotovo svi učesnici na čelu sa predsednicom privremenih prištinskih institucija Vjosom Osmani.

Na toj večeri bile su i žene za koje Osmanijeva tvrdi da su žrtve silovanja.

Spiskovi učesnika i fotografije sa večere koja je usledila nakon sednice ukazuju da je reč o unapred isplaniranoj akciji i zamci za srpsku delegaciju i Srbiju.

