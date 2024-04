PRORAČUNATO: Savo čekao da Đilas odustane, uzima deo glasova i bojkotašima i koaliciji pod sloganom "Biram borbu"

Izlazak Save Manojlovića, direktora kampanja pokreta Kreni-promeni, na izbore u Beogradu predstavlja novo previranje u opozicionom taboru, a analitičari za Kurir ističu da je odluku o učešću na izborima Manojlović doneo promišljeno nakon što je lider SSP Dragan Đilas, zajedno sa Zdravkom Ponošem i Milošem Jovanovićem, doneo odluku o bojkotu.

Naime, Manojlović je juče saopštio da će taj pokret na beogradske izbore izaći samostalno, naveo je da će lista zvati "I ja sam Beograd - Kreni-promeni - Savo Manojlović" i potvrdio da će on biti kandidat za gradonačelnika. Ocenio je i da je ideja bojkota izbora postala besmislena onog momenta kad je veći deo opozicije odlučio da izađe na izbore.

Kalkulacija

foto: Kurir televizija

Vladimir Pejić, direktor "Faktor plusa", ocenjuje da je Manojlović očigledno napravio kalkulaciju u situaciji kada jedan deo opozicije bojkotuje izbore i da je on tu video svoju šansu.

- Logičnije je bilo da je to uradio u decembru, bez obzira na to što je tada konkurencija bila malo veća na opozicionoj strani, ali zamah i nalet su bili mnogo veći. Međutim, on je računao da zbog odustajanja dela opozicije verovatno ima više šanse da se afirmiše na samim izborima, jer je prisutan na političkoj sceni i ranije - navodi on i dodaje da Manojlović pretenduje "na različite glasove, i na ove nacionalne i na građanske".

- Međutim, koliko je to primamljivo, toliko je i nezgodno, jer kada hoćete mnogo, možete da ne dobijete nijedne. Činjenica da je rešio da ide odvojeno pokazuje da nije u saglasju sa svim onim što sadašnja opozicija koja izlazi na izbore nudi i procenio je da sam može mnogo više da osvoji i bude jedna vrsta iznenađenja ovih izbora - ističe Pejić.

Upitan da li je slučajnost što je Manojlović doneo odluku da učestvuje na izborima nakon što su Đilas i opozicionari okupljeni oko njega doneli odluku o bojkotu, Pejić poručuje da je Manojlović procenio da će mu biti lakše zbog same činjenice da nema jednog dela opozicije.

- Verovatno će i svoju kampanju graditi napadima na Đilasa i na vlast, to nije sporno. Šta se to promenilo u Srbiji od 17. decembra do danas da bi on sada učestvovao na izborima, a 17. decembra nije? Očigledno je da se njemu, kad je video da Ponoš i Đilas neće učestvovati, otvaraju neka vrata - naveo je on i dodao da ostaje da vidimo kako će glasači reagovati.

Nepoznanica

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ističe da je odluka Save Manojlovića da na izbore izađe promišljena.

- Koliko ja znam, on je "specijalista za ekologiju", zalaže se da jedini u Evropi napravimo moratorijum na iskopavanje litijuma dok ga čitava Evropa kopa. On će biti opasan protivnik Zeleno-levoj koaliciji i biće pretendent na birače koalicije Srbija protiv nasilja, istovremeno će biti pretendent i na jedan deo birača nezadovoljnih i vlašću i opozicijom - naveo je on i dodao da niko ne zna šta tačno Manojlović nudi, jer se nikad nije bavio beogradskim temama.

- Ići će samo na ime, na taj nazoviuspeh koji je imao kad je opstruirao normalan život u gradu i sporio naučnotehnološka i rudarska dostignuća u ovoj zemlji. Ali svakako da ima dobar demagoški potencijal i okolnost da nije uprljan dnevnom politikom. Kad spojite demagogiju i okolnost da ste novo lice, imate šanse da budete Beli Preletačević broj dva, da napravite pristojan rezultat - ističe Vuk Stanković, dodajući:

- Manojlović je nepoznanica, a što se tiče strategije nastupa, ona je dobro osmišljena. Video je slom koalicije Srbija protiv nasilja, racionalno je pretpostavio da će tu biti razočaranja birača, pretpostavio je da su to birači koji neće da glasaju za Vučića i za desničarske stranke. Mislim da je ovo dobar trenutak za njega da izađe, ali ajde da vidimo šta će biti njegova ponuda - poručuje analitičar.

- On je od tog "specijaliste za litijum" skočio u ralje beogradske politike. Ne znam koliko će snaći, ipak treba da bude prepoznatljiv po nekim drugim temama, jer beogradski izbori neće strogo biti vezani za gradske teme. Niko ne zna tačno šta Savo Manojlović misli o opštim političkim pitanjima kao što su KiM, rezolucija o Srebrenici, članstvo Srbije u EU, saradnja s Kinom i Rusijom... - zaključio je Vuk Stanković.

Dejan Vuk Stanković: Đilasov politički faul Dejan Vuk Stanković je komentarisao i to što će opozicija okupljena oko Đilasa bojkotovati izbore u Beogradu, ali ne i na lokalu. - Što se tiče Đilasovog bojkota, mislim da je to početak njegovog političkog kraja. Potpuno je politički nedosledno sedeti u republičkom parlamentu i takmičiti se na opštinskim izborima, a izbegavati izborno takmičenje u Beogradu. Taj koji beži od beogradskih izbora je jednostavno neko ko pravi veliki politički faul u očima pre svega svojih birača.

Periferni faktori

foto: Kurir televizija

Profesor Milan Petričković je poručio da je u opoziciji latentno tinjala želja za egoističnim liderstvom.

- Svako od njih je hteo da se nametne kao neko. Đilas je tu zbog finansija bio neka figura koja ih je okupljala, međutim, sad su se raspršili. Da su bili svi ujedinjeni, poprilično bi loše prošli na budućim izborima. Sad su im šanse ne desetkovane, nego su pojedinačno periferni faktori na srpskoj političkoj sceni, bez mogućnosti nekog ozbiljnijeg osvajanja glasova, rezultata i pozicioniranja - rekao je on i dodao:

- Sad npr. i Manojlović, to će isto biti fijasko. Tako da su i ovako slabe potencijalne pozicije koje su mogli da zauzmu da su bili objedinjeni sad uradili na vlastitu štetu. Svi ti potezi, od onih primitivnih ispada u Skupštini do tih razlika da li će ići na izbore li neće, bili su kombinatorika da svako od njih izgradi te svoje egoistične individualne pozicije. Kurir.rs