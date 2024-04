PREPOZNALI STE MOJU DUŠU, STREMLJENJA I LJUBAV PREMA VAMA: Vučeviću uručen Ključ grada s Poveljom Počasni građanin grada Banjaluka

Ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana grada Banjaluke, koju je priredio gradonačelnik tog grada Draško Stanivuković u dvorani "Borik".

Ministru Vučeviću, na večerašnjoj svečanosti, gradonačelnik Banjaluke uručio je Ključ grada sa Poveljom "Počasni građanin grada Banjaluka".

Obraćajući se prisutnima ministar Vučević istakao je da oseća veliku sreću, ponos i odgovornost što je na svečanost dobio ključeve grada Banjaluke.

- Sreću, jer ste prepoznali moju dušu i moja stremljenja, moj rad i pre svega moju ljubav prema vama. Odgovornost, zato što je velika stvar biti Banjalučanin. A ja sam to danas i formalno postao i vaš zauvek. Danas obeležavamo 79 godina od kada je došla sloboda u Banjaluku, došla je da tu zauvek ostane. I to je, neka se zna, i neka to svi znaju, upravo najveća tekovina borbe protiv fašizma i nacizma. Tada izborena sloboda, koju čuvamo do današnjeg dana, ta vrednost koju Srbi najviše ljube, taj dan kada su čestiti Krajišnici isterali najveće ljudsko zlo odavde iz Banjaluke, iz srca Krajine. Tada je došla sloboda svim narodima sa ovih prostora - rekao je ministar Vučević.

On je, tom prilikom, podsetio da su postojali razni neprijateljski planovi namenjeni za Banjaluku.

- U koncepcijama ideologa tzv. NDH, ovaj grad je trebao da postane prestonica te tvorevine fašizma i nacizma. U tom gradu trebalo je svega da bude u izobilju osim Srba, Jevreja i Roma. Oni su bili neželjeni elemenat. Trebalo ih je staviti van zakona i onda po principu zločinca, Mileta Budaka, eleminisati i proterati. Tu se radilo o eliminisanju kompletnih etničkih grupa. Dokaza o ovome ima nebrojeno. I to ovde, nedaleko od mesta gde se nalazimo. Jedan od njih je i sudbina dece iz osnovne škole u Šargovcima, pogromu u selu Motike i Drakuliću. I sam Jasenovac trebao je da posluži kao pakleni regulator, pre svega srpskog etničkog pitanja u Krajini. Na način kako će to mnogo godina kasnije, a ne tako davno, jedan predsednik reći da Srbi praktično nestanu - istakao je ministar Vučević i dodao da je “sve to Krajiško srce izdržalo i na kraju se izborilo za slobodu”.

Ministar odbrane posebno je naglasio da se vera i ljubav upravo ogledaju u borbi za slobodu i za svoje korene.

- Danas mi moramo i dalje da bdimo nad tom slobodom, jer ovaj grad i ovi ljudi nikada nisu ništa drugo ni hteli osim slobode i ravnopravnosti. Ona je najveća vrednost. I ja sam došao ovde da vam kažem da ćemo tu slobodu zajednički sačuvati. Tu vašu energiju dragi prijatelji, braćo i sestre, osetim svaki put i na svakom koraku u Banjaluci. Hvala vam na njoj. I osete je svi kojima je Srbija na srcu. Kada meni lično treba i okrepljenja i snage da nastavimo dalje, kada radimo za našu otadžbinu koju volim svim svojim srcem, vi ste nam inspiracija. I ne brinite, nije nas ništa slomilo i nikada neće. To sam došao da vam kažem, nema predaje, jer predaja nije opcija - istakao je ministar odbrane dodavši da treba raditi na razvoju privrede, rastu plata i penzija i razvoju infrastrukture.

Na kraju svog obraćanja ministar Vučević poželeo je svima mir, mudrost i hrabrost, kao i da se Banjaluka gradi po meri svih stanovnika.

- Da pokažemo da je Banjaluka prestonica slobode, da čuvamo slobodu i duh kao sećanje na sve one koji su nam u amanet ostavili ovaj nikada pokoreni grad, naš zavet, ponos i našu uzdanicu. Ja ću se truditi i nadam se biti dostojan da čuvam ove ključeve naše Banjaluke, da vrata koja se otključavaju ovim ključem uvek budu otvorena za sve ljude dobre volje i neprobojna za sve neprijatelje naše države i našeg naroda - rekao je ministar Vučević.

Gradonačelnik Banjaluke Stanivuković rekao je da vrednost nije samo u onome što imamo, nego u onome što dajemo i što stičemo radom i nesebično delimo te poručio da je bratska Srbija – sve što je stekla, stekla radom, ali je nesebično delila sa Banjalukom i Republikom Srpskom.

- Zahvalio bih našoj matici. Želim da zahvalim našem narodu u Srbiji, rukovodstvu u Srbiji, predsedniku Aleksandru Vučiću, ali i ministru odbrane i budućem predsedniku Vlade Srbije Milošu Vučeviću, koji je zajedno sa rukovodstvom Srbije mnogo uradio za našu Banjaluku. Velika je čast što ste danas novi počasni građanin Banjaluke i što dobijate Ključ grada. Znajte, Ključ grada se daje samo onima kojima se najviše veruje. Mi jesmo jedna porodica, jedan narod. Zato vam čestitam na ovoj velikoj nagradi i poručujem da računate na našu ljubav i na naše prijateljstvo – rekao je Stanivuković.

Odbornici Skupštine grada Banjaluka izglasali su 11. aprila da Ključ grada sa Poveljom „Počasni građanin grada Banjaluka“, pripadne ministru Vučeviću. Na svečanoj akademiji, povodom Dana grada, dodeljena su i priznanja „Zlatni grb grada Banjaluke“ i Plaketa „Sestre Gajić“ zaslužnim pojedincima i institucijama. Dan grada Banjaluke obeležava se u znak sećanja na 22. april 1945. godine kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svetskom ratu.

