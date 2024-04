NAJDUŽE ODSTUSTVO ALEKSANDRA VUČIĆA IZ ZEMLJE! Već pet dana bitke u Njujorku!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić već pet dana boravi u Njujorku gde se sastaje sa brojnim državnicima ne bi li ih ubedio da ne glasaju za usvajanje rezolucije o Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ovo je ujedno njegovo najduže odsustvo iz zemlje.

To je jutros i potvrdila predsednica parlamenta Ana Brnabić gostujući na TV Kurir.

foto: Kurir televizija

- Očekivali su da se predamo, legnemo i umremo. Mi nismo kukali, odmah smo napravili tim i krenuli da se borimo. Vučić uživa neverovatan ugled u svetu i to je ponos za svakog građanina Srbije. Na stranu izbori i unutrašnja pitanja, ovo je sada najvažnije pitanje za njega. Otkad ga znam i otkad radimo zajedno ne sećam se da je ikad bio van zemlje pet dana. Tamo je jer se sada tamo odvija najvažnija borba. Svaki dan se po nekoliko puta čujemo. Borba će biti na ponos, kakav god ishod bio - kazala je ona.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ističe da Vučić u Njujorku ulaže vanljudske napore kako bi zaštitio srpske nacionalne interese.

- To su vanljudski napori koje on ulaže da bi se kako tako izašlo iz postojeće situacije u kojoj je totalno nipodaštavajući odbačeno to što bi trebalo da bude međunarodno pravo i međunarodni standardi kojima bi se uređivala ova pitanja kojima se Vučić već danima bavi. On radi sve što je u njegovoj moći da ukaže na međunarodno pravo i činjenicu da se ono u ovim slučajevima apsolutno ne poštuje, te da se čak ne radi ni o dvostrukim aršinima prema Srbiji već potpuno izopačenim smislom rešavanja pitanja vezanih za Kosovo i lažnog prikazivanja rezolucije o Srebrenici. To je samo odbrana interesa tog tzv. kolektivnog zapada na čelu sa SAD koja je na štetu Srbije, a na šta predsednik pokušava da ukaže - napominje Petričković.

foto: Kurir televizija

Kako ističe, Vučić ulaže ogromne napore ne bi li animirao koliko god je moguće zemalja da se pokrenu stvari u smeru koji bi išao u pravcu primene i poštovanja međunarodnog prava i standarda.

- Srbija je bukvalno između čekića i nakovnja, a predsednikovo delovanje je već uspelo da donese određene rezultate, pre svega kod zemalja takozvanog trećeg sveta kojih nije malo, iako su i one pod konstantnim pritiskom svetskih sila. No, dobro je jako da postoji naša diplomatska inicijativa, odnosno krajnji napori, ako ništa i ne budu mogli da promene u ovoj unapred po njima dobijenoj utakmici, pokazuju da mi ne odustajemo - kazao je Petričković.