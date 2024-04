ALEKSANDAR VULIN U EKSKLUZIVNOM INTERVJUU ZA KURIR PORUČIO: Predsednik Vučić je jedini slobodni državnik u Evropi!

Za vreme koje sam proveo na čelu Bezbednosno-informativne agencije mogu da kažem da imam razloga za ponos, istakao je na početku razgovora za Kurir Aleksandar Vulin, bivši šef BIA i osnivač Pokreta socijalista. Sproveli su, kako naglašava Vulin koji će biti potpredsenik u budućoj vladi Miloša Vučevića, više krupnih unutrašnjih promena koje su već dale rezultate.

- Značajno smo pooštrili kriterijume za prijem u BIA, otežali dobijanje "značke", pa je sada od prvog prijema do dobijanja statusa ovlašćenog službenog lica potrebno najmanje godinu dana, ali godinu dana ozbiljnog učenja uz rad. Posebno smo obratili pažnju na fizičku spremu i rigorozne obuke, ali i uveli koncept neprekidnog obučavanja i, nadam se, ustanovili praksu da se mora više godina provesti u osnovnim oblastima rada, pa tek onda napredovati. Pripadnost BIA mora da bude životna odluka, a ne epizoda. Na kontraobaveštajnom planu smo bili ofanzivniji nego ikada. Razbili smo hrvatsku obaveštajnu mrežu, kao i bugarsku, ali smo i uhapsili više saradnika albanske obaveštajne službe. Održavali smo izbalansiran odnos saradnje i sa istočnim i sa zapadnim službama. Na vreme smo obaveštavali državni vrh o pripremama destabilizujućih aktivnosti, bilo da su dolazile od stranih, bilo od domaćih faktora. Ponosan sam na rad sa pripadnicima BIA, to je jedna od mojih životnih privilegija. Nisam pravio velike kadrovske rezove, u BIA su me dočekali vrhunski profesionalci koji zaslužuju poverenje i poštovanje i na meni je bilo samo da im omogućim da rade i usmerim ih u skladu sa interesima države i srpskog naroda gde god da živi. U BIA rade profesionalci ali ne plaćenici i mi možemo sve ali ne i za svakoga. Sve se menja Služba ostaje.

Vaš odlazak iz BIA je neke obradovao. Kako na to odgovarate?

- Oni koji su aktivno radili na sprečavanju mog dolaska na bilo koju funkciju još od mog dolaska u Kancelariju za KiM su aktivno radili i da odem iz BIA i imaju razloga da moju ostavku smatraju svojom pobedom. Za njih je to bila velika pobeda, a za mene mali poraz. Ambasador Hil je bio iskreno srećan i s velikim ponosom je obavestio svoje pretpostavljene da je njegov najvažniji zadatak ispunjen, Vulin je uklonjen. Kada je zbog toga primao čestitke drugih ambasadora, malo se i žalio što je proces mog rušenja tako dugo trajao, ali im je i poručio da treba da mu budu zahvalni i više nego što jesu, i oni i njegovi pretpostavljeni, jer nisu ni svesni koliko je to velika pobeda. Zadovoljni su i oni koji smatraju da BIA ne treba da ima ni ideju ni ideologiju i da treba da bude samo skup profesionalaca koji nemaju odnos prema zemlji, narodu, ljudima koji vode Srbiju, a posebno ne prema tradicionalnim vrednostima našeg naroda. Zahvalan sam predsedniku Vučiću što mi je ukazao priliku da brinem o bezbednosti Srbije i Srba gde god da žive, bez njegovog poverenja to ne bi bilo moguće, znam da sam ga mnogo puta ljutio i pravio mu probleme kod stranaca, ali znam i da nije bilo zadatka koji nisam uspešno završio i znam da ni njega ni Srbiju nisam izneverio.

foto: Privatna Arhiva

Kako Srbija treba da se postavi u ovim turbulentnim vremenima, usred sukoba velikih sila?

- Baš onako kako to radi predsednik Vučić. Vojno neutralno, s jasnim nacionalnim ciljevima na osnovu kojih i procenjujemo svoju poziciju. Predsednik Vučić je jedini slobodan državnik u Evropi. On nije uveo sankcije Rusiji, ali i nije postao deo antiruske histerije, i to je njegova istorijska pobeda. Njegovi rezultati u vođenju ekonomske politike su nezabeleženi i niko za manje vremena nije postigao tako puno u povećanju životnog standarda, ali će ga istorija i Srbi više pamtiti po ogromnoj hrabrosti i nepokolebljivosti. Njegova hrabrost da se suprotstavi i da u vremenima kada su mnogo moćniji izgubili i pamćenje i obraz sačuva i prijatelje i ponos Srba, njegova je Lazareva beseda.

Kakva je bezbednosna situacija u našoj zemlji? Imamo li razloga za strah?

- Imamo razloga za oprez, ali ne i za strah. Nivo bezbednosti zemlje je očuvan i s ponosom mogu da kažem da BIA iz svog domena rada u potpunosti kontroliše našu teritoriju i da zna više o stranim službama i njihovim aktivnostima nego oni o našim.

Takođe ste istakli da predsednik Vučić nije bezbedan dok god je Radoje Zvicer na slobodi i da su se članovi klana Belivuk-Miljković zakleli da će ubiti Vučića i vas. Da li ste uplašeni?

- Predsednik Vučić je naredio da se povede obračun s mafijom. On nije samo razbio narko-kartele i sprečio ih da koriste Srbiju kao regrutni centar i tržište, on se sukobio s njihovim političkim kreatorima i upravljačima, zaustavio širenje i suzbio njihovu političku snagu. Zvicer i njegovi saradnici će, dokle god su živi, a ne samo dok su na slobodi, činiti sve da ubiju Vučića. Novac kojim raspolažu je toliki da i iz zatvora mogu da ubiju bilo koga ili to bar pokušaju. Ipak, glavna opasnost Vučiću preti od Zvicerovih političkih vođa. Oni su vladali Balkanom koristeći svoj politički status, novac, legalne službe bezbednosti, medije, kriminalne grupe. Stvarali su narko-kartele, kontrolisali i kontrolišu tzv. navijače, ubijali su konkurenciju, ali i njima suprotstavljene javne ličnosti, izazivali nestabilnosti i sukobe, podržavali njima bliske političare, aktivno radili na organizovanju prevrata u Srbiji još od 5. oktobra, pa sve do pokušaja rušenja Vučića, a Vučić je sve to prekinuo. Ne boji se Vučić, ne bojim se ni ja, nije me Vučić izabrao da se uz njega borim s mafijom zato što sam kukavica, ali sam veoma zabrinut za njegov život. Ja znam da sve loše što može da mi se desi ili što mi se već desilo dolazi kao posledica mog učešća u borbi za čišćenje Srbije od tog ološa. Ne može se voditi sektor bezbednosti, a da se ne stvori puno neprijatelja. Ne računajući političke protivnike, uspeo sam da se zamerim najmoćnijm zapadnim obaveštajnim službama, službama u regionu, ključnim šiptarskim, crnogorskim i srpskim narko-kartelima, kao i, što odbeglim, što uhapšenim, srpskim i bosanskim profesionalnim ubicama. Logično je da sam svojim odlaskom sve njih obradovao, ali je isto tako logično da i oni i ja ne mislimo da smo do kraja sveli račune. Ja se nisam pokajao zbog borbe koju sam vodio, a ni oni mi to neće zaboraviti i ostaviti me bez osvete. Sam sam birao da se borim, sam ću se i nositi sa onim što mi je borba donela.

O lokalnim izborima: Šanse nam nisu velike, ali moramo se boriti Očekuju nas i izbori u Beogradu. Kakve su šanse vaše koalicije na njima? - Ne tako velike kao što se pokušava stvoriti utisak. Stranci su uspeli da se reše Đilasa s čela opozicije svesni njegove nepopularnosti. Đilasovo uklanjanje su jedva dočekali oni koje je finansirao i medijski ojačao, i sada se nadaju da će bez njega uzeti veći deo plena. Bojkota nema i svi će jedinstveno izaći na izbore, baš kao što im je rečeno u ambasadama Nemačke, SAD i Velike Britanije. Ovo nisu izbori za gradonačelnika Beograda ili za komunalno uređenje, ovde se ne glasa ni za Šapića ni za Obradovića ni za Manojlovića, ovo su izbori koji treba Srbiju da zaustave u slobodnoj politici. Ovo su izbori koji treba da dovedu do rušenja Vučića a posledično priznanju tzv. države Kosovo, odricanju od Republike Srpske i uvođenju sankcija Rusiji. Šanse nam nisu velike, ali moramo se boriti.

