ŠOK TVRDNJE ANĐELKOVIĆA: Pročitao sam PISMO nemačkog političara, žele da nam se OSVETE I DEMONTIRAJU SRPSKI NAROD SA CELOG BALKANA

Dok traju ratovi u Izraelu i Ukrajini, američka vlada tvrdi da se na Balkanu sprema veliki sukob i da hitno moraju da odvoje sredstva i naoružanje i pošalju na teritoriju KiM-a i BiH-a.

Vidosav Kovačević, general major Vojske Srbije u penziji, bio je gost emisije "Ni pet ni šest" gde je govorio o ovoj temi.

- Nije me strah, pogotovo što ja jako dobro poznajem situaciju u BiH i Republici Srpskoj. Tamo sam često, mnogo je tamo dobrih i čestiti ljudi. To što mediji rade i što radi Zapad... ja sam optimista, tamo je nemoguće više da se vode sukobi i ratovi, toga je bilo dosta. Ovo sve što se dešava, to se dešava zato što ovi dokoni ljudi u Evropi, ne znaju šta će sa Rusima i Ukrajincima. Pa pokušavaju nešto ovde zakuvaju. Kažu Republika Srpska je nastala u Dejtonu, nije tačno. Republika Srpska je nastala herojskom borbom srpskog naroda, srpskih vojnika, krvlju napaćenom. To treba svi da znamo i nju će da brane ponovo Srbi ako zatreba, ali neće do toga doći. Znači mi treba samo da istrpimo, da ne dozvolimo da se uvučemo u te neke njihove igrankeč. Zato što oni ne znaju šta će sa nekim velikim sukobima u svetu, pa onda pokušaju ovde s nama malima da se igraju. Mislim da naš predsednik to jako dobro ceni, tu se malo Dodik poigrava, ali on je čovek u teškim mukama. Posebno ti napadi na sa Srebrenicom, to je velika istorijska prevara.

foto: Kurir televizija

Zoran Anđelković, političar, nekadašnji predsednik izvršnog veća AP Kosovo, prisetio se pisma nemačkog političara koje govori o navodnoj osveti Srbima.

- Pre neki dan sam se podsetio i pročitao pismo koje Vili Vimer (nemački političar) napisao tadašnjem kancelaru Nemačke, Gerhardu Šrederu, posle sastanka NATO 2000. godine u Bratislavi. Gde su oni zaključili da Srbima moraju do kraja da se osvete i da oni moraju da demontiraju srpski narod na celom prostoru Balkana. Pazite, to su oni zaključili 2000. godine. Kad vi govorite o tome da BiH nema neke resurse i tako dalje, nije ovde borba za resurse. Ovde je borba da se nanese šteta i da se Srbi kao važan i uticajan u ekonomskom i u političkom smislu na Balkanu dovedu u poziciju da ne smeju da podignu glavu, da ne smeju ništa da kažu. S jedne strane, da kad te ovamo napadnem, onda ti smanjujem snagu da se boriš za opstanak Kosova i Metohije u okviru Srbije, a ako jedno i drugo uspem, onda ću nastaviti dalje, da ne mislimo mi da je tu kraj - rekao je Anđelković.

Ljubinko Đurković, komandant odbrane Košara, nadovezao se na ovu temu.

- S rpske međe su ispisane srpskom krvlju srpskih vitezova i junaka na Košarama i na Paštriku i na svim granicama Srbije. Tako da ni svet, ni albanski faktor nesme da se zavarava da bilo šta mogu u bliskoj i dalekoj budućnosti da promene. To je za vek vekova tako. Mi smo trebali svetu da prezentujemo ko je Kurti pre nego što je on došao. Svet je morao da zna ko su oni i šta su i kakve su im namere. Sigurno im to ne bi značilo, ali bi nas oslobodilo onih postupaka i radnji da mi činimo u pregovorima i razgovorima faktor stabilnosti na našu štetu, a da oni ništa ne rade na postignutim dogovorima - rekao je Đurković.

foto: Kurir televizija

