30 VAŽNIH SPORAZUMA BIĆE POTPISANO IZMEĐU SRBIJE I KINE! 5 ključnih oblasti u koje Peking ulaže milione!

Predsednik Kine Si Đinping započeo je dvodnevnu posetu Srbiji tokom koje će biti potpisano čak 30 važnih sporazuma između dve zemlje. Prvi čovek Kine u Beogradu, prema ranijim najavama, boravi u pratnji delegacije od čak oko 400 ljudi, što dodatno ukazuje na strateški značaj ove posete, koja je, prema oceni sagovornika Kurira, dragocena za našu zemlju, kako ekonomski tako i politički. U najmanje pet oblasti, naglašavaju naši sagovornici, zvanični Peking investiraće milione!

Predsednik Si je u autorskom tekstu za Politiku uoči dolaska naglasio da bez obzira na to kakve bile promene međunarodne situacije, Kina i Srbija ostaju pravi prijatelji i dobri partneri, te da čelično prijateljstvo dve zemlje neprekidno jača.

- Naše dve zemlje su se uvek međusobno poštovale i verovale jedna drugoj. Predsednik Vučić i ja smo razvili dobar radni odnos preko naših susreta, telefonskih razgovora i razmena pisama. Dve zemlje održavaju blisku saradnju na svim nivoima i u svim oblastima. Obe strane u potpunosti razumeju i poštuju izbor sopstvenog naroda za razvojni put, zalažu se za princip pravde i pravičnosti, čvrsto međusobno podržavaju suštinske interese od najveće važnosti za nas - istakao je.

On je ukazao i da se sveobuhvatno strateško partnerstvo neprekidno produbljuje sa opipljivim rezultatima, te da su Srbija i Kina ostale posvećene obostranoj koristi.

Ekonomista Miladin Kovačević za Kurir ocenjuje da Kina ima dovoljno i interesovanja i kapaciteta, kao i finansijske sposobnosti da lako podrži razvoj naše ekonomije u godinama koje dolaze, te da se održi kontinuitet našeg razvoja i rast koji smo planirali.

- To mnogo znači u ovim nestabilnim uslovima, kada realna geopolitika diktira i uslove ekonomskog rasta, odnosno održivosti postojeće ekonomske aktivnosti na evropskom tlu. U celini su značajne kineske investicije, jer Kina ima visoki rast, a pritom je proinvesticiono orijentisana, a Srbija je povlašćena. U celini, njihove investicije će kompenzovati očekivani pad investicija iz evropskog okruženja jer slabi evropska konjunktura, odnosno rast je prilično usporen, ako ga uopšte bude u evropskoj zoni. A ta kompenzacija će doći iz Kine, te je samim tim ova poseta barjak, odnosno siguran znak da će to tako i biti - istakao je Kovačević.

Hiperinvesticije Ukazujući da su za nas značajne investicije u bilo kojoj sferi, ipak navodi gde ih je najizvesnije očekivati iz Kine.

- Ako gledamo na krupnijem planu, velike značajne oblasti, onda su to energetika, infrastruktura i poljoprivreda. Posebno je značajno jer investicije u te tri oblasti manje dolaze iz stranih izvora, pre svega evropskog okruženja. Bitno je ukazati i da imamo strategiju energetskog razvoja, ali je ona podložna inovacijama i videli smo i dosad da se ističe pitanje oslonca u narednih desetak godina na obnovljive, odnosno ekološki čistije izvore, tzv. zelenu energiju, a tu je izašla na sam prioritetni plan upotreba ili izgradnja kapaciteta na atomsku energiju. To su neke hiperinvesticije koje su teške preko 10 milijardi dolara i dugoročne su, a ulagaće se izvesno i u vetroparkove i sunčevu energiju jer će potrošnja struje rasti rapidno u narednim godinama. Takođe, kineske investicije biće usmerene i na visokotehnološku prerađivačku industriju i usluge, a to može biti i razvoj primene veštačke inteligencije, razvoj softvera, proizvodnja čipova, komponenti za telekomunikacionu opremu... - naveo je Kovačević za Kurir.

Ekonomista Ljubodrag Savić za Kurir je istakao da su poseta kineskog predsednika i dalje jačanje odnosa s tom zemljom dragoceni.

- Ova poseta je izuzetno značajna iz najmanje dva strateška razloga. Pre svega, Kina je motor svetske ekonomije, ona je još od 1979. godine počela da se razvija ubrzano i ima dvocifrene stope rasta. Jedina je danas koja može u ekonomskom smislu da se suprotstavi Zapadu. Imati takvu zemlju za partnera dragocena je stvar. Drugo, Srbija se već neko vreme nalazi u lošoj poziciji jer nas sa svih strana pritiskaju, sa zapada pre svega, te je u tom smislu dolazak Sija pun pogodak u psihološkom smislu. Kada svi očekuju da savijemo glavu, dolazak takvog svetskog lidera je nešto što ohrabruje i pomalo gura prst u oko ovima sa zapada koji bi da pritiskaju Srbiju - naglasio je Savić.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović ukazao je i na simboliku da predsednik Kine dolazi u Beograd baš na dan bombardovanja ambasade te zemlje u srpskoj prestonici tokom NATO bombardovanja 1999.

- Sama Kina ističe to kao primer našeg bratstva po oružju, odnosno po zajedničkom prolivanju krvi, i daje poseban pečat odnosima dve zemlje. Jedna mala zemlja i jedna najveća na svetu, u punom usponu, drže se ruku za ruku i ne žele da to partnerstvo napuste zato što to ne odgovara nekom drugom - naglasio je Jovanović za Kurir.

Dodao je da je ova poseta kineskog predsednika izuzetno značajna zbog vremena koje se poklapa s velikom političkom ofanzivom koja se vrši iz pravca zapada na našu zemlju, i to s više frontova.

- To je jedna neprijateljska politika prema nama koja se ne skriva, ali insistira da treba da joj se pokorimo. A sada dolazi do posete jedne od najvećih sila koja ima sasvim suprotne ciljeve i proizvodi suprotne efekte. Takođe, predsednik Kine na taj način demonstrira trajnu zainteresovanost Kine za prisustvo u Evropi i Srbiji kao jednoj od trajnih tačaka u daljem razvoju odnosa i time dovodi do apsurda želje i cilj Zapada da Srbiju konačno slome i stave pod svoju vlast. Sve u svemu, vrlo značajno iz našeg užeg i šireg geopolitičkog interesa - zaključio je Jovanović.

Ministri i predstavnici institucija Mali i Momirović dočekali prve članove delegacije Ministri i predstavnici institucija bili su prvi članovi kineske delegacije koji su juče po podne doputovali u Beograd u okviru dvodnevne posete Srbiji predsednika Kine Si Đinpinga. Njih su na aerodromu sačekali i pozdravili potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i ministar trgovine Tomislav Momirović.

Ana Brnabić: Ozbiljan zamajac za dalju saradnju Predsednica Skupštine Ana Brnabić naglasila je da je poseta Si Đinpinga priznanje za nezavisnu spoljnu politiku Beograda i da će biti ozbiljan zamajac za dalju saradnju, kao i da će doneti mnogo toga dobrog svakom građaninu pojedinačno, te da je partnerstvo s Kinom u obostranom interesu. Ukazala je i da je Kina najveći pojedinačni strani investitor u Srbiji. - Kina je 2023. milijardu i 370 miliona investirala u Srbiju, to je skoro jedna trećina od ukupnih stranih investicija koje su u ušle prošle godine - istakla je premijerka, te dodala da je Kina i jedan od najvećih, ako ne i najveći zajmodavac na celom svetu.

U čast Si Đinpinga Vijorile se srpske i kineske zastave širom Beograda U čast kineskog predsednika Si Đinpinga na ulicama srpske prestonice vijorile su se zastave Kine i Srbije. Postavljeni su i bilbordi sanatpisom na srpskom i kineskom jeziku: "Dobro došli, poštovani kineski prijatelji", a duž auto-puta bandere su okićene zastavicama dve države. Velika crvena zastava s pet zlatnih zvezdica pokriva zapadnu kapiju Beograda - Geneks kulu, sa ispisanom porukom dobrodošlice za lidera zemlje s kojom Srbija ima jake ekonomske, ali i političke veze.

Brojke 2. poseta predsednika Kine Beogradu

30 sporazuma dve države biće potpisano

400 ljudi čini kinesku delegaciju

3.400 policajaca obezbeđuje kinesku delegaciju

2 dana predsednik Đinping boraviće u Beogradu

