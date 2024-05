"SVI HOĆE DA PREDSEDNIK KINE DOĐE U NJIHOVU ZEMLJU, ALI JE ON DOŠAO U SRBIJU" Mali o poseti Đinpinga, najavio investiciju iz Kine

Ministar finansija Siniša Mali gostuje u emisiji "Oko" na RTS-u.

Članovi kineske delegacije, ministri i predstavnici institucija doputovali su u Beograd u okviru dvodnevne posete Srbiji koju će danas započeti predsednik Kine Si Đinping.

Prethodno je potpredsednik vlade i ministar finansija je zajedno sa ministrom trgovine Tomislavom Momirovićem sačekao prve goste iz Kine i pozdravio ih na aerodromu.

Mali kaže da postoji iskreno prijateljstvo između NRK i Srbije i Vučića i Si Đinpinga.

Podsetio je na prvu posetu Si Đinpinga Srbiji, te dodao da smo tada imali mere fiskalne konsolidacije. Tada je Železara Smederevo pravila gubitke, kao i RTB Bor.

- Samo 8 godina kasnije od RTB Bora koji je bio u stečaju, kao i Železara Smederevo, imamo prvog, drugog i trećeg izvoznika iz Srbije - rekao je Mali.

Pre 30 ili 40 godine udeo Kine u svetskom BDP 2,7%, a danas je porasla na 18-19%.

- Trend je takav da Kina raste - kazao je Mali i objasnio da je sada izjednačen udeo Kine u svetskom BDP sa EU.

Mali ističe da svi hoće da predsednik Kine dođe u njihovu zemlju, ali je on došao u Srbiju, po drugi put. Ističe da u Srbiju dolazi sve veći broj državnika.

- Ako uzmete u obzir da je Kina jedna od dve najmoćnije sile sveta, Si je najveći i najvažniji državnik koji je u Srbiju došao u polednjih nekoliko godina - rekao je Mali.

Srbija je dominantna ekonomija na Zapadnom Balkanu, tvrdi Mali. Bili smo partneri od početka inicijative Pojas i put, podseća.

- Investitori se ovde nalaze kao kod kuće. Potpuno smo otvoreni za kineske investicije - rekao je Mali.

Najavio je veliku investiciju iz Kine.

- To ćemo sutra saznati - dodao je Mali.

Podsetio je na važnost brze pruge Beograd - Budimpešta.

- Mi sad imamo brzu prugu Beograd - Novi Sad, do kraja godine ćemo imatu brzu prugu do Subotice - kazao je Mali i dodao da će se do Budimpešte uskoro stizati za dva ili tri sata bez problema.

Podsetio je da kineske fabrike Ling-long, Meita i druge, zapošljavaju građane Srbije, ali i ispunjavaju sve svoje zakonske obaveze.

- Srbija je domaćin Ekspa 2027. godine. Cilj nam je da imamo proizvodnju električnih automobila - rekao je Mali i podsetio na važnost razvoja veštačke inteligencije.

Kaže da je pažljivo analiziran svaki sporazum sa NRK, pa i onaj o slobodnoj trgovini.

- Taj sporazum je najveća razvojna šansa naše privrede u narednih 10-15 godina - izjavio je Mali.

