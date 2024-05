KOLIKO JE KINA ULOŽILA U SRBIJU? Stručnjaci odgonetnuli: Pupinov most im je bio prva investicija u Evropi, a sada ulažu milijarde!

Kineski predsednik Si Đinping danas i sutra boravi u Srbiji u okviru petodnevne turneje po Evropi koju je počeo posetom Francuskoj, a posle Beograda očekuje ga poseta Budimpešti.

Ova poseta se u političkom i ekonomskom smislu smatra izuzetno značajnom, a posebnu težinu ima zbog aktuelnih globalnih događaja.

Srbija je prvi partner slobodne trgovine Kine u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Prošle godine Kina je bila najveći izvor stranih investicija i drugi najveći trgovinski partner Srbije. Tokom posete planirano je potpisivanje više od 30 sporazuma.

Gosti “Usijanja” koji su približili benefite koje Srbija i građani imaju od posete kineskog lidera bili su Perko Matović Centar za nacionalnu politiku, Aleksa Grubešić Centar za društvenu stabilnost i prof. Dejan Miletić Centar za proučavanje globalizacije.

Miletić je spomenuo u kojim segmentima je Kina naš veliki pijatelj, pa se osvrnuo na njena ulaganja u Srbiji:

- To je dokazano partnerstvo iz kojeg je izniklo prijateljstvo. U teškim vremenima smo gradili to "čelično prijateljstvo" kako Kinezi kažu. Podsetiću da je između Rusije i Kine kameno, stenovito, prijateljstvo. Dakle, sigurno naša kvalifikacija "čelično" mnogo znači. To nije od juče, već nekoliko godina pričamo o takvom prijateljstvu. Kina je veoma kredibilna država, ona drži do principa, koja realizuje dogovore. U ratnim uslovima smo delili poteškoće, žrtve, i to je sve temelj na kojem je sve ostalo građeno. Kada pogledate, 2013. godine je Pupinov most bio prva konkretna investicija u Evropi, a danas već pričamo o pet milijardi dolara kojih je Kina investirala u našu zemlju. Naše prijateljstvo je pre svega zasnovan na kredibilnom i odgovornom odnosu. Kada smo u kovidu zakukali, Kina nam je prva pomogla, svi su u Evropi zatvarali vrata jedni drugima, otimali vakcine.

Matković se osvrnuo na razloge da lider jedne od ekonomski i vojno gigantske Kine poseti baš Srbiju u petodnevnoj poseti Evropi:

- To ima istorijske i trenutno političke implikacije. Smatram da je naš odnos sa Kinom velika promena naše diplomatske istorije. Ako je posmatrate, čak smo i za vreme kraljevine mogli da biramo da li ćemo sa nekim biti prisiljeni za poslovanje zbog ekonomije, to je nekada bila Austrougarska, a sada je EU, a politički smo pokušali da se skućimo kod drugih sila, sa kojima nismo imali toliko ekonomskih interesa, ali su oni branili naše interese u pojedinim situacijama. Kina je jedina zemlja, zbog toga mislim da nam je najveći i najvažniji saveznik, gde imamo i materijalizovanu podršku. Dakle, oni imaju najznačajnije investicije koje su se pokazale kao jako uspešne u Srbiji.

Grubešić je pričao o reakciji, ili mišljenju, ostalih država na saradnju, odnosno posetu Si Đinpinga Srbiji, s obzirom na to da je lider Kine u ovom trenutku najpoželjniji gost evropskih prestonica:

- Sigurno se gleda sa pažnjom na ovu posetu. Ipak, imajmo u vidu da je Si posetio Pariz, sleće u Beograd, pa mu na redu Budimpešta. To što je izabrao tri prestonice, već ima težinu samo po sebi. Moramo da spomenemo i uliv Kine u ekonomske tokove Evrope, odnosno njihovu težnju da svojim el. automobilima i tehnologiju zađu na ovo tržište, a tome se Ursula fon der Lajen protivila, pa ćemo videti do koje mere će to doći.

