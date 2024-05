KLJUČNI DANI U BORBI PROTIV REZOLUCIJE O SREBRENICI! Retko ko je ikad tako branio svoje stavove kao Srbija!

Srbija nastavlja diplomatsku borbu protiv usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a državni vrh najavljuje da će naredni dani biti posebno važni za krajnji ishod u Njujorku. Premijer Miloš Vučević juče je upozorio na štetne posledice koje mogu da nastupe ukoliko bi velike zapadne sile uspele u svojim namerama.

Tamni oblaci

- Sledeće će biti tužba protiv Srbije da smo mi počinili genocid, pokušaće da obnove sudske postupke pred međunarodnim sudovima i da traže ratnu odštetu od nas, jer smo mi po njima počinili genocid... Tamni oblaci se nadvijaju nad Srbijom, ali mi moramo da budemo spremni da se vedrog duha i snažne volje izborimo s tim - poručio je Vučević za Pink.

Komentarišući izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića da mu nije nikakav problem da prizna da je u Srebrenici bio genocid i da će se ta rezolucija usvojiti zato što su velike sile stale iza nje, predsednik Vlade Srbije je rekao da odluka da Crna Gora glasa za rezoluciju nije prijateljski gest prijateljske države.

- Nije na nama i nemamo pravo da im govorimo kako da rade, oni procenjuju svoje političke interese, ali moraju da budu svesni da ovim potezom i ovom najavom ne čine ništa dobro za odnose dve zemlje. S takvom odlukom Crne Gore oni će suštinski baciti najmanje trećinu stanovništva Crne Gore koja se izjašnjava kao Srbi. Nadam se da je Crna Gora svesna odluke koju donosi - izjavio je Vučević.

Ustuknuli

Bivši diplomata Branko Branković ocenjuje za Kurir da je Srbija demonstrirala izvanrednu diplomatsku akciju, čiji rezultat je odlaganje glasanja o ovoj rezoluciji.

- To odlaganje govori o tome da svi ti koji su predložili rezoluciju nemaju dovoljno glasova da to prođe. Pored naše akcije, koja je bila izvanredna i za koju svi kažu da je retko koja delegacija ikad tako branila svoje stavove, postoje još i s drugih strana direktne izjave o tome da u Srebrenici nije bilo genocida. Jedan od najvažnijih stavova izneo je Efraim Zurof, direktor centra "Simon Vizental". Da stvar za Amerikance ne ide onako kako su se nadali, govori i činjenica da su oni spremili dva amandmana, pa su poturili Crnogorcima da kao oni u svoje ime to predaju. Ta dva amandmana dosta relativizuju celu tu rezoluciju, ali i dalje ostaje reč genocid, koja bi morala da se briše. Kad se sve to ima u vidu, mislim da se teško može očekivati da bi se skoro glasalo o tome. Čim su oni išli na ove amandmane, to znači da nemaju dovoljan broj glasova da prođe barem i obična većina. Kao što je predsednik Vučić rekao, mi idemo i u Njujork i svugde da vodimo i dalje bitku, da se ta rezolucija ne usvaja ili, u najmanju ruku, ako dođe do glasanja, da ne dobije odgovarajuću većinu i da ne bude prihvaćena - objašnjava naš sagovornik.

Opasne analogije

I Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost smatra da je Srbija već ostvarila značajnu pobedu time što je rezolucija odložena i što se sada raspravlja kada će ona ponovno biti na dnevnom redu.

- Velike zapadne sile su navikle da se pred njihovim pritiskom povlače i mnogo veće zemlje nego što je Srbija, a Srbija je pokazala zube, demonstrirala ozbiljnu diplomatsku inicijativu i onda je Zapad, videvši da će se obrukati, odlučio da odloži tu rezoluciju. Tražili su vremena da dodatno lobiraju i da izvrše pritisak na države da promene mišljenje. To je sada i više nego jasno. Ukoliko bi bila usvojena, ova rezolucija nosi razne opasnosti i štetu za Srbiju. Bez obzira na to što nema utemeljenja da se traže neke pravne konsekvence na račun Srbije i Republike Srpske, nema sumnje da bi se to radilo i da bi na tome se insistiralo. Jer, ne zaboravite, ključni narativ bošnjačke političke elite je da su Srbi počinili genocid. Samim tim, Republika Srpska je genocidna tvorevina i treba je ukinuti. A ono što je još opasnije jeste da će zapadne zemlje prihvatiti tu analogiju, pa će srpski narod biti odgovoran za genocid, te se prema njemu i ne treba ponašati kao prema drugim narodima - upozorava Graovac.

Vučić ponovo u Njujorku Velike sile će veoma teško pobediti Srbiju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sledeće nedelje verovatno ići u Njujork da bi se još jednom obratio pred GS UN svim zemljama sveta i pozvao ih da ne glasaju za rezoluciju o Srebrenici. On je napomenuo da ga u narednim danima čekaju i razgovori s nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, kao i sa ukrajinskim i ruskim zvaničnicima. Vučić kaže da će narednih deset dana biti dani teške borbe za Srbiju. foto: Petar Aleksić - Pred nama je velika i važna bitka za Srbiju, za naše vitalne interese, od kojih nećemo da odustanemo. I kada su krenuli s velikim pritiscima, s tim da Kosovo mora da bude u članstvu Saveta Evrope, bez obzira na to što Priština nijednu od svojih obaveza nije ispunila, kada su krenuli sa inicijativama da ceo naš narod nazovu genocidnim, pritom obmanjujući nas svakodnevno i govoreći kako nije to cilj i kako upravo mi ne govorimo istinu, a onda samo dan kasnije kažu: naš cilj je ratna odšteta, naš cilj je podnošenje novih tužbi i revizije tužbi protiv Srbije, ne bi li naneli što je moguće veću štetu našoj zemlji - izjavio je Vučić. On je rekao i da nije optimista, ali da može da se dogodi i da za tu rezoluciju, iza koje su stale sve velike sile, bude manje glasova za nego što su mislili. - Možemo li da pobedimo Nemačku, Ameriku, velike sile? Teško. Ali videćete, i oni će veoma teško pobediti Srbiju. A sačuvaćemo obraz i uspravne glave ćemo moći da izađemo iz zgrade UN i da ponosno nosimo trobojku - poručio je Vučić.