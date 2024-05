ĐILASA PONOVO RAZBESNEO BOBAN STOJANOVIĆ ZBOG TARGETIRANJA "IDIOTA"! Usred noći buknula nova svađa o bojkotu i opoziciji

Sukob lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i politikologa Bobana Stojanovića nije se završio besnim potezom opozicionara da iznenada skine mikrofon "bubicu" sa svog revera usred emisije "Utisak nedelje".

Ova scena, koja se početkom aprila prepričavala u javnosti, očigledno je bila samo pauza u otvorenoj netrpeljivosti koja vlada između Đilasa i Stojanovića. Varnica je ponovo buknula, ovoga puta na društvenim mrežama.

Đilasa je ponovo isprovocirao Stojanovićev komentar, iako nije bio ni pomenut. Međutim, baš kao pre mesec dana u "Utisku nedelje", lider opozicije se našao prozvanim u jednom komentaru Stojanovića na društvenoj mreži Iks, u kojem se, da stvar bude intrigantnija, pominje "idiot".

Kljucne reci: redovni i vanredni #izbori Ako si “mislio” da ces da pobedis na vanrednim koje ti neko “daje” iz svoje zelje, onda si bas idiot. Ako neces na redovne na opstinama na kojima si pobedio uz svu njihovu kradju na tim njihovim vanrednim - onda si “njihov” idiot. — Boban Stojanović (@Radoholicar) May 11, 2024

- Ključne reči: redovni i vanredni izbori. Ako si "mislio" da ćeš da pobediš na vanrednim koje ti neko "daje" iz svoje želje, onda si baš idiot. Ako nećeš na redovne na opštinama na kojima si pobedio uz svu njihovu krađu na tim njihovim vanrednim, onda si "njihov" idiot. I tačka - napisao je Stojanović u noći između petka i subote.

Đilas se u odgovoru na ovu poruku osvrnuo baš na vreme njenog pisanja.

U pola 4 ujutru govori ljudima iz opozicije, ali i građanima koji su izašli na izbore 17.decembra jer su verovali u pobedu, da su idioti. Ali nije to važno. Važnija je bubica... https://t.co/eDEyFOW82d — Dragan Djilas (@DraganDjilas) May 11, 2024

- U pola četiri ujutru govori ljudima iz opozicije, ali i građanima koji su izašli na izbore 17. decembra, jer su verovali u pobedu, da su idioti. Ali nije to važno. Važnija je bubica... - napisao je Đilas.

On je očigledno aludirao na skandal sa skidanjem "bubice", kada je tim gestom reagovao na izjavu Stojanovića o bojkotu. On je tada rekao da se nada da "bojkot izbora u Beogradu i lokalnih izbora nije sredstvo za konzerviranje položaja opozicije u ovom trenutku". Đilasa je to toliko naljutilo da je naglo sa sebe skinuo mikrofon i odlučio da ćuti do kraja emisije.

Ipak, gledaoci su mogli da čuju Đilasove reči posle pitanja voditeljke Olje Bećković zašto je to uradio:

- Nisam glup, znam šta govori Boban Stojanović. Mislim da je sramota i ne želim da učestvujem u tome do kraja emisije i sačekaću do kraja emisije.