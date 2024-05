"PITANJE ZA 2. JUN JE DA LI ŽELITE SRBIJU KOJA SAMA BIRA SVOJ INTEGRITET I SUVENERITET" Brnabić o ključnim političkim temama

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je dnevnopolitičke teme, među kojima su predstojeći lokalni izbori, ali i odnos koji su izgradile Srbija i Kina.

- Za mene znači mnogo, sada je samo nebo granica, a sada imamo sve jaču privredu i to otvara nama vrata, a Kina je globalna i ekonomska sila i imati zajedničku budućnost sa takvom silom onda možete da zamislite koliko to znači za nas, čak i na nivou običnog građanina - rekla je Ana Brnabić.

- Oni su sila koja priznaje teritorijalni integritet Srbije, pa ko može bilo šta da zameri. Pokazali smo gostoprimstvo, a ne kako drugi kažu da smo sagli glavu pred Si Đinpingom- rekla je Brnabić.

- Najvažniji spoljnotrgovinski partner je Kina, iza Nemačke, za nas. Bivša vlast je bila kamen o vratu građanima. Zahvaljujući predsedniku Vučiću mi smo uspeli sve ovo - rekla je Brnabić.

- Kad pogledate rezultate videćete koliko bismo mi izgubili da se vrati bivša vlast. Naša politika je promišljena i dobro vođena - rekla je Brnabić.

- Za mene je od potpisanih stvari, to je ono što je potpisano o tehnologiji, a to je kao zlatni rudnik. To ne znači da se zatvaramo za druge zemlje, već da iz svega toga možemo da izvučemo najbolje za nas i naš narod- rekla je Brnabić.

- Politika koja se vodi od 2012. godine donela je dobro Srbiji- dodala je Brnabić.

- Pitanje za 2. jun je da li želite Srbiju koja sama bira svoj integritet i suveneritet. Dan nakon odlaska Sija, predsednik Vučić je hrabro rekao drugima mi ostajemo na evropskom putu i nama je evropa važna , mi želimo da budemo deo tog puta, ali želimo svoj suverenitet. Mi imamo saradnju sa Amerikancima, mi smo od njih kupili najbolji kompjuter, a to je u interesu našeg naroda - podvukla je Brnabić.

