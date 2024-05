PREMETAČINA U KABINETU PREDSEDNIKA OPŠTINE ČAJETINA: Prvi radni dan kada sam ušao primetio sam da su oborene figurice

Predsednik opštine Čajetina i nosilac liste Zdrava Srbija – PUPS na predstojećim lokalnim izborima Milan Stamatović tvrdi da je u njegovom kabinetu u zgradi opštine izvršena premetačina.

- Za 23 godine koliko dolazim u svoj kabinet predsednika opštine, nije se dogodilo ovako nešto. To se dogodilo tokom praznika i prvi radni dan kada sam ušao prvo sam primetio da je oborena neka figura. Zatim je bilo više oborenih figurica, a na podu su bile i povelje i priznanja koja sam primao. Čak su polomljene stope od ormara, što me je nateralo da zaključim da je bila premetačina u kabinetu. Prijavio sam policiji i oni su napravili uviđaj – kaže Stamatović.

foto: Privatna arhiva

On je dodao da nije ništa odneto, jer verovatno, kako kaže, možda su čuli nekog da nailazi i omeo u daljim radnjama.

- Ne znam šta im je cilj bio, možda su hteli da postave nekakve kamere ili prislušne uređaje. Ja kabinet nikada nisam zaključavao. Postoji video nadzor i, gle čuda, tada nije radio – dodao je prvi čovek opštine Čajetina.

foto: Privatna arhiva

Takođe, rekao je on, da u poslednje vreme da na njegov privatni, kao i službeni automobil, lepe pamflete programa grupe građana koja učestvuje na predstojećim lokalnim izborima, a iste pamflete je nalazio nalepljene i na svojoj kući.

- Prozivaju me po društvenim mrežama, mene i moju porodicu, ćerke. Neka ostave moju porodicu na miru! – kaže Stamatović.

foto: Privatna arhiva

On kaže da to možda ima veze sa grupacijom koja vodi kampanju da se državno zemljište PK Zlatibora, površine preko 2.200 hektara, da u privatna vlasništva.

- To je najveća površina koja je u državnom vlasništvu. Mi smo to već rezervisali za naše projekt: groblje, obilaznicu, golf terene, jedan deo da se prenese Hilandaru... Mi ćemo se i dalje boriti da to ostane u vlasništvu države – rekao je Stamatović.

