OPASNO! Na talasu rezolucije o Srebrenici, Sarajevo već smišlja nove napade na Srbiju! RATNA ODŠTETA I TUŽBA SLEDEĆI KORACI?

Iz Sarajeva su stigle potvrde da rezolucija o genocidu u Srebrenici, koja se pokušava staviti na glasanje pred Generalnu skupštinu UN, za sobom povlači i druge opasnosti po Srbiju. Bivši šef kabineta predsednika Ustavnog suda BiH Nedim Ademović kaže da bi usvajanje rezolucije pokrenulo i niz postupaka protiv Srbije, poput naplaćivanja ratne odštete i obnavljanja tužbe protiv naše zemlje.

Naplata

- Siguran sam da će pravni timovi koji rade na tome pokušati da objasne da Radovan Karadžić nije počinio zločine kao fizičko lice, već kao javni dužnosnik koji je, pre svega, bio politički vođa jednog režima, koji je davao naloge vojnoj sili da počini zločine koji su počinjeni. I verovatno će u izvršnom postupku pokušati da se dokaže da to ne treba da plati Radovan Karadžić, već režim iza toga. Ukoliko se eventualno Radovan Karadžić protumači kao nešto više, kao režim, kao institucija, kao država, onda eventualno postoji mogućnost da naplata ide protiv nekog javnog subjekta. Hoću da kažem da se politička klima, globalni stav u vezi s tim događajem promenio. To može eventualno da utiče na odluku da li će se pokušati revizija zaključaka vezanih za postupak protiv Srbije. Ja ne isključujem to - izjavio je Ademović i dodao:

- I Srbija, koja je članica UN, može dići ruku protiv rezolucije, ali onog momenta kad većina usvoji tu rezoluciju, ona će biti obavezna da poštuje ono što je odlučeno, što znači da će i ona morati da učestvuje na komemorativnim svečanim sednicama koje se tim povodom budu organizovale. U tom smislu je rezolucija obavezujuća.

Ovo je praktično potvrda da upozorenja državnog vrha Srbije nisu bez osnova. I predsednik Aleksandar Vučić i premijer Miloš Vučević prethodnih dana su govorili da će sledeći koraci biti tužba protiv Srbije, obnavljanje sudskih postupaka pred međunarodnim sudovima, kao i traženje ratne odštete.

Skriveni ciljevi

Bivši diplomata Vladislav Jovanović ocenjuje za Kurir da je ova izjava potvrda da postoje i skriveni ciljevi donošenja rezolucije.

- Motivi za donošenje ovakve rezolucije nisu u tekstu istaknuti, ali Ademovićeva izjava naglašava da taj dokument ima dva cilja, jedan javni i drugi skriveni. Taj skriveni jeste zloupotreba slučaja Srebrenice za dalje pogoršavanje odnosa sa Srbijom i automatski sa Srbima u BiH. Rezolucija služi reviziji, pa čak i poništenju Dejtonskog sporazuma i vraćanju BiH u predratno stanje. Da ne govorimo o pogoršavanju odnosa zbog tako agresivnog postavljanja BiH prema Srbiji i pre nego što je rezolucija eventualno izglasana. Ovo je pogrešna izjava u pogrešno vreme s pogrešnim ciljevima. Ciljevi su suprotni moralu, očuvanju mira i bezbednosti, negovanju dobrih odnosa i jačanju poverenja među narodima BiH i Srbije - smatra Jovanović.

I Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije upozorava za Kurir da se iza rezolucije sprema sinhronizovan napad na Srbiju.

- Rezolucija o tzv. genocidu u Srebrenici samo je početak sinhronizovanog napada koji političko Sarajevo priprema protiv Srbije i Srba. Ukoliko se ova rezolucija usvoji, ona će svakako poslužiti kao argument više koji će bošnjački političari iskoristiti kako bi Srbiju tužili za genocid i od nje tražili ratnu odštetu merenu u milijardama dolara. Zato je važno suzbiti ovo u korenu i dati krajnji maksimum da ta rezolucija uopšte i ne bude usvojena - naglašava on.

Milan Knežević Ako glasa za rezoluciju, Crna Gora postaje država genocidne prošlosti! Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da Crna Gora ne sme da glasa za rezoluciju o Srebrenici, ne samo zbog Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda već prvenstveno zbog same sebe. - Istog trenutka kad pritisnemo "jes", potvrdili smo se za genocidan narod - upozorio je Knežević. On je poručio da poseduje Rezoluciju 819 Saveta bezbednosti, koja je usvojena na 3.199. sednici, 16. aprila 1993. godine. foto: R.R./ATAImages - U njoj se SB poziva na Međunarodni sud pravde u Nagoji i privremenu meru da Vlada SRJ (Srbija i Crna Gora) treba odmah, u skladu sa svojom obavezom iz Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida od 9. decembra 1946, da preduzme sve mere koje su u njenoj moći da spreči vršenje zločina genocida. Upravo se predložena rezolucija o Srebrenici poziva na Rezoluciju 819 SB iz aprila 1993. u kojoj se Srbiji i Crnoj Gori uvode privremene mere i obaveza sprečavanja genocida - saopštio je Knežević. Kako je naglasio, notorna je neistina da se najavljena rezolucija ne odnosi na države i narode. - Naprotiv, baš se odnosi na Srbiju i Crnu Goru. A to dalje znači, nakon izglasavanja ove rezolucije, BiH može podneti tužbu protiv Srbije i Crne Gore, u bilo kom momentu, od trenutka izglasavanja do sudnjeg dana. A to dalje znači da Crna Gora postaje država genocidne prošlosti, i još je za to glasala kao da glasa na Evroviziji - naveo je Knežević.

