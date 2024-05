SASTANAK Varhelji: Nadam se da će sledeća komisija videti Srbiju u EU; Vučić: Očekujem otvaranje gotovo svih poglavlja do kraja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejijem.



Sastanak je održan u Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Obraćanje predsednika Vučića

- Zahvalan sam na poseti i energiji koju ulažete. Hvala vam na preciznim rečima oko nepotrebnosti postojanja kolektive krivice, umećemo to da pamtimo. Imam jednu lošu vest za mene i vas, mislio sam da ću doći u Kotor ali mi je upravo dostavljena informacija da će najverovatnije sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pre toga i Saveta bezbednosti, biti baš u sredu, tako da ću ja čim završimo večeru, da idem u Njujork, pošto onima koji bi želeli da optuže Srbiju kao genocidan narod, neko mora da pruži odgovor. Pružiću im odgovor kakav zaslužuju.

- Želim da vam kažem veliko hvala na svim planovima koje ste doneli u Beograd i hoću građanima Srbije da kažem da imamo na čemu da radimo i da imamo na čemu da budemo zahvalni. To nije reč samo o novcu, to je reč o strukturnim reformama i stvarnim stvarima od kojih građani Srbije mogu da imaju samo boljitak, dobitak i bolji život. Mi ovde govorimo o važnim stvarima koje mi moramo da napravimo i ja sam razgovarao o tri ne lake ekonomske stvari za nas vezane za to jedinstveno tržište, koje se tiču državne pomoći, koje se tiču viznog režima i koje se tiču razdvajanja preduzeća u okviru naših javnih preduzeća, dakle da bismo mogli da isporučimo najbolje rezultate. Dakle i to nekada nisu uvek sve sasvim lake stvari, posebno oko državne pomoći i javnih nabavki, ali je to naš posao i to ćemo da rešimo. Da bismo dobili mnogo toga, da bi prvo ljudi koji plaćaju doznake, a ima ih mnogo iz inostranstva, ne bi morali da plaćaju posebne takse i tu bi uštedili čak i oko 20%. Mi smo predložili otvaranje takozvanih zelenih linija za naše kamione. Po prvi put smo pokrenuli ukidanje takozvane PEM konvencije za zemlje koje nisu članice Evropske unije, što je strašno važno, jer ja se nadam da će jednog dana pametna vlada govoriti o litijumu, što je ogromna šansa za strahoviti uspon i uspeh Srbije, ali tada su nam potrebni proizvođači električnih automobila.



- Da ne objašnjavamo sve ljudima, ali mnogo toga moramo da uradimo, ali to će značiti dramatičan skok, strahoviti skok za našu zemlju što se ekonomije tiče, što se životnog standarda tiče, što se penzija naših penzionera tiče, što se plata naših radnika tiče. S Evropskom unijom 2023. godine smo imali ukupnu trgovinsku razmenu 50,8 milijardi, od toga čak 24,8 milijardi je bio izvoz, 95% pokrivenost uvoza izvozom, što nikada ranije nije bio slučaj i veoma sam ponosan na to, ali to radimo zahvaljujući upravo fabrikama iz Nemačke.

- Dakle, ovo je za nas veoma, veoma važan period. Mi smo se spremili za Kotorsku sesiju, ja sam razgovarao sa svim ljudima iz Brisela po tom pitanju, bio spreman i radovao se odlasku u Kotor. Ovako, neću ići ja, ali će ići premijer Vučević, ukoliko je ova vest istinita. Ići će Marko Đurić i Tanja Miščević. Tako da, mi idemo sa najvećim timom u Njujork da bismo pokazali ozbiljnost, odgovornost i da bismo pokazali koliko nam je stalo da ovde uradimo najbolji mogući posao. I kada mi kažemo da ćemo nešto da uradimo, mi ćemo to da uradimo. Kao što sam obećao, mnogo će da ih boli glava od svega što ću da radim u Njujorku, boleće ih glava, kao što nas boli i srce i duša za ono što oni nama rade sa ovim rezolucijama. Ono što je obećano, biće ispunjeno. I u jednom i u drugom slučaju.

- Varheji ima jedan optimističan plan, da se u narednom mandatu napravi veliko proširenje Europske unije u kojem bi trebalo da učestvuje i Srbija. To bi za nas bile izuzetne vesti, osim što smo mi, nažalost, to više puta slušali, ali posmatrajući geopolitičku situaciju, poznavajući, znajući ozbiljnost i odgovornost gospodina Varheija, verujem da je govorio i srca i iz glave koliko i zna i koliko je moguće predvideti te događaje. Ja nisam siguran da je toliko godinu unapred moguće sve predvideti, ali mi ćemo da se spremamo. Ja se nadam da ono što je s pravom zamerio Varheji, a to je naša neusaglašeno sa njihovom spoljnom politikom, ne bude smetnja, sasvim sam siguran da ćemo otvoriti treći klaster mnogo novih poglavlja i da ćemo se približiti otvaranju gotovo svih poglavlja do kraja godine. To bi bio veliki zamajac, veliki pomak napred. Nismo mi baš savršeni da možemo da ispunimo sve što se od nas traži, ono što kažemo da ćemo da ispunimo, to ćemo da ispunimo. Želim da se zahvalim Kancelariji Evropske komisije u Beogradu, gospodinu Žiofreovi i svim njegovim saradnicima na velikoj borbi da Srbiji po ovim važnim pitanjima pomognu. Za nas su ove strukturalne reforme veoma važne, suštinski važne, hoćemo da rastemo brže. Mmi hoćemo da idemo napred, hoćemo da guramo stvari napred i molimo vas da nas na tom putu podržite. Hvala vam još jednom za dobre vesti, hvala vam za ogroman trud, za veliki napor, za to što nas i trpite ponekad, pa trpimo i mi vas ponekad. Verujem da su ljudi u Srbiji danas i mirni i radosni pošto su vas čuli. Hvala vam najlepše.

Obraćanje javnosti komesara EU za susedsku politiku i proširenje

- Uvek mi je veoma drago kada dođem u Srbiju. Ovog puta sad imam više vremena da provedem ovde i srećan sam što mogu da vidim sve ono što smo radili u proteklih pet godina i konačno plodove tog rada. Nadam se da će sledeća komisija videti Srbiju u Evropskoj Uniji, da će se pridružiti do kraja mandata, jer mene je jasno da će naredna komisija morati da bude komisija proširenja. Naredna komisija će morati sav napor i rad da usmeri na nove članice Unije, jer jasno je šta je članstvo donelo centralnoj i istočnoj Evropi i veoma smo ponosni na temeljne duboke promene i transformacije privreda i društava zemalja-članica. Dakle, sada mi pravimo sve alate, spremamo zamajac, kako bi naredna komisija mogla da donese rezultate.

- Već smo počeli i sa realizacijom plana rasta. To je jedna od tema o kojoj sam razgovarao sa predsednikom, a to je kako da se što pre taj plan rasta sprovede. I nadam se da u sav posao koji radimo da ćete moći prve rezultate tog plana rasta videti ovde u Srbiji. Tako da bismo mogli onda odmah da pređemo na plan ubrzanja procesa pridruživanja, znači ubrzanje reformi, ubrzanje realizacije uslova za pridruživanje kao i postizanje pristupa jedinstvenom tržištu, što znači donošenje koristi građanima i privredi i pre samog proširenja. Zato je ključno da se plan rasta ne samo realizuje, već i da ceo region to sprovede, jer plan easta neće funkcionisati ukoliko region ne funkcioniše kao jedan, jer zajedničko-regionalno tržište nije moguće da pojedinačno zemlje pristupe jedinstvenom članu, tržištu, već ceo region mora da se pridruži i onda će imati jednake uslove kao i same zemlje članice. I zato ova postepena integracija, kako to zovemo u Briselu, će biti krucijalna, biće ključna. Ove godine smo već imali jedan samit i nadam se da ćemo u Kotoru se sa predsednikom sresti na narednom, gde ćemo razgovarati o postignutim rezultatima, o zelenim koridorima. Dakle, sve je to neophodno kako bi se ceo region brže integrisao. Ovaj program pomoći će obezbediti dodatna finansijska sredstva, jer ove napori i ove reforme, koštaju.



- Evropski savet je izdvojio dodatnih 6 milijardi evra u okviru ovog plana i sa tim paketom zajedno sa ekonomsko investicionim planom od 30 milijardi evra, Srbija i ceo region će imati koristi od intenziteta pomoći koji može da se uporedi sa onim intenzitetom pomoći koji zemlje članice dobijaju iz kohezionog fonda do 2027. godine. Takođe ste videli uspeh ekonomsko investicionog plana, nešto što je meni vrlo blisko, nešto što smo uradili kao nikada do sada, nešto što donosi rezultate. Videli smo to već u Srbiji, ogromnu modernizaciju železničkog sektora i 2,2 milijarde investicija u brzu železnicu. Takođe smo videli elektrotransmisione mreže Srbije jer ekonomsko investicioni plan je dao rezultate. Dragi predsedniče, takođe želim da iskoristim ovu priliku da vas podstaknem da nastavite da radite na evropskom putu. Sada kada imamo sve instrumente pri ruci, mislim da postoje brojne mogućnosti da Srbija ubrza svoj rad. Takođe je jasno da su nam potrebne demokratske reforme, potrebna nam je oblast vladavine prava da se tu napreduje sa reformama, to će takođe biti od izuzetne važnosti kako bi naše zemlje članice mogle da idu dalje sa procesom proširenja. Naravno ne možemo zaboraviti potrebu dodatnog usklađivanja spoljne politike, to je nešto o čemu smo razgovarali i potrebno nam je da se Srbija uskladi i sve više usklađuje sa spoljnom politikom EU.

- Kada je reč o Rezoluciji o Srebrenici, ja se ne slažem sa kolektivnim kažnjavanjem, to nije deo naših vrednosti. Kolektivno kažnjavanje nikad nije bilo deo naših vrednosti i nikad neće moći da bude deo naših vrednosti. Ja ne mislim da je stigmatizacija srpskog naroda i kolektivna krivica održiva izbor. Ne mislim da to doprinosi prevazilaženju svih strahota balkanskih ratova. Znamo, osudili smo zločine protiv čovečnosti. Ti ljudi moraju u potpunosti da snose odgovornost za to. Mi to znamo zato što postoje presude koje treba da se sprovedu. I već smo videli čemu pojam kolektivne krivice vodi. Kada govorimo o genocidu Srebrenici moramo da se setimo žrtava, moramo da pamtimo šta se desilo, ali ne treba da širimo kolektivnu krivicu na jedan narod, na jednu naciju.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je 4. aprila telefonom sa Varhejijem o uspostavljanju Fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan koji su usvojili Evropski saveta i Evropski parlament.

Cilj Fonda je da podrži partnere EU sa Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi u vezi sa EU, kao i da stimuliše njihovu ekonomsko približavanje EU na osnovu reformskih agendi bloka.

Pored toga, Fond treba da pomogne i u usklađivanju partnerksih zemalja kad je reč o vrednostima, zakonima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU u cilju budućeg članstva u EU.