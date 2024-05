SRBIJA POKAZALA DA SE NEĆE PREDATI! Brnabić o rezoluciji o Srebrenici: Lepo je Vučić rekao, sve je to zarad ratne odštete

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić bila je gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji.

Ona je, kada je reč o predstojećoj sednici Saveta bezbednosti UN, kao i Generalnoj Skupštini UN, istakla da je Srbija pokazala da se neće predati.

- Sve naše diplomatske aktivnosti, pred svega aktivnosti predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dovele su do toga da je taj nacrt rezolucije, predloženi tekst rezolucije, nekoliko puta do sada pomerano je njegovo tabliranje, odnosno stavljanje na dnevni red u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I po sebi to je veliki uspeh i velika pobeda malene Srbije, brojčano malene, ali izuzetno hrabre i velikog srca. Brojčano u odnosu na ono kada pogledate ko su stvari sponzori i ko sponzori te rezolucije. To je sramotno za njih, sponzorisati takvu rezoluciju koja je pravljena u tajnosti, bez konsultacija, da stavljate rezoluciju o tako ljudskoj osetljivoj temi. Sve je to sramotno. Srbija je pokazala da se neće predati, da se mnogo promenila od 2012. godine. Do 2012. godine Sribiju su vodili ljudi koji bi morali da pristanu, i da budu kosponzori takve rezolucije samo na mig Zapada. Očekivali su i sada da Srbija legne i ugine, ali Srbija se bori i naš glas se čuo na svim stranama sveta. Razgovarali smo sa svima, stigli smo do svih i u velikoj meri su lideri tih zemalja uvažili naš stav. Vučić nastavlja borbu u Njujorku. Da li ćemo uspeti u smislu da će biti više protiv nego za, teško je verovati u to - rekla je Brnabić.

- Borimo se i dalje, sada se i sponzori i kosponzori služe silom i pretnjama, otvorenim lažima. Aleksandar Vučić čim je čuo za tekst takve rezolucije, koja je pravljena u tajnosti, kada se radi o njihovim interesima nema ni inkluzivnosti ni transparentnosti. Nema konsultacija ni BiH, sve principe poništi, samo da se njihovi interesi proguraju. Šta je njihov interes tačno, to ne vidim. Rezolucija se još nije ni našla na dnevnom redu, a dovela je do destabilizacije. Kada je Vučić čuo, obavestio je javnost da je cilj rezolucije da se nametne najteža politička i moralna kvalifikacija za naš narod, da smo genocidno. Pod dva, revizija tužbe za ratnu otplatu i naplata, i pod tri ukidanje Republike Srpske. Svi su skočili i oni koji nažalost u Srbiji govore da je bilo genocida. Jeste ratni zločin ali nije bilo genocida - pojasnila je Ana Brnabić i dodala:

- Sve što je Aleksandar Vučić rekao pre nekoliko nedelja, ispostavilo se da je potvrđeno. Lepo je Vučić rekao, sve je to zarad ratne odštete. Zamislite da nemate takve kvalifikacije ni za one nacističke i fašističke sile, ali ćete imati za jednu Srbiju i Srbe koji su bili uz Jevreje, uz Rome, najpogođenije žrtve genocida nad Srpskim narodom.

