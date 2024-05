SINIŠA MALI: Posvećeni smo reformama, bez ugrožavanja investicionog ciklusa koji smo započeli

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vladi Srbije sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejijem sa kojim je razgovarao o daljem sprovođenju reformi u Srbiji u cilju daljeg razvoja procesa evrointegracija.

Sastanku su prisustvovali i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre.

Na sastanku je ocenjeno da Srbija mora snažno da nastavi dalje reforme i razvoj, a Siniša Mali se zahvalio na podršci koju Srbija u tom procesu dobija od Evropske unije.

„Naš cilj je da nastavimo da rastemo i razvijamo se. Veliko je zadovoljstvo videti Vas u Beogradu, hvala na svoj dosadašnjoj podršci“, rekao je prvi potpredsednik Vlade.

On je istakao da je Srbija kroz sve mukotrpne reforme koje je do sada sprovela ali i kroz posvećenost daljem reformisanju svakog segmenta društva pokazala u poslednjoj deceniji svoju odlučnost da ostane na evropskom putu i pridruži se jedinstvenom evropskom tržištu na kome je i do sada ostvarivala najznačajnije ekonomske interese kroz trgovinsko partnerstvo.

„Samo u poslednjih deset godina uspeli smo da od zemlje koja je bila na dnu lestvice evropskih zemalja postanemo jaka, rastuća ekonomija sa perspektivom daljeg natprosečnog rasta u godinama kada je osnovno odličje svih ekonomija usporavanje“, rekao je Mali.

On je Varhejiju predstavio aktuelne ekonomske pokazatelje Srbije rečima da se beleži rekordno niska nezaposlenost uz rekordnu zaposlenost te da je nivo javnog duga u ovom trenutku 47,6 odsto BDP-a dok evrozona beleži zaduženost od oko 89 odsto BDP-a.

Mali je poručio da je Srbija u prvom kvartalu ove godine ostvarila rast BDP-a od 4,6 odsto te da se u prošloj godini slilo 4,5 milijarde evra stranih direktnih investicija.

Kao bazu budućeg rasta Mali je označio organizaciju Međunarodne specijalizovane izložbe EKSPO čiji će Srbija biti domaćin 2027. godine, ali i Program „Skok u budućnost - Srbija 2027“.

„Posvećeni smo reformama, bez ugrožavanja investicionog ciklusa koji smo započeli, u čemu je svaka podrška dobrodošla“, istakao je ministar finansija u Vladi Srbije.

On je sa Varhejijem razgovarao o daljim prioritetima reformske agende koju Srbija sprovodi, a gde je energetski sektor označen kao jedan od najvažnijih u kome se transformacija mora ubrzati.

Komesar je čestitao ministrima na imenovanju, izrazio nadu da Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu i ohrabrio novu Vladu da iskoristi trenutni zamah proširenja i sprovede neophodne reforme, uz podršku Evropske unije. Komesar Varheji je dodao da je EU nedavno usvojila Plan rasta u vrednosti od šest milijardi evra za podršku partnerima sa Zapadnog Balkana. U tom kontekstu, pozdravio je rad Srbije na Reformskoj agendi i podsetio na mogućnosti koje se tako pružaju Srbiji u pogledu društveno-ekonomskog razvoja, uključivanja u Jedinstveno tržište Evropske unije i pristupnih pregovora.

Komesar je ponovio da Ekonomski i investicioni plan u vrednosti od 30 milijardi evra već daje rezultate. Plan je da se unapredi povezanost transportne, energetske i digitalne infrastrukture u okviru Zapadnog Balkana. EU je već mobilisala više od polovine paketa, ulažući u Srbiju skoro 6,2 milijarde evra, donoseći opipljive koristi građanima i privredi. Na primer, EU finansira modernizaciju srpskih železnica, obezbeđujući finansijski paket od 2,2 milijarde evra samo za brzu prugu Beograd-Niš.