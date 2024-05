Sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj bi trebalo da se raspravlja o Rezoluciji o Srebrenici, a koja je prvobitno trebalo da se održi 2. maja, odložena je za 23. maj.

Iako ovo odlaganje donosi vremena Srbiji da dodatno prirepmi svoju diplomatsku ofanzivu, čini se da će ovoga puta borba biti teža nego ikada. U prlog tome govori i to što je juče portparol Evropske unije Peter Stano poručio da za one koji ne priznaju stav Evropske unije o genocidu u Srebrenici, nema mesta u Evropi.

09:38 NEMAČKA SREBRENICOM ŽELI DA SA SEBE SPERE KRIVICU ZA HOLOKAUST Brutalno iskrena analiza motiva glavnog sponzora rezolucije

Ovo je bila tema jutarneg programa Redakcija na Kurir televiziji, u kom su gostovali Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, politički analitičar Đorđe Vukadinović i Milovan Božinović, diplomata, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj.

foto: Kurir televizija

- Samo odlaganje pokazuje da predlagači imaju problem, da im je potrebno dodatno vreme, verovatno ima i dosta mana koji su podneti od nekih zemalja, ali je i sigurno problematičan broj zemalja koji će podržati tu rezoluciju. Znate, ne smemo da zaboravimo da recimo Sjedinjene Američke Države uvek imaju uz sebe skoro 70 zemalja koje prate njihovu politiku. Od toga 32 su članice NATO-a, a 36 partnerskih zemalja NATO-a,. Budući da je NATO pod dominacijom SAD, već dođete skoro do broja od 70 država, ali opet imaju problem. Naravno i da je snažna diplomatska aktivnost koju je Srbija sprovela donele rezultate. Znate, ova rezolucija je već sada u startu kompromitovana, iako će verovatno biti usvojena, sa naznakom da rezolucije Generalne skupštine UN nisu obavezujuće - smatra Drecun.

Bivši diplomata Božinović veruje da iza odlaganja stoji usaglašavanje Nemačke sa partnerima.

foto: Kurir televizija

- Svi koji pokušavaju da razumeju kako svetska politika danas funkcioniše, imaju nedoumicu sa nemačkom novom spoljnom politikom, koja je započela sa dolaskom nove vlade. To nije ona nemačka politika koju mi tradicionalno znamo i koja je bila vrlo uspešna i respektovana u Evropi tokom nekoliko proteklih decenija. Ovo je sad jedan pro-natovski militaristički stav koji ima, paradoksalno, zelena partija. Tako da nije jasno zašto se Nemačka ovoliko involvirala i to na ovakav način. Tu ima jedan ton provokacije, ja bih rekao. E sad, da li oni time kompenzuju jedno značajno nezadovoljstvo koje postoji u Nemačkoj - pita se Božinović.

Politički analitičar veruje da će ova rezolucija u velikoj meri otežati položaj naše zemlje.

foto: Kurir televizija

- Bojim se da nema baš mnogo prostora za različito tumačenje. To je jedan brutalan, grub stav koji zapravo u korenu seče takozvane evropske perspektive Srbije, a što naša vlast i deo opozicije ne voli da čuje, niti da prizna. Mislim da svako treba koliko može u granicama svojih mogućnosti da doprinese da se ta stvar malo, pa i razobliči, pozadina te inicijative. Naravno niko, ali zaista niko u srpskom političkom javnom životu ne spori težak zločin, međutim, ova rezolucija ima dosta jasna, barem dva cilja. Ona ima lokalni, regionalni cilj i ima globalni cilj. Globalno je dosta jasno, samo ajde i to da kažemo, da izgovorimo, a to je da SAD, naravno i Nemačka imaju svoju ulogu. Njima treba nešto, sve im dobro dođe što može da spere njihovu krivicu, koja traje već dugo, uključujući i asociranje sa holokaustom i Aušvicom - rekao je Vukadinović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:22 KARADŽIĆ JE CRNOGORAC, REPUBLIKA SRPSKA NE BI POSTOJALA BEZ MILA Knežević o glasanju za rezoluciju: Onda smo i mi GENOCIDNI