BIOGRAFIJA DARIJE KISIĆ: Borila se protiv korone, bila ministarka u dva mandata, a NAKON ODLASKA IZ VLADE SRELA SE SA NJIM (FOTO)

Prof. dr Darija Kisić biće nova direktorka Instituta za virusologiju, vakcinu i serume "Torlak", a na novu funkciju izabrana je na jutrošnjoj sednici Vlade Srbije.

Široj javnosti je postala poznata u jeku pandemije koronavirusa kada je bila deo Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, nakon čega je bila ministarka u dva mandata.

Biografija nekadašnje ministarke i nove direktorke Instituta za virusologiju, vakcinu i serume "Torlak", je zaista fascinanatna.

Prosečna ocena 9,60

Darija Kisić je rođena 1975. godine u Sarajevu. Otac Bogdan je po struci elektroinženjer, a majka Vesna lekar, pedijatar.

Darija Kisić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2001. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Na istom fakultetu je 2006. godine završila magisterijum, a 2010. godine doktorirala.

Prof. dr Kisić je od 2002. do 2007. godine bila asistent pripravnik na Medicinskom fakultetu, od 2007. do 2011. asistent, zatim od 2011. do 2017. docent, od 2017. do 2022. godine vanredni profesor, a 2023. godine dobila je zvanje redovnog profesora.

Od 2016. do 2020. godine bila je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Dva mandata

Od 2020. do 2022. godine u Vladi Srbije je bila na funkciji ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a od 2022. do 2024. je bila na čelu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Inače, Kisićeva je koautorka osam knjiga iz oblasti medicine, a objavila je više od 120 naučnih radova. Majka je odrasle ćerke studentkinje.

Podsetimo, početkom maja je u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnje ministarke Darije Kisić i novoizabrane ministarke za brigu o porodici i demografiju Milice Đurđević Stamenkovski.

foto: Vlada Srbije/ Luka Nikolić

Đurđević Stamenkovski je tom prilikom zahvalila Kisićevoj na dosadašnjem radu i postignutim rezultatima.

Susret sa Konom

Interesantno je da se Kisićeva nakon svečanosti sastala sa epidemiologom Predragom Konom i sliku objavila na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

foto: Printskrin/Instagram

- Sa starim prijateljem iz izazovnih vremena - napisala je tada Kisićeva u opisu slike.

