PREDSEDNIK VUČIĆ O REZOLUCIJI O SREBRENICI: Reč je o političkoj deklaraciji i odluci, da se stavi žig na čelo jednog naroda

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Kotoru gde je učestvovao na Samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije pod sloganom "Jedan region, zajednička vizija", koji se održava u Kotoru.

- Doneće dobar rezultat za naše građane i u smislu veće stope ekonoskog rasta i ubrzanja trgovine i uslugama i kapitalom. Otvaranje novih mogućnosti za otvaranje investicija i to donosi ogromnu korist. Razgovarao sam i sa američkim predstavnikom O'Brajanom o svim važnim pitanjima i svega što sledi posle usvajanja rezolucije o Srebrenici - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Video Plus

O govoru na ruskom jeziku

- Briga me ko će šta da mi zamera ili neće. Smatrao sam prikladnim da deo izlaganja iznesem na ruskom, deo na srpskom i sam ću uvek odlučivati o tome. I razume se uvek, uz poštovanje činjenica da predstavljam Srbe i Srbiju. Što se tiče dana pobede, poštujemo dan Evrope, 9. maja slavimo Dan pobede nad fašizmom.

O stopi javnog duga

- Kada sam postao premijer 75 % BDP-a je bio dug, u stvari 79%, a danas je 47,8 posto, što je najmanje u regionu, dvostruko niže nego na nivou EU. Dogovor o slobodnom prometu radne snage ima pozitivan efekat. Imamo nedostatak radne snage. Moraćemo da uvozimo radnu snagu iz svih delova sveta u narednom periodu.

foto: Printscreen/Video Plus

O Ficu

- Osim uobičajenog, želim da kažem da sam izuzetno potresen. Verujem da ću u danima pred nama dobiti dozvolu da ga posetim. Nadam se da će sve ovo da prevaziđe, on je borac, snažan lider u mentalnom smislu. Verujem da će mu to pomoći. Oni koji su govorili da sam ja sledeći, sa njima se postupa u skladu sa zakonom. Ovaj što mi je pretio svaki dan je činio krivična dela. Da li je moguće da i ovakvih ima, 50 dela naređano...

O BDP

- Naša je računica da pokušamo da stignemo do 100 milijardi BDP, kako stoje stvari, ako brže poprave rafineriju verujem da možemo da stignemo i do 3,8 stope rasta ove godine.

foto: Printscreen/Video Plus

O Srebrenici

- Iz Sarajeva mogu da prate šta hoće, da li ću da posustanem neću nikada, čak ni kada usvoje rezoluciju. Šta je smisao toga? To nije odavanje počasti žrtvama. Šta je cilj? Naplata ratne štete? Da li će ukinuti Republiku Srpsku, voleli bi ali neće.

- Mi nemamo ključne zemlje, poštujemo integritet svih zemalja sveta, za razliku od nekih ovde, kao i u regionu, kao i neke zapadne sile. Za nas su sve zemlje važne. Što se tiče broja, nisam analitičar, radimo svoje računice, jasno nam je od početka da nemamo šansu da pobedimo kolektivni Zapad i najmoćnije sile sveta posebno u nameštenom glasanju gde broje samo za i protiv, a ne uzdržane. Borićemo se, nema tu velike filozofije. Ići ću i ja u Njujork. Borimo se za čast i da postoji Republika Srpska. Pritisci velikih i moćnih Zapadnih sila su snažni na pojedine male zemlje i za sedam dana će biti nepovoljniji rezultat po nas nego što je danas. Zašto lažete da je reč o infividualnoj krivici, na to pitanje niko nema odgovor. Ovde je reč o političkoj deklaraciji i odluci, da se stavi žig na čelo jednog naroda. Ponosan sam na činjenicu da Srbija može uzdignute glave da se suprotstavi silama. Sloboda za nas nema cenu, slobodu štitimo i branimo.

- Poštujemo Crnu Goru i to je odluka Crne Gore. Da li će Srbija da bude oduševljena ako Crna Gora podrži odluku o Srebrenici, naravno da neće. Samo nemojte da nas terate da podržimo to što nas bijete po glavi.

Novi trik Prištine

Vučić je istakao danas da je pismo tzv. kosovskih vlasti Savetu Evrope, u kojem obećavaju da će nacrt statuta ZSO uputiti Ustavnom sudu do kraja meseca, još jedan trik Prištine.

- Reč je o još jednom triku koji zajednički sprovode Aljbin Kurti i njegovi pomagači uključujući Geralda Knausa i druge lobiste - podvukao je on.

Vučić je dodao da Priština kaže da će uputiti svoj tekst nacrta statuta.

- Ko ste vi da dostavite svoj tekst. U Briselskom sporazumu jasno stoji da to treba da uradi srpski menadžment ili da to bude ono oko čega smo se barem konceptualno saglasili da bude EU. Reč je o triku pošto Englezi pritiskaju sve druge da prihvate članstvo Kosova u SE - dodao je on.

Vučić je dodao da se svakako ne radi o ozbiljnom pokušaju da se uradi bilo šta u provođenju sporazuma, čak i nacrta statuta koji je podnela EU. Na pitanje da prokomentariše zabranu ulaska na Kosovo patrijarhu Porfiriju, rekao je da je to dokaz kako poštuju ljudska prava.

- To što patrijarhu nisu dozvoli ulaz na Kosovo je dokaz kako poštuju ljudska prava i kandiduju se za SE. Primiću sutra patrijarha i vladike, pa ću sa njima razgovarati i o tome - rekao je on.

Vučić je na Samitu poručio da Srbija podržava Plan rasta EU za region, jer je ovakva vrsta promene pristupa Evropske unije donela priliku za sve na Zapadnom Balkanu.

Podsetimo, sa predsednikom Vučićem u delegaciji je i ministar finansija Siniša Mali i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević. Zvaničnici iz regiona, predstavnici EU i Sjedinjenih Američkih Država razmatraju danas Plan rasta za Zapadni Balkan.

To je treći regionalni samit lidera Zapadnog Balkana koji se održava u poslednjih nekoliko meseci. Prethodna dva održala su se u Tirani i Skoplju.