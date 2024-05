OBEĆAVAJU DA ĆE NACRT STATUTA ZSO UPUTITI USTAVNOM SUDU DO KRAJA MESECA Vučić: To je još jedan trik Prištine i Aljbina Kurtija

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je pismo kosovskih vlasti Savetu Evrope, u kojem obećavaju da će nacrt statuta ZSO uputiti Ustavnom sudu do kraja meseca, još jedan trik Prištine.

- Reč je o još jednom triku koji zajednički sprovode Aljbin Kurti i njegovi pomagači uključujući Geralda Knausa i druge lobiste - podvukao je on.

Vučić je dodao da Priština kaže da će uputiti svoj tekst nacrta statuta.

- Ko ste vi da dostavite svoj tekst. U Briselskom sporazumu jasno stoji da to treba da uradi srpski menadžment ili da to bude ono oko čega smo se barem konceptualno saglasili da bude EU. Reč je o triku pošto Englezi pritiskaju sve druge da prihvate članstvo Kosova u SE - dodao je on.

Vučić je dodao da se svakako ne radi o ozbiljnom pokušaju da se uradi bilo šta u provođenju sporazuma, čak i nacrta statuta koji je podnela EU. Na pitanje da prokomentariše zabranu ulaska na Kosovo patrijarhu Porfiriju, rekao je da je to dokaz kako poštuju ljudska prava.

- To što patrijarhu nisu dozvoli ulaz na Kosovo je dokaz kako poštuju ljudska prava i kandiduju se za SE. Primiću sutra patrijarha i vladike, pa ću sa njima razgovarati i o tome - rekao je on.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Kotoru gde je učestvovao na panelu "Aktuelna situacija i planovi za budućnost – novi plan rasta" u okviru Samita Zapadnog Balkana i Evropske unije pod nazivom „Jedan region – zajednička vizija“. On je istakao da ta agenda donosi ne samo veće stope ekonomskog rasta, ubrzanje trgovine uslugama i kapitalom, ne samo u regionu, već sa celim regionom, otvaranjem novih mogućnosti privlačenja investicija.

Preneo je da je imao priliku da razgovara i sa pomoćnikom državnog sekretara EU Džejmsom O'Brajenom.

- Razgovarali smo o svim važnim pitanjima od evropskog puta Srbije do odnosa sa Prištinom i svega što sledi posle usvajanja rezolucije o Srebrenici u sledeći četvrtak - istakao je on.

