ZNAČAJNO: Vučić o planu rasta EU za Zapadni Balkan vrednom šest milijardi evra: Ogromna korist za ceo region i svakog od nas!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je učestvovao na Samitu lidera Zapadnog Balkana (ZB) i EU pod sloganom "Jedan region, zajednička vizija" u Kotoru, poručio je da je promenjen pristup EU po pitanju plana rasta za ZB dobra prilika i na dobrobit svima u regionu.

Predsednik je rekao da "smo veoma entuzijastični u vezi sa ovim planom još od prvog trenutka", te istakao da ubrzanje trgovine i kapitala u celoj Evropi i regionu i privlačenje novih investicija donosi ogromnu korist za ceo region i za svakog od nas. Naveo je i da će plan rasta EU za ZB doneti dobar rezultat za naše građane i u smislu veće stope ekonomskog rasta, kao i u smislu ubrzanja trgovine, usluga i kapitala ne samo u regionu već i u celoj Evropi.

foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Briga o običnim ljudima

- Taj plan će posebno otvoriti nove mogućnosti za privlačenje investicija, i to je ono što u stvari donosi ogromnu korist za ceo region i za svakoga od nas - rekao je.

Kako je napomenuo, veoma je važno što se na samitu diskutuje o životima običnih ljudi i rešavanju njihovih problema, kao i o razvoju naših ekonomija.

- I zbog toga ovo je veoma važno i verujem da smo do sada imali dobre razgovore i složili smo se o većini stvari. Trebalo bi da smo se složili oko jedne ili dve velike stvari koje su vezane za Srbiju. Sada nam nije lako ako pogledamo kompletnu situaciju naše zemlje, probleme s vizama... Sada rešavamo probleme, imamo trenutno nekoliko problema oko kojih moramo da se složimo, ali to ćemo rešiti i nadam se da imamo na umu i da će svi ovde prihvatiti neke naše male zahteve, koji su slični i bliski vašim zahtevima, koji su nama predloženi - naveo je Vučić.

foto: Printscreen/Video Plus

Kako je naglasio, važno je da se brine o platama i potrebama običnih ljudi i ukazao da je to, nažalost, jezik koji ne razumeju mnogi.

- Ali ovo je deo naših dogovora o prihvatanju industrijalizacije. To je ono što nama treba. Možda zvuči glupo, ali ako bismo morali da izvozimo naše veš-mašine ili usisivače, u EU žele da imaju sve odgovarajuće sertifikate i onda će biti mnogo lakše za nas, što će doprineti razvoju naših ekonomija i zato je važno da rešavamo te probleme - istakao je predsednik.

Konkretno

On je naglasio da će svakako svi videti dobrobit od ovakvih dogovora.

- Trenutno to pokriva 10 odsto srpskog izvoza za EU, ali mi ćemo i dalje nastaviti sa drugim tipovima projekata koji su trenutno najvažniji za nas. Ovo je nešto što će doneti dobre rezultate celom regionu kada govorimo o novcu. Zaista cenimo sve to i kada pričamo o porezima i zahvalni smo na svim ovim prilikama. Biće veoma lako za mene da odgovorim na politički način nekim ljudima ovde koji ne mogu ništa da kažu o ekonomiji i koji nikada nisu ni rekli ništa o našim ekonomijama, ali oni su uvek spremni da drže politička predavanja svima, ne samo meni. Ali neće to nešto imati mnogo smisla. Svakako ću učiniti sve što mogu da to izbegnem - kazao je Vučić.

Predsednik je ocenio i da će region Zapadnog Balkana verovatno čekati još šest godina za ulazak u EU i da je to u redu.

foto: Printscreen/Video Plus

- Znam da nećemo biti deo EU, niko od nas, pre Ukrajine. Kada ćemo ući u EU, da li ćemo ući zajedno sa Ukrajinom, to je drugi problem. Vi imate svoje mišljenje, ali moja inteligencija meni govori da sam ja u pravu. I, naravno, to je nešto što se trenutno događa. Verovatno ćemo čekati još šest godina, što je takođe u redu. U vašim zemljama je možda EU toliko popularna, u mojoj zemlji nije toliko popularna, kao što ni mi nismo toliko popularni, iako smo mi najveći deo ovog regiona. Nećemo mi nikada pričati loše stvari o važnosti ove inicijative - rekao je Vučić i dodao da se nada da će imati dobar sastanak sa najboljim zaključcima i sledeći put kada se budu sastali u Sarajevu.

Naime, plan rasta za Zapadni Balkan, koji je Evropska komisija usvojila u novembru, a EU pre dve nedelje, predviđa finansijsku podršku od šest milijardi evra, od kojih su dve milijarde bespovratna sredstva, a četiri milijarde povoljni krediti koje daje EU. Uslov za dobijanje sredstava je sprovođenje reformi, pre svega u oblasti poštovanja demokratskih mehanizama, vladavine prava i osnovnih prava. Plan se odnosi na period od 2024. do 2027. i predviđa da svaka vlada zapadnobalkanske šestorke dobije određenu sumu novca na svakih šest meseci, zavisno od reformi koje je sprovela u tom periodu.

O rezoluciji o Srebrenici i najavi glasanja Crne Gore Pitanje bez odgovora - koji je smisao? Odgovarajući na pitanje "kakav je smisao rezolucije o Srebrenici" i najavi crnogorske vlasti da će glasati za nju, predsednik Vučić je rekao da nema nikakvu poruku i da je to "njihova stvar". - Oni donose odluku kako će da se postave po tim pitanjima. Mi znamo kakva je naša poruka. Imaju oni neke druge ovde koji će da govore kako i šta očekuju. Mi to ne radimo. Imam jedno pitanje na koje niko nema odgovor, a to je - kakav je smisao toga dana, kakav je smisao te rezolucije. Kažu, nije nametanje kolektivne krivice. Nego šta je, pošto je individualna krivica već određena presudama. Ne pominje se nijedno ime u samoj rezoluciji. Svako neka donosi svoju odluku, a mi ćemo se ponašati u skladu sa tim u budućnosti - kazao je Vučić. Dodao je i da neće nikada da posustane, čak ni kada usvoje rezoluciju. - Nisu u stanju da mi odgovore na to zašto to rade, koji je smisao, cilj? Jer to nije pijetet prema žrtvama. Što je rekao Konaković - revizija tužbe, je l' to naplata ratne štete? Hoće li to ukinuti RS, naravno da neće, ali oni bi to voleli. Hoće li to uništiti Srbiju, naravno da neće - kazao je.

Poklon Milana Kneževića Sabrana dela Njegoša, al' ne za kućnu biblioteku Predsednik Vučić juče se sastao i sa predsednikom DNP Crne Gore Milanom Kneževićem, od koga je na poklon dobio sabrana dela Petra Drugog Petrovića Njegoša. Predsednik je na Instagramu podelio fotografiju sa sastanka i izjavu Kneževića u kojoj je poručio da je poklon srpskom predsedniku podrška borbi u UN, gde diplomatska misija Srbije radi na tome da spreči usvajanje rezolucije u kojoj se zločin u Srebrenici naziva genocidom. - Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Kotoru poklonio sam sabrana dela Petra Drugog Petrovića Njegoša. Ali ne za kućnu biblioteku, već za UN, da naš vladika gleda u oči Nemce i Ruanđane, koji bi da ga proglase genocidnim. Svak je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dovijeka! Svi znamo gde Crna Gora treba da bude - napisao je Knežević.

O govoru na ruskom jeziku Sam odlučujem koji jezik govorim Predsednik je rekao da mu je tokom prekjučerašnjeg obraćanja u Ruskom domu bilo prikladno da deo izlaganja govori na ruskom, deo na srpskom jeziku, kao i da ga baš briga šta će ko da mu zameri. - Sam ću odlučivati koji jezik ću da koristim, uvek onaj najsvrsishodniji za datu priliku i uz poštovanje činjenice da predstavljam građane Srbije i Srbiju - poručio je Vučić odgovarajući na pitanje da li očekuje zamerke od Evropske komisije zbog govora na ruskom jeziku.

O pismu Gervale o ZSO Još jedan trik Prištine Predsednik Vučić istakao je da je pismo kosovskih vlasti Savetu Evrope, u kojem obećavaju da će nacrt statuta ZSO uputiti Ustavnom sudu do kraja meseca, još jedan trik Prištine. - Reč je o još jednom triku koji zajednički sprovode Aljbin Kurti i njegovi pomagači, uključujući Geralda Knausa i druge lobiste - podvukao je on i dodao: - Ko ste vi da dostavite svoj tekst? U Briselskom sporazumu jasno stoji da to treba da uradi srpski menadžment ili da to bude ono o čemu smo se barem konceptualno saglasili da bude EU. Reč je o triku, pošto Englezi pritiskaju sve druge da prihvate članstvo Kosova u SE. Da podsetimo, Donika Gervala Švarc, šefica diplomatije tzv. države Kosovo, uputila je pismo SE o nacrtu statuta ZSO.

O pretnjama smrću S takvima se postupa u skladu sa zakonom Govoreći o pretnjama smrću koje su mu prekjuče upućene, Vučić je kazao da se sa takvim ljudima postupa u skladu sa zakonom. - Ovi što su govorili da sam sledeći, nemam problem, sa njima se postupa u skladu sa zakonom. Ovaj što je meni pretio, svaki dan je činio najteža krivična dela, razbojništva, teške krivične krađe, pomislih, majko rođena, je l' moguće da ovakvih ljudi zaista postoje?! - rekao je predsednik.

O atentatu na Fica Izuzetno sam potresen Predsednik je prokomentarisao i atentat na slovačkog premijera Roberta Fica. - Osim uobičajenog, želim da kažem da sam izuzetno potresen. Verujem da ću u danima pred nama dobiti dozvolu da ga posetim. Nadam se da će sve ovo da prevaziđe, on je borac, snažan lider u mentalnom smislu. Verujem da će mu to pomoći - kazao je Vučić.

O radnoj snazi Imamo nedostatak Govoreći o dogovoru o prometu radne snage, predsednik je ukazao da je 3.300 osoba iskoristilo tu mogućnost i zaposlilo se u našoj zemlji. - Imamo nedostatak radne snage, iako i dalje formalno imamo 8,9 ili devet odsto stopu nezaposlenosti, ali moraćemo da uvozimo radnu snagu iz svih delova sveta što je više moguće u narednom periodu ukoliko želimo da stopom rasta čuvamo našu ekonomsku perspektivu i da brže napredujemo - rekao je Vučić.

Džejms O'Brajan SAD snažno podržavaju plan rasta za Zapadni Balkan Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja Džejms O'Brajan poručio je da SAD snažno podržavaju plan rasta za Zapadni Balkan jer on, kako je kazao, podrazumeva bolju budućnost za građane i za zemlje. Ukazao je da se to svodi na četiri slobode - ljudi, dobara, kapitala i usluga, da se kreću preko granica. - Zemlje koje ispunjavaju reformske uslove pridružiće se evropskom području plaćanja, što će smanjiti troškove za možda sedam odsto svaki put kada neko pošalje novac. To će smanjiti troškove zaduživanja, što će omogućiti preduzećima da se prošire. Ovde se radi o pokazivanju prednosti za građane regiona u pridruživanju evropskom tržištu - kazao je on.

Oliver Varhelji Plan rasta se ostvaruje Plan rasta za Zapadni Balkan se već ostvaruje, a na samitu ćemo razgovarati kako da sprovedemo ono što smo planirali za ovu godinu, izjavio je evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji pred otvaranje Samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Prema njegovim rečima, u okviru pomenutih prioriteta najvažnija je SEPA, odnosno oblast zajedničkog plaćanja evrom. On je naveo da svi građani i preduzeća celog regiona mogu da imaju koristi od ovog plana već od prvog dana sledeće godine.