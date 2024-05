"SVI ĆE SE ONI UJEDINITI U JEDNOM DANU" Vučić o izborima: Neka rade šta hoće, samo da imamo normalno stanje u zemlji

- Ja se moram tim ljudima iz SNS izviniti jer ja sad moram da obavljam veliki državni posao. Ja ću biti u nedelju sa njima na tom skupu u Novom Sadu i onda mene šest dana opet neće biti od tih deset preostalih do kraja izbora u kampanji. Naravno ljudi misle da je svejedno za koga ponekad glasaju. Pa dobro, da probamo. To je čuvena rečenica, da probamo. Ali izbori nisu ni igra, ni igračka - rekao je on.

- Izbori su najvažniji. Nisu izbori i igračka, ponoviću. Stvarno, molim ljude da mi ne zamere, molim ljude iz SNS-a koju toliko volim i ne moram da budem predsednik te stranke da bih tu stranku toliko voleo i koliko poštujem i stranku Rasima Ljajića, pre svega socijalističku partiju Srbije.

Na konstataciju da Đilas bojkotuje izbore i da mu nedostaje kao poltiički takmac, Vučić kaže da po tom pitanju nije u fokusu.

- Ne zato što nemam dovoljno snova za svaki od gradova, ali ako sam dobro pratio šta ste hteli da kažete - "Lako ti je Vučiću kad su skinuli Đilasa, sada će ti biti teže". Ja ne mogu da biram protivnike, ponekad biraju stranci, ponekad ljudi ovde ili situacija i stanje u zemlji. Uz sve ono što bih imao da kažem o Đilasu, a to nisu lepe stvari i neću da govorim o tome jer on ne učestvuje, ali oni koji bi da ga zamene nisam siguran da znaju taj posao i da su ozbiljniji i pismeniji.

- Izbori su najvažniji. Nisu izbori i igračka, ponoviću. Nemojte samo jednu stvar sa uma da smetnete, mi danas imamo 550 000 zaposlenih formalno više nego pre 12 godina. A imamo i najmanje i zbog migracija do 2017. i prirodnog priraštaja oko 400 000 ljudi manje. Sad se vraćaju i ta razlika se smanjuje ali i dalje imamo manji prirodni priraštaj. Kada to sagledate onda vidite razliku u rezultatima. Zamislite tu vlast u kojoj bi Marsovci vladali sa ovima što bi svaki dan da protestuju zbog nekog investitora, sa onima trećima, ako ne znam čega, kako bi to izgledalo? I ozbiljno to pitanje postavljam. I kada ljudi misle, pa ja ću za ove, zato što su slični, a neće ići protiv, svi će se oni ujediniti u jednom danu, i to smo i danas videli kada je Nestorović rekao, ako ovi ne izađu na izbore, nećemo ni mi, uostalom mi ne bismo imali sve ove probleme kao država danas oko izbora, samo da je bilo malo odgovornosti baš u toj stranci kao što je nije bilo. I ja mislim da ljudi samo treba da procene, znam ja koliko ima oni koji misle da sam i antipatičan i odvratan i za neke druge ljude, i nije to problem.

Govoreći o izbornim uslovima, kaže da sve što su tražili su ispunili.

- Lagali su o fantomskim igračima. Da me niste pitali, to ne bih pomenuo. Ja sam predsednik, neću da govorim o tome. Neka rade šta hoće, samo da imamo normalno stanje u zemlji i da možem oda se posvetimo EKSPU 2027.