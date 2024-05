ĐURIĆ SA SIJARTOM U BUDIMPEŠTI Potvrda prijateljskih odnosa Srbije i Mađarske: Smatramo vas svojom braćom (FOTO/VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravio je danas u zvaničnoj poseti Mađarskoj, prilikom koje se sastao sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom.

Tokom svoje prve bilateralne posete, ministar Đurić je rekao da mu je zadovoljstvo što je današnja poseta Budimpešti još jedna potvrda prijateljskih odnosa Srbije i Mađarske, koji su u prethodnih nekoliko godina, vođeni vizijom predsednika Vučića i premijera Orbana, doživeli istorijsku transformaciju na korist i radost celokupnog srpskog i mađarskog naroda.

„Iskreno se radujemo zbog toga što će Mađarska preuzeti predsedavanje Savetom Evropske unije, zbog toga što znamo, ne samo da ćemo mi kao Srbija i kao region imati jednog pouzdanog prijatelja u vrhu Evropske unije, već i da će Evropskom unijom rukovoditi političke strukture, koje na odgovoran način sagledavaju ono što je evropski interes”, naglasio je šef srpske diplomatije.

Govoreći o predloženoj Rezoluciji o Srebrenici, Đurić je to ocenio kao otvaranje starih rana od strane neodgovornih političkih krugova u regionu, a što je izazvalo je brojne tenzije i nezadovoljstvo.

„Ta neodgovorna politika nije uzela u obzir potrebe budućnosti naših naroda, već je uzela u obzir uske političke interese onih koji pokušavaju da manipulišu žrtvama”, naveo je ministar Đurić.

Kad je reč o Kosovu i Metohiji, Đurić je istakao da Srbija želi stabilne i normalne odnose, i pronalaženje rešenja zasnovanih na kompromisu, ali u ovom trenutku, umesto sagovornika koji bi pomogli rešavanju međuetničkih problema, u Prištini, nažalost, postoje sagovornici koji iz dana u dan, nepoštujući sporazume, stvaraju nove tenzije.

Šef srpske diplomatije rekao je da Srbija izuzetno ceni podršku Mađarske, i kada je reč o pokušaju Prištine, da, mimo standarda koje je Evropska unija propisala, ostvari članstvo u Savetu Evrope.

Đurić je ukazao da je stepen prava koji srpska zajednica uživa na teritoriji Mađarske uzor poštovanja prava manjina na teritoriji čitave Evropske unije.

„Mi Mađare u Srbiji smatramo našom braćom, koja omogućuju jačanje naše države, jačanje naših veza i kao neraskidivi i snažan most između naših kultura i ponosni smo na to naše prijateljstvo”, zaključio je Đurić.

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto naglasio da veoma ceni što je prva zvanična poseta nakon imenovanja šefa srpske diplomatije Budimpešti, što je dovoljan dokaz koliko je ostvareno zajedničkih rezultata u proteklih nekoliko godina na nivou dve države.

„U današnjoj veoma napetoj međunarodnoj situaciji, prijateljstvo i uzajamno poštovanje imaju izuzetan značaj. U jednoj od naših susednih država je rat, u drugoj je izvršen atentat na premijera koji je vodio politiku mira i suvereniteta, u trećoj ilegalni migranti su veoma agresivni“, naveo je Sijarto i dodao da savez Srbije i Mađarske ima neprocenjiv značaj za Mađarsku.

Govoreći o međusobnom poverenju i saradnji dve države, Sijarto je posebno istakao da je, od svih susednih država Mađarske, Srbija država u kojoj se najviše poštuju prava mađarske zajednice, kao i da je značajan segment energetskog snadbevanja Mađarske u rukama Srbije.

Takođe, ministar Sijarto je dodao da je u narednom periodu u planu izgradnja naftovoda koji će povezati dve države, zatim izgradnja novog graničnog prelaza, kao i da će biti uloženi dodatni napori da do kraja sledeće godine bude završena rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta.

„Mađarska se priprema da predsedava Evropskom unijom, želimo da za vreme tog predsedavanja Srbiju približimo članstvu i da to bude intezivnije nego bilo kada do sada“, naglasio je Sijarto i naveo da smatra neprihvatiljivim i ponižavajućim to što Evropska unija već 15 godina drži Srbiju u neizvesnosti.

Istakao da će Mađarska negativno glasati na Skupštini Ujedinjenih nacija kada je reč o usvajanju predložene Rezolucije o Srebrenici, ocenivši da je to pokušaj demonizacije cele srpske nacije.

„Negativno ćemo glasati i ako neko pokrene pitanje članstva tzv. Kosova u Savetu Evrope“, zaključio je Sijarto.