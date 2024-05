NJIMA JE ROKFELER DAVAO PARE, IMATE RAČUNE KOJI TO DOKAZUJU: Vučić o finansiranju Sava Manojlovića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući izjavu Save Manojlovića da ga vidi zatvoru, a Dačića kao svedoka saradnika, kazao je da mu je žao tog čoveka.

Predsedniku je prikazan snimak na kom Manojlović daje tu izjavu, a Vučić je rekao da misli da je ljudima jasno "zašto je Rokfeler davao Manojloviću novac."

foto: Nemanja Nikolić

- On (Manojlović, prim. aut.) je praznjikav. Vi očekujete eksploziju besa ili agresije sa moje strane, meni je samo žao ovog čoveka. Oduševljenje kod onih koji promene svoj izbor, u Beogradu traje nekoliko meseci... Njihov jedini program je "Vučića u zatvor", Dačić je nama važan partner, i važno je da zajednički radimo. Što se zatvora tiče nije najgore što čoveku može da se dogodi, najgore je kada radite protiv svoje zemlje. Oni su govorili kako nas finansira Bler, Šreder, ali oni nastavljaju sa lažima. Njima je Rokfeler davao pare, imate račune koji to dokazuju i nemaju objašnjenja što je to radio. Dobro je da ljudi vide njihove antisrpske stavove, da ih nije briga za rezoluciju i za Kosovo.

- Zna se ko koga finansira, nije to neka tajna. Imate grupu građana u Čačku, kojima sa strane daju po 40, 50 hiljada evra za lokalne izbore da bi pobedili Todorovića i SNS. Nešto stiže iz Nemačke, nešto od Rokfelera, nešto odavde, nešto odande. Ljudi misle da je to pitanje lokalnih izbora samo, da kanalizacija je važna, putevi nikada ih više nismo ni gradili. Nije glas samo za ljude na lokalnom nivou već i za one koji vode ovu zemlju. Mi smo napravili jedan širi front pokazujući da razumemo u kakvoj je situaciji država - kaže Vučić.

Zato je tu Dačić, Milica Đurđević, zadoovljan sam po tom pitanju. Mi smo pokazali ozbiljnost i odgovornost. Oni podelama, deobama, nesposobnošću da liste podnesu na validan način pokazuju neodgovrnost i neozbiljnost. Kada neko kaže da Beogradu nije potreban metro, nego garaže na sprat... Gradimo i gradićemo, nama je metro ono što rešava probleme. Da je neko vodio računa o državi, ne bi danas imali ove izbore. Neko nije hteo da vodi računa o državi, sad je već drugačije.

