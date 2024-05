RAZOTKRIVENA PRLJAVA IGRA ZAPADA, BOŠNJAKA, CG I OPOZICIJE U SRBIJI: Ovim perfidnim trikom bi da žigošu Srbe kao genocidan narod

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je otputovao u Njujork gde će narednih dana voditi možda i najveću bitku za Srbiju i srpski narod, a koja ima za cilj da spreči da se Srbima neosnovano stavi lažna i opasna etiketa "genocidnog naroda".

Za srpski državni vrh na čelu sa Vučićem ova bitka nije nimalo laka jer osim najvećih zapadnih sila koji podržavaju i svom snagom guraju da rezolucija o navodnom genocidu po svaku cenu bude usvojena, u igru spletki i podmetanja uveliko su uključeni i Bošnjaci, ali i Crna Gora. Uz njih umesto uz svoju zemlju i svoj narod stoji i deo srpske opozicije koja otvoreno priznaje da je za to da se usvajanjem rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama Srbi žigošu kao genocidan narod.

Tako Crna Gora predlaže dva amandmana na rezoluciju o Srebrenici, a Zlatko Lagumdžija stalni predstavnik BiH pri UN, objašnjava šta podrazumeva prvi amandman Crne Gore koji je uvršten u konačan tekst rezolucije.

- Prvi izbija argumente lažnim patriotama koji promovišu nepostojeću krivicu "genocidnih naroda!". Tekst glasi: "Ponavljamo da se krivična odgovornost po međunarodnom pravu za zločin genocida ne može odnositi na bilo koju etničku, versku ili neku drugu zajednicu u celini" - naveo je on.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odavno je prozreo o kakvoj je perfidnoj, igri je reč, a o tome je nedavno i otvoreno govorio.

Bez ikakvog okolišanja, direktno i otvoreno Vučić je kazao da se radi o prljavoj igri koja je trebalo da Srbiji zapuši usta, te da se služe perfidnim trikom.

- Kada govorite o tome da je moguća samo individualna krivična odgovornost vi govorite o krivičnoj odgovornosti individualnoj i namerno ostavljate da postoji jasno zaključivanje mogućnosti moralne i političke kolektivne odgovornosti - ukazao je predsednik.

foto: screenshot Pink tv

Ove Vučićeve navode potvrđuje i izjava Seada Turčala, dekana Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

foto: Printscreen/Hayat.ba

- To je istovremeno jedna vrsta moralne odgovornosti svih onih koji se nisu suprotstavili tome, a u čije ime je on (genocid) činjen. Jer tadašnje političko i vojno rukovodstvo i entiteta Republike Srpske i Srbije je govorilo da to čini, dakle sve što čini, čini u ime nacije i tu leži moralna odgovornost. Dakle, imamo krivičnu na jednoj strani, imamo moralnu odgovornost na drugoj strani i postoji svest kakve reprekusije može imati ta rezolucija. Kad govorimo o narodu, narod ne može imati krivičnu odgovornost, ono što mogu pripadnici, građani, imati u takvim slučajevima, jeste ona moralna odgovornost, odgovornost o kojoj sam govorio - naveo je on.

Umesto da u Srbiji postoji jedinistvo, opozicija se potrudila da ga nema kad su najvažniji nacionalni interesi u pitanju i odbrana sopstevnog naroda od lažnih etiketa.

Tako Pavle Grbović, lider koalicije "Biram borbu", takođe ne vidi ništa sporno u usvajanju ove rezolucije.

foto: Vladimir Šporčić

- Imamo nešto što je pravna činjenica, što je utvrđeno različitim presudama, i Međunarodnog suda pravde i presudama prema određenim pojedincima koji su za to osuđeni i imamo nešto što je politička činjenica - kazao je on govoreći o rezoluciji.

Profesor FPN Milan Petričković za Kurir ocenjuje da deo opozicije i ljudi iz regiona perfidno koristi ovu rezoluciju ne bi li se dodvorio zapadu i tako stekao njegovu naklonost a na štetu srpskog naroda.

foto: Kurir televizija

- U poslednje vreme je i dr Branimir Nestorović nešto slično izjavio... To je s jedne strane sinhronizovan zajednički projekat svih pomenutih vezan za interese zapada koji i na ovaj način pokušava da uspostavi potpunu kontrolu nad Zapadnim Balkanom jer je to njima vrlo bitno u ovom prestrojavanju u svetu. To je manevar koji bi imao za cilj da destabilizacija bude potencijalni faktor koji bi mogao da se aktivira u povoljnom momentu, odnosno potencijalna inicijalna kapisla za trvenje među narodima - navodi on.

Petričković potom dodaje:

- Radi se namenski na buđenju starih rana umesto da se ide ka stvaranju suživota, i zloupotrebljavaju se ovi mali akteri da trade za njihove ciljeve, postaju jedna vrsta oruđa zapada. Jasno je da je ovakvo ovakvo delovanje dela opozicije i pojedinaca iz regiona pokušaj da osvoje vlast i pokazuje da ne biraju sredstva i da su spremni na bilo kakav kompromiskako bi se na tom putu dodvorili velikim silama. Pokušavaju sada, dodvoravajući se zapadu, da iskoriste celu stvar za vlastitu promociju i bore se za stav koji će biti štetan generalno po srpski narod i Srbiju. To je njihov veliki minus koji je ih je vrlo u narodu deplasirao i izgubili su potencijalne pozicije koje su imali upravo sa antisrpskim stavom.