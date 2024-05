KAMENOVANA SRPSKA ŠKOLA KOD VUČITRNA: Roditelji i đaci u strahu, slučaj prijavljen policiji

Osnovna škola „21. novembar“ u Gojbulji, kod Vučitrna, kamenovana je u nedelju od strane grupe dečaka albanske nacionalnosti, potvrdio je za Kosovo onlajn direktor škole Vukašin Mitrović, dodajući da je tom prilikom polomljeno staklo na vratima i oštećena kamera.

Incident se, prema rečima Mitrovića, dogodio u nedelju u 17.20 časova.

- Dogodio se jedan incident da je grupa dečaka albanske nacionalnosti u školi `21. novembar` u Gojbulji polomila vrata, tačnije stakla na vratima, i oštetila kameru. Imamo sve dokaze snimljene na kameri, toliko su bili uporni dok je nisu slomili - istakao je Mitrović.

Slučaj je, ističe, uredno prijavljen policiji.

- Došli su na uviđaj policajci, bili su tu i policajci srpske nacionalnosti, kasnije je došao i KFOR. Inspekcija iz Prištine je uzela snimke i videćemo šta će dalje da se događa sa tim slučajem, da li će privesti te počinioce ili ne. Načinjena je materijalna šteta, inspektorat je dao svoju procenu, negde oko 200 evra, tako da je što se toga tiče, uviđaj izvršen, sada čekamo samo rezultate - rekao je on.

Prema rečima direktora, godišnje se dogode dva do tri incidenta - kamenovanje škole, krađa, provociranja đaka i osoblja...

- Jedne godine su čak pokrali inventar, kompjutere i oštetili su baš dosta školu što se unutrašnjosti tiče. Dva do tri puta imamo te incidente gde kamenuju školu, lome staklo, obijaju vrata, pa čak znaju decu i osoblje koje radi u školi, a nađe se van škole, kada krenu kući, da provociraju, psuju i tako dalje - rekao je Mitrović.

Škola, kako ističe, ima mali broj đaka, petnaestak, a strah je prisutan kako kod roditelja, tako i kod dece i osoblja škole.

- Roditelji naravno doprate decu do škole, kad se završi nastava, prate ih nastavnici, razredne starešine ili neko iz osoblja koje radi u školi. Strah uvek postoji, jer smo imali te slučajeve da su deca napadana bila, čuli ste za slučaj Perića malog kada je dete bilo napadnuto samo zbog toga što je nosilo krstić oko vrata. Sve je etnički motivisano, jer pazite, to je selo koje ima veći broj stanovnika srpskog porekla, a Albanci su zadnjih par godina krenuli da se doseljavaju i oni svoju školu nemaju tu u selu, putuju do Vučitrna ili ne znam gde idu u školu, i onda oni dođu u školsko igralište gde imamo terene za fudbal, tobogane, klackalice i ljuljaške za decu, niko im ne brani, igraju se ali oštete i imovinu posle, a naravno naša deca kada oni dođu tu moraju da se povuku da ne bi došlo do incidenta - rekao je Mitrović.

Kurir.rs/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.