IĆI ĆEMO UZDIGNUTE GLAVE, CEO SVET ZNA DA JE SRBIJA SLOBODNA ZEMLJA: Moćna Vučićeva poruka iz Njujorka! ČUVAMO SVOJ OBRAZ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka, gde će se u četvrtak održati sednica Generalne Skupštine UN posvećene predlogu rezolucije o Srebrenici.

Predsednik Vučić je danas u Njujorku imao niz sastanaka, sa zvaničnicima Rusije, Alžira, Egipta, UAE, Ugande, Svete Lucije, Sent Vinsenta i Grenadina...

On je ranije danas poručio da će se boriti i uzvratiti na svaki udarac, kao i da očekuje da će "nam neke zemlje zabiti nož u leđa" u četvrtak.

Predsednik Srbije kaže da se pred zasedanje Generalne skupštine UN dešavaju strašne svari i da traje velika borba.

"Nemamo šansu da pobedimo velike i silne koji misle da mogu da rade kako i šta hoće, a a naše je da se suprotstavimo i borimo za našu zemlju. Argumentacije su im zastrašujuće", poručio je predsednik Srbije za RTS.

Poručuje da moramo da branimo "slobodu, svoj narod, svoj obraz i svoju zemlju".

"Veliki, silni, moćni misle da mogu kako hoće! Na nama je da branimo svoj obraz i svoju zemlju. Biće još razočaranja za našu zemlju".

Vučić je prokomentarisao informaciju da će Grčka glasati za rezoluciju o Srebrenici.

"Nisam siguran kako će Grčka glasati, ali ne isključujem mogućnost da glasaju za rezoluciju. Plan mnogih zemalja koje će glasati protiv Srbije je da se dodvore onima koji su najmoćniji, a ne zato što imaju stvarna uverenja", rekao je Vučić.

Kaže da niko ne može da odgovori na pitanja čemu ova rezolucija i da li će doprineti poboljšanju situacije ili pogoršanju.

"I niko ne može da odgovori pozitivno na ta pitanja. Oni kažu da ne može ceo narod da bude odgovoran, ali ja ne mogu da lažem ni sebe ni svoju zemlju i narod. Shvatio sam kakva je to prevara, jer će reći da su glasali za rezoluciju zbog amandmana. Pošto kažete da je individualna, ja ću vam reći kakva je to odgovornost - ne može da bude kolektivna krivična odgovornost. Može da bude moralna, politička, a kasnije na osnovu toga da proizvode neke druge odgovornosti, poput prava na naknadu štete, na ratnu reparaciju i tako dalje", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao rekao da mi nismo genocidan narod i da je to jedno što kao zaključak hoće da izvuku.

"Nemci će biti uvodničari, mogli su da da se dogovore pa da to bude Ruanda, pa da to bude tako neko ko bi mogao to, možda bi bilo malo smislenije i sa malo više ukusa. Dobiće odgovor, svetinja koju branim ovde je 100 puta važanija od mene i suprostavićemo se", rekao je predsednik.

Uveren je, kako kaže, da će narod u Srbiji biti ponosan.

"Mi nismo genocidan narod, a to je jedino što hoće kao zaključak da izvuku, a onda će dva dana posle toga razni tobož naši prijatelji koji će glasati 'za' da traže i da hvale Srbiju za nešto i da govore dolazimo da sarađujemo. Sve te dečje igre će da pokušaju, ali srpski narod nikada neće zaboraviti kako su se ponašali i ko se kako ponaša u ovom trenutku. Nikada. U svaku istorijsku čitanku i istorijski udžbenik neće ući ono što su oni hteli, već će ući herojska borba Srbije", rekao je predsednik.

"Razgovarao sam sa našim prijateljima, oni očekuju preko 100 glasova 'za' od 193 zemlje, mi očekujemo da imaju manje od 100 glasova 'za', sve što budu imali ispod značiće ogromnu podelu i dobar deo muslimanskih zemalja neće ući, koje se plaše njihove reakcije, i to im je jasan signal da su oni protiv, neće ući na glasanje", rekao je Vučić za RTS.

Kaže da Srbija trpi udarce ali da Srbija i dalje stoji i bori se, i nastaviće da se bori.

Predsednik Vučić je rekao da će večeras imati sastanak sa stalnim predstavnikom Kine u UN i da veruje da će ta zemlja glasati protiv rezolucije.

"Verujem i uzdam se u njihov glas protiv. Uložio sam svo znanje i poštovanje prema Narodnoj Republici Kini. Ne treba da vam kažem šta bi značilo ako bi Kina glasala protiv, sve bi bilo drugačije posle toga. Sve bi bilo drugačije i sa rezolucijom", rekao je Vučić.

Na pitanje šta posle sednice GS UN u petak, Aleksandar Vučić kaže za RTS da ćemo biti razočarani, ali uzdignute i uspravne glave.

"Srbija je slobodarska država i niko njome ne upravlja, ni povocem, ni daljinskim, ni mejlom… Mi poštujemo međunarodno pravo. Moraće jednom da se zna ko je činio genocide. Iako svi sve razumeju, znaju zašto to rade, jer 'mnogo smo jaki i može nam se', samo - ne znate do kad. Ničija nije gorela do zore", rekao je predsednik Vučić.

"Biće mi lično teško kada moćni budu slavili usvajanje rezolucije, ali svakoga ću moći da pogledam u oči, i videćete kako ću uzdignuta čela da hodam u UN", zaključio je predsednik Srbije.

