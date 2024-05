ŠAPIĆ: Predstojeći izbori su daleko iznad lokalnih, iako bih voleo da se bavim samo lokalnim temama gde imam najviše rezultata

Živimo u izuzetno važnom istorijskom momentu i preterano insistirati na nekim lokalnim temama, o čemu bih ja najviše voleo da govorim jer imam najviše znanja i iskustva, gde sam najmerljiviji i gde objektivno imam najviše rezultata, je neprimereno. Neukusno je da to guramo u prvi plan u momentu kada ne znamo šta čeka čovečanstvo, a naročito srpski narod ukoliko se usvoji rezolucija o Srebrenici koja će predstavlja ogroman teret za generacije koje dolaze, izjavio je predsednik Privremenog organa Aleksandar Šapić gostujući na TV Pink.

On je naglasio da se trudi ovih osam meseci da Beograđani ne osete tu komplikovanu situaciju zbog toga što Beograd nema „normalnu” gradsku upravu već Privremeni organ te da se zaista nada i veruje da će se, nakon 2. juna, ta vrsta agonije zavrti i da će Grad nastaviti da funkcioniše u skladu sa svim svojim ingerencijama i nadležnostima.

– Trudio sam se sve ovo vreme da i projekte koje sam započeo kao gradonačelnik nastavim, da imaju neku svoju dinamiku i mislim da smo ipak uspeli da Beograd sačuvamo od rizika da uđe u potpuni kolaps i da se ovo nastavi još dva tri meseca zaista bi bio ozbiljan problem. Zato verujem da nakon ovih izbora mora brzo da se formira Gradska uprava i da onda nastavimo sa rekonstrukcijom i sanacijom ulica, socijalnim programima i merama. Najviše bih voleo da možemo da se bavimo samo lokalnim temama, ali u ovom istorijskom trenutku za čovečanstvo, ali i za naš narod je to zaista nemoguće – istakao je Šapić.

On je ponovio da je zato veoma važno da Beograd ima srpskog gradonačelnika te da ne misli šovinističkog niti da će vlast da ugnjetava bilo koga.

– Beograd je bio i ostao kosmopolitski grad i naše ruke su uvek bile i biće širom otvorene za sve. I kada se desila ona situacija kada su Proglasovci u Dubrovniku obesmišljavali i skrnavili sve što je srpsko, ja sam rekao da u Beogradu ne sme nikom „dlaka sa glave da fali” zato što je pripadnik drugog naroda ili veroispovesti. Mislim da je zato važno da Beograd ima srpsku vlast i srpskog gradonačelnika jer kad god je tako bilo je dobro svima, a kada to nije bio slučaj bilo je svima dobro osim Srbima. Zato su ovi izbori daleko iznad lokalnih - istakao je Šapić.

On je istakao da predstoje veliki kapitalni projekti koji moraju da se završe „Mali metro”, „Ekspo 2027”, Nacionalni stadion, Cetar vodenih sportova, železnice od aerodroma do autobuske stanice, novi sajam, kao i spremanje za metro.

- Ne možemo da sredimo problem gužvi u saobraćaju dok metro ne postane primarni vid našeg javnog prevoza, a do tada ćemo oporaviti čitav vozni park. U toku je najveća nabavka vozila ikada u našem gradu. Očekujemo na jesen da će se pojaviti 700 novih autobusa, za godinu i po do dve 125 novih tramvaja, čime ćemo potpuno oporaviti tramvajski park. Podsetiću da je poslednji put kupljeno 20 tramvaja pre 15 godina i to je sve - najavio je Šapić i naglasio da želi od Beograda da napravi grad kakav nam i dolikuje te najavio da Beograd ima priliku da se značajno saobraćajno, infrastrukturno i socijalno promeni u narednih četiri godine, više nego što je u poslednjih petnaest.

Komentarišući štrajk pojedinih sindikalnih grupa u GSP-u Šapić je rekao da je najavljivan sedam dana kao i da su ga podržale sve opozicione stranke.

- Rekao sam da nemam šta da razgovaram radnicima GSP-a koji žele da se bave politikom. Mogu da govorim o pravima radnika, uslovima rada i platama, a to nikad nije bilo bolje. Smanjili smo dug za dve milijarde, povećali plate do 118.000 dinara i kupujemo nova vozila. Od skoro šest hiljada radnika juče se pojavilo dvanaest - rekao je predsednik Privremenog organa.

Govoreći o poziciji Srbije u međunarodnim odnosima i naporima predsednika Vučića u odbrani državnih interesa Šapić je naglasio da je predsednik Srbije u unutrašnjoj politici postao meta napada koji su lišeni svake ljudskosti.

- Vučiću se preti smrću više od deset godina ali postoje momenti kada je zaista možda i fizički ugrožen. U momentu kada vidite da u svetu dolazi do obračuna sa svim suverenističkim liderima ne treba se igrati takvim stvarima. Lično sam se nadao da ćemo u Srbiji doći do nekog konsenzusa, kada moramo da pokažemo jedinstvo i snagu u nečemu što je iznad našeg stranačkog interesa ali sam se razočarao. Kroz istoriju nam je naša vlastita antisrpska politika nanela više štete nego neprijatelji sa kojima smo se suočavali na bojnom polju - rekao je Šapić.

Upravo zbog toga govorim o tome da Beograd mora i treba da ima srpskog gradonačelnika, naglasio je Šapić.

On je podsetio da je uspeo da se izbori za poverenje građana 14 godina za redom i da nije moguće da, po tvrdnjama političkih protivnika nikad ništa dobro nije uradio.

- Činjenice govore da imam poverenje građana već 14 godina i mislim da mi ga narod ne bi davao da ne umem nešto dobro da uradim. Mislim da Grad Beograd i Gradska uprava imaju puno prostora za napredak, uprkos činjenici da sam mnoge stvari promenio, ali i zadržao one koje sam smatrao dobrim. Na predstojećim izborima očekujem značajnu podršku Beograđana kako bi nam dali priliku da nastavimo da razvijamo grad. Ukoliko dobijem poverenje biću gradonačelnik svih građana, bez obzira da li su glasali za mene ili ne - zaključio je Šapić.

Kurir.rs/TV Pink/Prenosi: A.Ć.