PROGRAMSKI DIREKTOR AGENCIJE FAKTOR PLUS O SVAĐAMA OPOZICIJE: Evo ko će kako proći na predstojećim izborima

Predrag Lacmanović, programski direktor agencije "Faktor plus", komentarišući sukobe u opoziciji, istakao je za Kurir da nigde nije zacrtano da stranke opozicije moraju biti ujedinjene po svim pitanjima.

- Ovo je jedan logičan sled okolnosti posle dužeg perioda zajedničke borbe, shodno tome što se razilaze članovi i stranke opozicije u različitim pristupima. To je deo svakog političkog života ne samo u Srbiji nego i inače. Ko će više profitirati, to ćemo videti nakon izbora. Ko će kako proći, to je jako teško izmeriti, ali ono što se zna jeste da je dobar deo opoziciono orijentisanih birača u konfuziji da li da izađe ili ne. Faktički, kampanja je bila borba između opozicionih stranaka više nego prava kampanja za ono što nude te stranke građanima - naveo je on i dodao:

- U suštini, to je borba protiv Aleksandra Vučića i ovih koji izlaze i ovih koji ne izlaze. Ali i između njih je opet borba i tu imamo nekoliko frontova.

Lacmanović je poručio da će sadašnja vlast ostvariti prilično ubedljivu pobedu na predstojećim izborima.

- Ona opozicija koja je izašla na prethodne izbore slabija je za aktere koji ne učestvuju, ti akteri su imali bojkotašku kampanju. Tako da s te strane teško da mogu da izađu neokrnjeni i da osvoje neki bolji rezultat, isti kao što su imali na prošlim. Definitivno mislim da će sadašnja vlast ostvariti prilično ubedljivu pobedu, to je moja globalna procena, a sada da li će po lokalima biti neki bolji rezultat opozicije, to ćemo videti - zaključio je programski direktor "Faktor plusa".

Podsetimo, deo opozicije u Srbiji u kampanju za lokalne izbore, koji će biti održani 2. juna, ušao je praćen razlazom i svađama, a njihovi međusobni sukobi prisutni su i u finišu.

Iako nas od izlaska građana na birališta deli nekoliko dana, predstavnici opozicije vreme i dalje troše na međusobne rasprave, dok se od njihovih planova i programa nije čulo ni "p".

Kurir.rs