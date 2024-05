MINISTAR ĐURIĆ ODGOVORIO KONAKOVIĆU: Ruga se i poigrava nacionalnim osećanjima građana Srbije

Povodom poziva šefa diplomatije BIH Elmedina Konakovića predsedniku Aleksandru Vučiću u Njujork 11. jula, kao i u Potočare, uz komentar da "može da se ogrne zastavom, a i ne mora", ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je da se ministar BiH poigrava nacionalnim osećanjima građana Srbije, podsećajući ga da je Vučić već bio u Potočarima kako bi se poklonio žrtvama, ali da je tamo - brutalno napadnut.

"Sa nelagodom sam primio javno izrugivanje i poigravanje nacionalnim osecanjima brojnih građana Srbije od strane ministra inostranih poslova BiH Konakovića. Srbija će se uvek, kao i do sada, pokloniti svim žrtvama, bez obzira na nacionalnost ili etničku pripadnost, iako to najčešće nije obrnut slučaj u pojedinim nama susednim državama“, istakao je Đurić, a saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova.

Konstatovao je da se Konaković izgleda pravi da je zaboravio da je upravo predsednik Aleksandar Vučić otišao u Potočare da položi cvet i pokloni se žrtvama.

"Otišao je da oda poštu žrtvama i njihovim porodicama, a onda se dogodilo to da je brutalno bio napadnut, i to baš od onih koji se danas ’zalažu’ za lažni mir i lažnu saradnju", napomenuo je Đurić.

Dodaje i da je Konaković očigledno zaboravio da niko od tih napadača ili podstrekača napada na Vučića do danas nije procesuiran ili kažnjen od strane nadležnih organa BiH.

Istakao je i da je Srbija zemlja koja je jednako za zločine sudila svima koji su počinili monstruozna dela tokom ratova.

"Koja je to zemlja u susedstvu na takav način i u takvom proporcionalnom postotoku privela pravdi svoje građane, koji su počinili zločine? Da li to znači da srpskih žrtava nije bilo, da srpska majka nije plakala nad desetinama hiljada pobijenih sinova? Da li je to pravda i pomirenje o kojem priča ministar Konaković?", upitao je Đurić.

Zapitao je i zbog čega Konaković i "njegovi šefovi" insistiraju stalno na otvaranju starih rana i tema iz prošlosti.

Đurić je ponovio da je usvojena Rezolucija nedvosmisleno unela, ne samo nove podele na Balkanu, već i u samim UN.

"Konaković i njegovi šefovi još jednom su pokazali da im političke ambicije stoje nad suštinom, a suština jesu i moraju biti mir i stabilnost na Balkanu", ukazao je ministar Đurić.

Politika koju vodi predsednik Srbije je, podvlači, upravo politika pomirenja, stabilnosti i pogleda u budućnost, ali to, napominje, ne znači odricanje od sopstvenog identiteta i sopstvenih principa.

"Uvek smo spremni da razgovaramo o svemu, nikada nećemo tražiti tuđe, ali uvek ćemo odlučno braniti svoje. Srbi su ponosni narod. Ponosni na svoju državu. Ponosni na svoju zastavu. Ne ugrozavajući druge. Nije pristojno ni na posredan način ponos tom zastavom izvrgivatu ruglu. Srpska zastava je, gospodine Konakoviću, zastava hrabrih. O tome biste nešto mogli da naučite. Srpska trobojka će se ponosno i slobodno vijoriti na svakoj kući koja želi da je istakne", poručio je Đurić svom kolegi iz Sarajeva.

