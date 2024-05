U Sofiji je održano prolećno zasedanje Parlamentarne skupštine NATO na kom je tzv. Kosovo postalo deseti pridruženi član odlukom većine članica.

Parlamentarna skupština NATO pozitivno je glasala o unapređenju statusa Kosova od posmatrača do pridruženog člana.

Tokom glasanja uzdržano je bilo 14 članica, jedino je Mađarska bila protiv. Pored poslanika iz zemalja koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova – Španije, Rumunije, Slovačke i Grčke, uzdržani su bili poslanici iz Francuske i Italije.

Ovim povodom u emisiji Usijanje gostovali su Milan Antonijević, advokat, Saša Gajović, novinar.

04:49 GAJOVIĆ O NOVOM STATUSU TZV. KOSOVA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI NATO: Dobili su veća ovlašćenja, Srbiji uskraćena diskusija

- Stalni komitet parlamentarne skupštine NATO doneo je odluku o prijemu tzv. države Kosovo odnosno promeni njenog statusa u NATO alijansi. Od posmatrača oni su dogurali do pridruženog člana. Sigurno da taj put ima svoje dalje benefite. Njegova ovlašćenja su mnogo veća nego kad je samo posmatrač - rekao je Gajović i dodao:

- Ono što zabrinjava jeste da na tom skupu, na toj skuštini srpskoj delegaciji nije bilo dozvoljeno niti obraćanje niti mogućnost da disklutuje da tzv. Kosovo uživa taj novi status. To govori da nas oni na neki način diskredituju što je postala jedna ustaljena praksa prema Republici Srbiji u vremenu kada je ta diplomatija u svetu vrlo užurbana, agresivna i dinamična i u jednoj takvo dinamici verovatno nije baš da imamo prostora da se odredimo prema određenim situacijama. Nemamo baš mnogo izbora. Ovde je u pitanju telo koje ima svoje članove i većina o tome odlučuje.

Antonijević je istakao da je reč o konsulatativnom telu koje nema velikog uticaja na rad NATO pakta:

- To je jedno konsultativno telo koje nije deo organizacione strukture NATO. Ono služi tome da se tamo šalju delegacije i vrši parlamentarni nadzor nad radom NATO. To nije članstvo u NATO niti omogućavanje tzv. Kosovu da čeka u predvorju za članstvu u NATO. Ovim su samo dobili jednu stepenicu više kakvu ima i Srbija već dugi niz godina u okviru Partnerstva za mir. Jan Stoltebnberg niti neko drugo zvanično telo NATO nema obnavezu da sluša to telo i ne treba to predstavljati tako kao da je zbog toga ugrožena bezbednost Srba na Kosovu.

