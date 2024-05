ŽESTOKO! KNEŽEVIĆ POZVAO SPAJIĆA NA POLIGRAF, PA GA JOŠ POTKAČIO: Miki, znam da VOLIŠ JK, srediću ti autogram! Ko baje, A KO LAŽE

Milan Knežević, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, pozvao je danas crnogorskog premijera Milojka Spajića na poligraf kako bi se utvrdilo ko ne govori istinu od njih dvojice.

- Miki, pošto ste izgoreli poligraf u CB-u, a ti imaš veze u Nemačkoj, da odemo u Visbaden na poligraf da vidimo ko meni baje, a ko laže od nas dvojice. I da onaj na koga zapišti poligraf podnese ostavku na sve funkcije? Je l to pošteno? - naveo je, Knežević, između ostalog u svojoj objavi na Instagramu.

On potom navodi:

- Rekao si u prisustvu Andrije Mandića, Branka Krvavca i mene, da će Crna Gora biti uzdržana uz obrazloženje da želimo da želimo da se kandidujemo za nestalnu članicu SB UN, i da tako imamo izgovor i za one koji su "za" i za one koji su protiv Rezolucije.

Knežević i dodaje:

- P.S. Ja snosim troškove puta, pošto je Do Kvon u zatvoru, a Kotrel je pukao 20 miliona na kocki pre neku noć.

Knežević je Spajića prozvao i za Jelenu Karleušu.

- P.S.S. Pošto voliš Karleušine pesme, zamoliću je da ti da autogram kad bude održala koncert u Zeti, ako budeš smeo doći od Severine - napisao je Knežević.

Podsetimo, Knežević je sinoć u emisiji na TV Hepi u kojoj su, između ostalih, gostovali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i Jelena Karleuša, kazao da je Milojko Spajić njemu i Andriji Mandiću obećao da će Crna Gora biti uzdržana na glasanju o Rezoluciji o Srebrenici.

- Molio nas je da ne talasamo i da ga ne dovodimo u neprijatnu situaciju. Ja nisam usta otvarao, sve dok on nije pošao u Nemačku. On je tamo bio 15 dana, duže je bio u Nemačkoj nego Šolc i kad se vratio iz Nemačke on je promenio stav - rekao je Knežević.

Knežević je potom dodao:

- Onda su nam izašli sa amandmania. Nema tu filozofije. Amandmani su došli iz nemačke ambasade. Spajića i ministra spoljnih poslova Ivanovića, koji su se inače izjašnjavali kao Srbi, pozvali su u ambasadu i rekli im 'to će biti vaši amandmani, na taj način pomažete Srbiji - rekao je Knežević.

Kaže da bi bio mnogo srećniji da je 191 država bilo za rezoluciju, a da su Srbija i Crna Gora bili zajedno protiv.

- Mi smo više puta podnosili rezolucije o Srebrenici nego majke Srebrenice. Ja sam običan predstavnik Srba u Crnoj Gori. Nervira me kad Zvezda izgubi, imam problema sa štitnom žlezdom. Običan sam čovek. Ali kada vidim da neko nasrće na mene i moj narod, moram da dignem glavu - naveo je on.

Kazao je i da je "običan narod je protiv ove sramne rezolucije o genocidu u Srebrenici".

Inače, povodom Kneževićevih tvrdnji koje je izneo u emisiji, sinoć se oglasio crnogorski premijer, koji je napisao na društvenoj mreži "Iks":

- Ko ti to baje?

Ko ti to baje? pic.twitter.com/Xtb5hSzWIQ — Milojko Spajić (@MickeySpajic) May 28, 2024

Ovo je, inače, naziv i jedne Karleušine poznate pesme.

Kurir.rs