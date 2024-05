RAT U OPOZICIJI NE JENJAVA! Tepićeva ponovo prozvala Lazovića, POTKAČILA I SAVA MANOJLOVIĆA

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić danas je opet prozvala svog dojučerašnjeg saborca Radomira Lazovića iz Zeleno-levog fronta, navodeći da je ljuta na njega jer on, kako ona tvrdi, u svojim izjavama pokušava da ponizi one koji su u decembru štrajkovali glađu zbog izbornih uslova.

- Mislim da su oni u nekom novom naboju, koji ne mogu da prepoznam kao odgovornu stvar, dozvolili sebi da pređu neke crvene linije. Dosta sam ljuta na Radomira Lazovića koji se u zamajcu da ubedi što više ljudi da izađu na izbore ne bavi se time kako da ih ubedi, nego se bavi time da uvredi, pa čak i ponizi nas koji ne izlazimo time što kaže da se ne borimo. Nama koji smo štrajkovali glađu, ne da nema pravo to da kaže… Ja sam mislila da mu je to u prvi mah izletelo, ali on to ponavlja. Mislim da mu to ne koristi, mislim da to nije dobro - rekla je Tepićeva u emisiji N1 Studio lajv.

Tepićeva je prozvala i Sava Manojlović iz pokreta Kreni-promeni za koga kaže da je iznenađena što mu je veći protivnik Dragan Đilas nego Aleksandar Vučić.

Ona navodi i da Manojlović "šok kampanjom" prikriva nesposobnost da prikupi dvoljan broj adekvatnih potpisa, popuni listu ili napravi zakonski raspored u muško-ženskim odnosima.

- Mada, mislim da je zbog bruke koju je imao zbog nesposobnošću da prikupi dvoljan broj adekvatnih potpisa, da popuni listu ili da napravi zakonski raspored u muško-ženskim odnosima, da se on odlučio na takozvanu šok kampanju. Da bi prikrio to, odlučio je da tom šok kampanjom napadne Dragana Đilasa da on iza toga stoji - kazala je Tepić.

Dodala je da se na takav potez odlučujete kada imate velku ambiciju ili se precenite, pa onda gađate onoga ko je jači.

Podsetimo, Tepićeva je prethodno, na TV Nova, takođe kritikovala Lazovića navodeći:

- To kažem jer me ljuti kada čujem njegove izjave da mi koji ne izlazimo na ove izbore se više ne borimo. Reći tako nešto za mene koja sam 13 dana štrajkovala glađu i trajno narušila svoje zdravlje, za moje koleginice Jelenu Milošević, Danijelu Grujić i druge poslanike, koji su želeli da održe vatru borbe protiv izborne krađe.

