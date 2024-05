ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Za srpski Beograd, srpskog gradonačelnika, uz srpsku Vladu i srpskog predsednika!

Odlučio sam da ne govorim o najvećem kapitalnom projektu u poslednjih nekoliko decenija u našoj zemlji, a to je metro, da ne pričam čak ni u Ekspu koji je istorijska prilika, pre svega za Srbiju, a kamoli za Beograd. Odlučio sam da ne govorim ni o novim mostovima, tunelima, proširenim bulevarima, rekonstruisanim ulicama, izgrađenim vrtićima i školama, sređenim parkovima, igralištima i o svemu onome što je urađeno u proteklih nekoliko godina u Beogradu. Mislim da ponekad, uz sve kapitalne stvari, zaboravimo na ljude. Trudio sam se da u proteklih par godina posvetimo puno pažnje brizi o ljudima. Uveli smo mnogo socijalnih mera, mnogo pomoći, potrudili smo se da pomognemo svakome. Jedna ozbiljna Gradska uprava ne može da bude prava ako nema ozbiljne socijalne mere i programe - rekao je Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda i kandidat za gradonačelnika liste „Aleksandar Vučić - Beograd sutra“ na završnoj konvenciji u hali „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu.

Istakao je da je neophodno i to da u ovim teškim vremenima za našu zemlju budemo tu jedni za druge.

- Svi smo svesni u kakvom se momentu nalazi čitav svet, posebno naša zemlja zbog svega onoga što se dešavalo u proteklih par meseci, a kulminiralo je pre nekoliko dana onom sramnom Rezolucijom o Srebrenici usmerenoj protiv našeg naroda. Kad je teško, opozicija se razjedinila u jednom danu, a mi smo se u jednom danu ujedinili i pokazali da su sve naše različitosti beznačajne u odnosu na interes našeg naroda i zemlje - naveo je Šapić.

Napomenuo je da nije dovoljno staviti bedž i reći „Ja sam Beograd“, već da treba voleti svakog Beograđanina, bez obzira iz kog je dela grada.

- Ako hoćete stvarno da budete Beograd, ako želite istinski da volite svoje sugrađane, onda ne možete da podržavate one koji dele Beograđane na one koji žive u „krugu dvojke“ i one koji žive na obodima našeg grada. Sve su to Beograđani. Ako hoćete da budete Beograd, morate da volite sve Beograđane, ali i one koji nisu iz prestonice, već dolaze da posete naš grad, turiste i sve one koji zajedno sa nama čine našu lepu prestonicu - kazao je Šapić i naglasio stav da Beograd treba da ima srpskog gradonačelnika i srpsku Gradsku upravu, jer će samo tako biti dobro svima.

- Kad god smo imali srpskog gradonačelnika, bili smo dobri svima i našoj braći Bošnjacima i Slovacima, Mađarima, Slovencima, Hrvatima i svima onima koji su živeli u našem gradu i našoj zemlji. Kad nismo imali srpskog gradonačelnika, onda su oni bili dobri svima drugima, a ponajmanje Srbima. Zato, za srpski Beograd, za srpskog gradonačelnika, uz srpsku Vladu i srpskog predsednika! Živeo Beograd! Do pobede - zaključio je Šapić.

