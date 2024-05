ALEKSANDAR JERKOVIĆ ZA KURIR: Kažnjavanje opozicije na izborima biće ŠAMAR onima koji su nam nametnuli rezoluciju o Srebrenici

Iako nas do izlaska na birališta dele samo četiri dana, utisak je da se opozicija sada u finišu više bori međusobno, nego sa vlašću. Takvo stanje u opozicionim redovima, prema rečima analitičara, dodatno zbunjuje birače.

Da li je i koliko opozicija izgubila podelama?

Na ovo i druga pitanja u vezi sa predstojećim izborima u jutarnjem programu Kurir televiziji odgovarali su Aleksandar Jerković, predsednik pokreta "Nema nazad - Iza je Srbija", Đorđe Todorov, iz Centara za društvenu stabilnost i Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i član GO SNS.

00:44 ALEKSANDAR JERKOVIĆ ZA KURIR: Kažnjavanje opozicije na izborima biće ŠAMAR onima koji su nam nametnuli razoluciju o Srebrenici

- Mi već dugo vidimo da opozicija nema ideja. Sve što oni rade svedeno je na čistu kalkulaciju. Neki izlaze, neki bojkotuju, neki prave potpuno neprirodne koalicije. Vidimo da se oni bore za lične i partijske interese. Oni su potcenili inteligenciju svojih birača od prethodnih do predstojećih izbora. Sada mnogi ljudi nemaju svoje legitimne predstavnike. Ljudi koji su juče glasali za prozapadnu opoziciju, a sada su svi oni na jednoj strani, sada mogu da se osećaju prevareno, da ne kažem glupo što su tako glasali - rekoa je Jerković i dodao:

- Pošto su sada svi probriselska opozcija ja mislim da narod na ovim izborima ima priliku da pokaže šta misli o onima koji su nam nametnuli rezoluciju o Srebrenici. Ukoliko narod kazni opoziciju to će biti bolan šamar onima koji na zapadu rade protiv interesa Srbije.

Marinković je ocenio nastup opozicije kao rušilački:

foto: Kurir televizija

- Sećam se perioda iz 2016. godine kada je počeo da se gradi Beograd na vodi. Tada su neki opozicioni političari pretili da će stopirati izgradnju tog projekta pošto su po njihovim rečima to neka potemkinova sela. Govorili su da će to porušiti. Imate dakle rušilačke ideje. Imate sada Savu Manojlovića koji promoviše politiku rušenja i negacije bez ikakvog predloga. On govori o korupciji, a njega finansiraju Rokfeler i Soroš fondacija. Zašto je on bio najradikalnije protiv projekta "Jadar" u Srbiji. Čovek dobija ogromne pare i neka građani procene o čemu se radi, a siguran sam da će oni to dobro proceniti.

foto: Kurir televizija

Todorov smatra da se opozicija prevashodno vodi ličnim i partijskim interesima:

- Njih ne interesje koji su interesi građana. Videli smo koliko su građani bili zabrinuti zbog donišenja rezolucije o Srebrenici. Oni su izbegavali o tome da govore, a kada su bili prinuđeni da se izjasne onda su bili više na strani ovih fondova iz Nemačke. Oni koji h finansiraju su isti oni koji su doveli na vlast ovu garnituru u Crnoj Gori koja je podržala ovu sramnu rezoluciju. Čestitom narodu u Crnoj Gori i dalje bride obrazi od toga. Cilj njihovih finansijera je da dovedu iste takve na vlast u Srbiji.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:24 OČEKUJU NAS NAJZNAČAJNIJI IZBORI ZA EVROPU, ODREDIĆE SE TOKOVI KRIZA Gosti jutarnjeg programa: Aktuelni nemaju više kapaciteta