SAVO POKAZAO KAKAV JE DILETANT Kandidat za gradonačelnika obrukao se na sve teme rešavanja problema Beograda PREPISAĆU, UKIDAĆU...

Savo Manojlović iz pokreta "Kreni-promeni" uskočio je u političke vode sa velikim ambicijama, ali je i u ovako kratkoj predzbornoj kampanji pokazao priličnu količinu neznanja i nesnalaženja.

Tanak na velikim nacionalnim temama, poput Kosova i Metohije, Manojlović je demonstrirao još manju kompetenciju na polju onoga što spada u lokalnu politiku grada, dakle probleme koje treba da rešava svaki gradonačelnik Beograda. A za tu funkciju se preporučuje Savo Manojlović?!

Ovaj dojučerašnji aktivista sinoć se propisno obrukao u emisiji "Takovska 10" na RTS kada se suočio sa konkretnim pitanjima o funkcionisanju prestonice.

Pošto je uporno izbegavao da ponudi rešenja, već je samo kritikovao vlast, Manojlovića je voditelj jedva naterao da nešto kaže i o tome. A bolje da nije, jer smo čuli zamuckivanje i čistu improvizaciju. Na niz pitanja o rešavanju saobraćajnih i komunalnih problema u prestonici, Manojlović je pokušao da se izvadi:

- Ja vam izgovaram, sednete sa ljudima, napravite liniju metroa koja odgovara potrebama grada... Ako me pitate kako se gradi kanalizacija, naravno ne, uzmete stručni tim i izgradite je... Nije vam to neka umetnost, iskopirate model koji postoji svuda, u bilo kom evropskom gradu. Mislite da je toliki problem da je svaka zemlja u Evropi rešila otpadne vode i da sad ovde... Dobio sam podatke, ali to je toliko besmisleno ovde sada pričati i da nam predstavljaju ove probleme.

Na kraju, Manojlović je rekao da Ekspo treba otkazati.

- Mi se sada zamlaćujemo oko Ekspo projekta. Ja smatram da taj projekat treba otkazati - poručio je opozicioni kandidat za gradonačelnika Beograda.