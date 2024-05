SVAKO KO POKUŠA DA PROGURA NEŠTO VEZANO ZA PRIŠTINU, NAIĆI ĆE NA OTPOR SRBIJE! Đurić: Ne mogu da ćutim na neke izjave

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić poručio je, posle glasanja o Rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, da svako ko pokuša da nešto drugo progura, vezano za KiM, sada zna da će se suočiti sa čvrstim otporom Srbije. Istovremeno, podsetio je i na veliki uspeh sprskog tima koji je uspeo da spreči Prištinu da ovog meseca postane član Saveta Evrope.

Đurić je, gostujući na televiziji Prva, istakao da je početak njegovog mandata predstavljao pravo vatreno kršenje.

- Podsetiću na istorijsku posetu predsednika Kine Si Đinpinga, imali smo politički značajne, ali i osetljive posete kao što je poseta prve dame Ukrajine, a paralelno sa tim aktivnostima, imali smo dve velike borbe. Jedna je vezana za sprečavanje Kosova da se učlani u Savet Evrope, ali tu je naš tim uspeo da spreči Prištinu da to uspe. Bilo je tu puno uspešnih kontakata, neću kriti, lični kontakti predsednika sa Makronom i drugim evropskim liderima - kaže on.

Kako kaže, glasanje o Rezoluciji o Srebrenici se izdvojilo kao najveći napor od svih, ali su tu isplivale brojne važne vrednosti za samu Srbiju.

- Glavni napor u ove tri nedelje, ali i u 45 poslednjih dana, zbog čega smo svi malo spavali, je pokušaj da sprečimo da Srbiji bude stavljen žig genocidnog naroda u UN. Ne mogu dovoljno naglasiti značaj toga što smo sprečili da većina čovečanstva to podrži. Ne mogu reći, oni su uspeli da to proguraju zahvaljujući procedurama prema kojima su 84 zemlje od 193 glasale za, ali činjenica da je 107 država to odbilo da podrži, a u njima živi 5,3 milijarde stanovnika nas stavlja u potpuno drugačiji položaj. Nastojanja da Srbija bude žigosana, doživela su totalni moralni bankrot - poručio je ministar.

Potom je precizirao koje su to dodatne vrednosti za Srbiju, poručujući da je najvažniji faktor odvraćanja.

- Mi smo na neki način napravil da svako ko pokuša nešto drugo da progura, možda vezano za Kosovo i Metohiju, zna da će se suočiti sa čvrstim otporom Srbije. Činjenica da je predsednik ove zemlje proveo dve pune nedelje u dva navrata u mesec dana u Njujorku poslalo je snažnu poruku međunarodnoj zajednici da je Srbija spremna da se bori. Ne možete lako pobediti zemlju čiji predsednici razgovaraju u bilo koje dana noći. Dodatna korist je da smo mi kroz ovaj rad ovežili našu mrežu kontakata širom sveta, što je prednost za našu ekonomiju i razvoj našeg društva - ističe Đurić.

Na pitanje da prokomentariše svoju reakciju na izjavu ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića, Đurić naglašava da se ne može ćutati na neke izjave.

- Ono što je prioritet Srbije su izvanredni odnosi sa državama i narodima u regionu, ali ne možemo ćutati na činjenice da postoje oni poput gospodina Konakovića koji je rekao da ne želi dobre odnose sa Srbijom. Uzgred, budi rečeno, vređali su srpsku zastavu i to je za nas neprihvatljivo. Ali, uveren sam da takvi ljudi predstavljaju manjinu čak i u Sarajevu. Mi ćemo nastojati da čuvajući one prijatelje koje u regionu imamo, otvaramo nova vrata i tražimo nove prijatelje za saradnju, ali nećemo nikome prećutati uvrede - kazao je Đurić.

Na konstataciju da su Vučić i Dačić posle glasanja u UN bili razočarani u mnoge u regionu, Đurić kaže da je mnogo naše braće i prijatelja u svetu koji su odoleli pritiscima, koji nisu bili naivni.

- Postojali su ministri spoljnih poslova koji su išli za nama i zvali zemlje sa kojima smo mi ostvarili komunikaciju i vršili neku vrstu pritisaka koji se graniče sa ucenom. Ako bi nekoj zemlji koja zavisi egzistencijalno od materijalne i bezbednosne pomoći jedne velike zemlje i predstavnici te države im kažu da će prestati da dobijaju podršku ako podrže Srbiju, jasno je o kakvoj vrsti pristisaka je reč. Takvi pritisci su postojali prema državama i izvan našeg regiona, ali postojali su mnogi u svetu koji nisu spremni da trpe bilo čiji diktat i zato je onaj gest sa srpskom zastavom imao više značenje. U simboličkom i metafizičkom smislu, to nije bila samo srpska zastava, već zastava hrabrih i svih koji ne pristaju na diktat i da njihovi intersi budu pogaženi. To je bila zastava budućnosti jer je Srbija danas država budućnosti. Ako uspemo da mudrom politikom sačuvamo mit, otvorićemo nova vrata - naglasio je ministar.

Na pitanje kako mu se čini trenutna situacija u svetu, budući da su izazovu ogromni da je sam Vučić rekao da nije optimista, Đurić navodi da veruje u budućnost.

- Verujem da će sledeća godina doneti bitno drugačiju sliku na političkoj mapi Evrope, ako budemo imali sreće i ne dođe do apsolutne katastrofe zbog moguće eskalacije situacije na istoku Starog kontinenta. To bi za Srbiju mogla biti velika šansa. Imamo evropske izbore u nekoliko narednih nedelja, a izbori u SAD su nešto što svi čekaju. Drago mi je da su se Srbi u SAD pokrenuli na akciju. Tamo postoji oko milion ljudi srpskog porekla, 137 parohija SPC funkcioniše u SAD i Srbi su posle mnogo decenija krenuli sa ozbiljnijim srpskim aktivizmom. Politička cena srpskog faktora u Americi raste. Možemo se nadati da srpski lobi u narednim godinama da prve vidljivije rezultate - rekao je Đurić.

Povodom činjenice da se danas obeležava dan srpske diplomatije, Đurić navodi da su Srbi star i ponosan narod, jer obeležavamo 835 godina od kako je Stefan Nemanja uputio svoje izaslanike kod Fridriha Barbarose, koji je posle posetio Srbiju.

- Naš je princip da je Srbija izvan podela i pruža ruke. Beograd je danas jedan od retkih gradova odakle možete direktnim letom otići do Njujorka, Čikada, ali i Pekinga i na Bliski istok. Činjenica da smo dobili Ekspo govori o tome koliki je značaj naše diplomatije. Da ne pominjem kakve probleme imamo u regionu, nijedna zemlja nema ovakvu situaciju kakva je kod nas sa pokušajem otimanja naše južne pokrajine. Tu su i drugi izazovi, ali će Srbija nastaviti da ulaže u svoju diplomatsku mrežu - zaključio je Đurić.

Kurir.rs/TV Prva/Kosovo Online/Prenosi: A.Ć.