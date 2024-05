SINIŠA MALI ZAMALO DA BUDE U VEZI SA HOLIVUDSKOM LEPOTICOM! Ministar otkrio detalje ljubavne priče, evo zašto je pomenuo i Vučića

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali otkrio je sinoć u emisiji "Amidži šou" kako je se umalo smuvao sa Hilari Svonk, slavnom holivudskom glumicom, na finalu Rolan Garosa 2016. godine.

Te godine finale je osvojio Novak Đoković, a priča sa oskarovkom je, kako je ministar opisao, počela kao splet okolnosti.

- Sticajem okolnosti, dobro, nije baš sticaj okolnosti, ali neka bude da jeste, da smo sedeli zajedno jer sam ja prvi došao i onda sam gledao gde ko sedi i gledao da se namestim, da sednem pored nekoga... Prepoznao sam je, ali ima tu nekoliko stvari, koje su interesantne. Ja relativno mlad, seo sam pored nje, krenuo razgovor, malo gledamo tenis i tako dalje. Vi na Rolan Garosu dobijete onaj šešir zbog sunca, moj šešir sam stavio dole, baš kao i telefon i pokušavam da započnem konverzaciju. Vidim ja, lepo to ide, dao sam sve od sebe, izmišljao i levo i desno, i ovako i onako... Ide sve to dobro i završi se Rolan Garos - kazao je ministar i dodao:

- Imate ovu teniserku, zove se Bertoli, ona je njen trener tenisa i mi sve dogovorimo: "Vidimo se u Americi". Završava se meč, Nole pobedio, ja uzimam telefon, vidim Vučić zvao 100 puta. Nisam znao da će to da bude na RTS-u, prikazivali nju, pa sticajem okolnosti prikazivali mene... Sad ne gledam telefon, trudim se ovamo.

Ministar potom navodi:

- Kako sam ga zvao, on je krenuo: "Šta ćeš ti tamo, otkud tamo, da l' si shvatio", a ja mu kažem: "Nole pobedio, idemo, sve super"... Sačekao je on mene na sledećem koraku. Mi se dogovorimo da se nađemo na US Openu, Hilari Svonk i ja. Sve to dogovaram i planiram, ali Vučić kaže: "Treba da odeš u Teheran", ja kažem: "Dobro, ići ću kao gradonačelnik Beograda, potpišemo sporazum o saradnji". Išao sam baš tih dana i datuma kada je trebalo da idem u Njujork i to nisam mogao da objasnim. Moje objašnjenje je bilo idem u Iran, idem u Teheran, umesto u Njujork, to više niko nije mogao da prihvati i kupi i to je bio kraj. Inače, ona je dan-dva posle Rolan Garosa raskinula sa svojim dečkom.

Mali je nastavio:

- Nemam njen broj, de ću sad, pusti, sad je to prošlo vreme.. predsednik je bio taj koji je sprečio - ispričao je ministar Siniša Mali.

U emisiji "Amidži šou" na Televiziji Pink gosti su bili ministri u Vladi Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, Siniša Mali, Ivica Dačić i Dalibor Golubović, dvojnik predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

