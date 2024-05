FINIŠ! Opozicija okupirana sukobima i podelama, lokalne teme u senci nacionalnih IZOSTALA DINAMIČNA I VATRENA POLITIČKA BORBA

Predizborna kampanja ušla je u sam finiš pošto u četvrtak u ponoć počinje izborna tišina, a u nedelju je u većini gradova i opština u Srbiji izborni dan. Izostala je dinamična i vatrena politička borba, kakva se, s obzirom na naelektrisanu atmosferu nakon decembarskih izbora, mogla očekivati i pred novo glasanje. Sagovornici Kurira ocenjuju da su atmosferu pred izbore bojila dva snažna utiska - opozicija je bila okupirana sukobima i podelama unutar sopstvenih redova, a lokalne teme bile su sticajem okolnosti u senci nacionalnih.

Konfuzija

Programski direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović kaže za Kurir da je ova kampanja bila prilično bleda i da građani nisu bili zainteresovani da uđu ozbiljnije u razmišljanje o političkoj ponudi.

- Oni uglavnom imaju već formiran stav o tome za koga su i s tim stavom će i izaći na ove izbore. Ništa se drastično nije moglo promeniti u odnosu na prethodne izbore. Teme su bile više nacionalne, što je uslovila rezolucija o Srebrenici. Stranke koje bi da dođu na vlast ne vide lokal kao temu za borbu protiv aktuelne vlasti. Opozicija je imala dosta logističkih muka sa sakupljanjem potpisa i drugim proceduralnim stvarima. Dosta resursa i vremena je na to otišlo i malo je ostalo da se profilišu na nekim važnijim temama. Glavna tema im je bila da se bore sa izbornim neregularnostima, to su na sasvim drugačiji način predstavljali i oni koji izlaze i oni koji bojkotuju. Dodatnu konfuziju među biračima stvorila je i situacija da se bojkotuje Beograd, a izlazi se na lokalne izbore. Na osnovu istraživanja znam da određeni broj birača misli da stranke koje bojkotuju u Beogradu bojkotuju i druge izbore. Sve to utiče na izborni rezultat - napominje Lacmanović.

On procenjuje da će vladajuća koalicija i ovog puta odneti pobedu u Beogradu.

- Teško da može da dođe do egal situacije kao u decembru, pre svega zbog bojkota nekih opozicionih stranaka. Čini se da je i u drugim lokalnim samoupravama bila bučnija i dominantnija kampanja SNS - kaže naš sagovornik.

Aduti i greške

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje za Kurir da su gradske i lokalne teme u kampanji bile u drugom planu.

- Dominirale su, sticajem okolnosti, nacionalne teme, rezolucija o Srebrenici i Kosovo u Savetu Evrope. Beogradski izbori nisu imali specifičnu temu. Vlast je imala sveobuhvatni pristup razvoju grada, a opozicija sveobuhvatnu kritiku, bez mnogo nagoveštaja šta će se uraditi ako se preuzme vlast. Opozicija je dosta energije potrošila na međusobne sukobe o pitanju izlaska na izbore i time je izvesno stvorila lošu sliku kod dela birača. Negativna opsesija Vučićem i Šapićem je dominirala. To je za neke u opoziciji adut. Meni izgleda kao greška iz političko-matematičkih razloga. Taj ekstremno negativni narativ mobiliše konačan broj birača - naglašava on.

Stanković prognozira pobedu vlasti u Beogradu i mogućnost da formira većinu.

- Takav scenario je i za većinu opština u Srbiji i nemali broj u Beogradu. Centralne gradske opštine i neki gradovi u Srbiji, pored Beograda, mesto su za takmičenje i razlika je mala. Da nije bilo nejedinstva, opozicija bi bila negde izraziti favorit. Ovako, čini mi se da će svaka opština ili grad koji osvoje biti iznenađenje - zaključuje Stanković.

U nedelju glasanje Građani za tri dana izlaze na birališta Izbori za odbornike skupština gradova, osim u Beogradu, u nedelju se održavaju i u Valjevu, Vršcu, Zrenjaninu, Jagodini, Kikindi, Nišu, Novom Sadu, Pančevu, Požarevcu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Užicu i Čačku. Glasaće se i za 52 skupštine opština: Ada, Aleksinac, Alibunar, Apatin, Arilje, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Beočin, Bečej, Boljevac, Bosilegrad, Bujanovac, Vrbas, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Žabalj, Žitište, Ivanjica, Inđija, Irig, Kanjiža, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Varoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Pećinci, Plandište, Preševo, Raška, Ruma, Svilajnac, Svrljig, Senta, Sjenica, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Surdulica, Temerin, Titel, Tutin, Čajetina, Čoka i Šid. Izbori su raspisani i za odbornike u svih 17 beogradskih opština, kao i za odbornike pet opština u Nišu i jedne u Požarevcu.