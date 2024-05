HAOS: Svađe među opozicionarima kulminirale u završnici kampanje

Marinika Tepić je ljuta na Radomira Lazovića, Dragan Đilas je u sukobu sa Savom Manojlovićem, Miroslav Aleksić i Lazović se ne slažu s Milošem Jovanovićem, s kojim se ne slaže ni Aleksandar Jovanović Ćuta. Tepićeva takođe ne štedi kritike na račun Sava Manojlovića, a Miroslav Aleksić, još na početku maja, ušao je u sukob s Đilasom.

Samo nekoliko dana pre lokalnih izbora postavlja se pitanje da li u taboru opozicije postoji neko ko se tokom ove kampanje nije posvađao. Plan i program nismo čuli, ali je na videlo isplivalo sve što jedni drugima imaju da zamere. Ovakvo ponašanje opozicije, prema oceni analitičara, zbunjuje njihove birače, a ovi sukobi, navode sagovornici Kurira, nastaviće se i nakon predstojećih izbora.

Ljuta Marinika i šok Savo

foto: Beta Amir Hamzagic, Nemanja Nikolic

Jedan od najžešćih sukoba izbio je na relaciji Dragan Đilas, lider SSP, i Savo Manojlović, lider pokreta Kreni-promeni. Manojlović je tada optužio Đilasa da mu je oborio listu, a predsednik SSP je poručio da Manojlović na listi ima "fantomske kandidate za odbornike".

Tenzija je bilo i na relaciji Marinika Tepić, potpredsednica SSP, i Radomir Lazović, kopredsednik stranke Zeleno-levi front, te je Tepićeva poručila da je ljuta na dojučerašnjeg saborca.

foto: Beta Amir Hamzagic, Beta Milan Ilic, Beta Dragan Gojic

- Dosta sam ljuta na Radomira Lazovića, koji se u zamajcu da ubedi što više ljudi da izađu na izbore ne bavi time kako da ih ubedi, nego se bavi time da uvredi, pa čak i ponizi nas koji ne izlazimo time što kaže da se ne borimo - navela je ona, pa se osvrnula na Manojlovića.

- Mislim da je zbog bruke koju je imao zbog nesposobnosti da prikupi dovoljan broj adekvatnih potpisa, da popuni listu ili da napravi zakonski raspored u muško-ženskim odnosima, da se on odlučio na takozvanu šok kampanju. Da bi prikrio to, odlučio je da tom šok kampanjom napadne Dragana Đilasa da on iza toga stoji - kazala je potpredsednica SSP.

Buran "Utisak"

foto: Beta Emil Vas, Beta Pedja Vuckovic

Opšta svađa opozicionara desila se i u emisiji "Utisak nedelje", a šlag na opozicionu tortu dodao je Aleksandar Jovanović Ćuta, koji nije bio gost u emisiji već se javio kao gledalac i "propitao" Miloša Jovanovića, predsednika Novog DSS.

- Druže, Miloše, ti potroši više energije na kritikovanje opozicije i reklamiranje bojkota nego što kritikuješ Vučića. Nije mi jasno kad si rekao da si jedino u Beogradu mogao da ubediš ljude iz svoje stranke da ne izađu na izbore, a druge nisi mogao. Na koliko tačno lokalnih izbora izlaziš? - rekao je Ćuta.

Tenzija u pomenutoj emisiji bilo je i između dela opozicije okupljene u koaliciji Biramo borbu Lazovića i Aleksića i s druge strane Jovanovića. Lazović i Aleksić su istakli da izborni uslovi nisu gori nego 17. decembra, dok Jovanović smatra da su se mnoge stvari pogoršale.

Neprofilisane stranke

foto: Kurir televizija

Sociolog Vladimir Vuletić poručio je za Kurir, komentarišući svađe u opoziciji, da su njihovi birači zbunjeni.

- Sama činjenica da su se podelili oko izlaska na izbore, da i ovi koji izlaze ne idu u jednoj koloni, zbunjuje birače - rekao je on i dodao:

- Najveći broj ljudi koji glasaju za opoziciju, oni ne glasaju za te opozicione stranke, nego glasaju protiv vlasti. Glavni problem je što je veći deo opozicionih stranaka neprofilisan.

On ističe da su sve te stranke relativno nove, da menjaju imena i da smo "jedva uspeli da zapamtimo sva ta imena".

- Kada bi se pravila neka anketa, i da treba povezati ime stranke i ime lidera stranke, mislim da bi to bilo vrlo interesantno i da bi se pokazalo koliko one još nisu profilisane - istakao je Vuletić.

Upitan da li se može očekivati da se svađe opozicije nastave nakon izbora, odgovorio da je to uvek tako.

Nastavak sukoba

foto: Kurir televizija

Profesor FPN Milan Petričković za Kurir je poručio da će se svađe opozicije nastaviti i nakon izbora.

- Mislim da će i dalje nastaviti da se bore među sobom, ali je to bespredmetno i apsurdno za ozbiljnost srpske političke scene jer, posle ovih izbora ja sam ubeđen, da će biti periferni zbog te pocepanosti. Nastaviće svađe, ali to neće nikog u principu zanimati - istakao je on i dodao da je opoziciju objedinjavao pokušaj da se dočepaju vlasti.

- Nema političke ozbiljnosti već samo egoistični, lični ciljevi, kako tih grupica stranaka, tako i pojedinaca koji bi hteli da se nametnu arogancijom i silom kao neki lideri opozicije - naveo je Petričković.

Razbuktava se novi sukob Jerković pita u čemu je smisao glasati za Nestorovića Aleksandar Jerković, koji je svojevremeno zajedno s Branimirom Nestorovićem činio Mi - glas iz naroda, na društvenoj mreži Iks prozvao je svog doskorašnjeg saborca. Jerković u videu koji je objavio na toj društvenoj mreži pita: - U čemu je smisao podržati Nestorovićevu listu na ovim izborima kad on neće da sarađuje ni sa opozicijom ni sa vlašću?

Kurir.rs