DA LI JE MOGUĆE "MIRNO RAZDRUŽIVANJE" U REPUBLICI SRPSKOJ? Dačić za Kurir: Pozicija Srbije je jasna, naš interes je očuvanje mira

U emisiji "Ni pet ni šest", ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govorio je o aktuelnim problemima sa kojima se Srbija suočava u regionu, uključujući i najavu "mirnog razdruživanja" od strane predsednika Republike Srpske, Milorada Dodika.

- Što se tiče izjava gospodina Dodika o 'mirnom razdruživanju', važno je razumeti da je to moguće samo ako su svi saglasni. Sovjetski Savez se raspao na 15 republika mirno jer je Jeljcin to forsirao. Međutim, Jugoslavija nije imala takvu situaciju, jer je srpski narod bio protiv odvajanja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što je dovelo do rata. Iako je bilo mirnog razdruživanja između Slovačke i Češke, mislim da to nije realno za BiH bez sukoba. Dejtonski sporazum to reguliše, a Amerikanci su tada odbili da daju muslimanski entitet - rekao je Dačić i dodao:

- Naša pozicija je jasna. Zalažemo se za poštovanje Dejtonskog sporazuma. Nema promene Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti srpskog naroda. Ako neko pokuša da menja Dejton bez naše saglasnosti, sigurno ne možemo to podržati. To znači da ćemo politički podržati srpski narod. Naš interes je očuvanje mira. Međutim, bošnjačka strana i međunarodna zajednica možda žele promene Dejtonskog sporazuma, ali to onda više nije sporazum.

